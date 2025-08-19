Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 12:05 |
2069
2

Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон

Алексей Сливченко убежден, что уже этим летом вингер «горняков» должен уехать покорять АПЛ

19 августа 2025, 12:05 |
2069
2
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
shakhtar.com. Кевин

Последние несколько недель английская и бразильская пресса не перестают баловать футбольных болельщиков различными подробностями вокруг потенциального переезда 22-летнего лидера атак нынешнего «Шахтера» Кевина в лондонский «Фулхэм». Поговаривают, что после нескольких раундов переговоров украинский клуб снизил запросную стоимость на своего игрока и теперь готов продать бразильца за 45 миллионов евро – сумму, вполне удовлетворяющую руководство «белых».

В настоящий момент большинство инсайдеров, начиная с Фабрицио Романо, выражают уверенность в том, что переход Кевина из «Шахтера» в «Фулхэм» этим летом действительно более чем реален. Если рассмотреть ситуацию объективно, то многие факторы указывают на то, что сделка может состояться, так как в ее осуществлении в принципе заинтересованы все стороны – оба клуба, футболист, а также его агенты…

В чем заключается интерес Кевина

Кевин перебрался в «Шахтер» в январе 2024 года из «Палмейраса» за 12 миллионов евро. На тот момент в бразильском клубе сочли, что вингер перестал прогрессировать на должном уровне и, получив крайне выгодное в финансовом плане предложение из Украину, решили не дожидаться момента, когда потенциальная стоимость футболиста пойдет на спад. Это была идеальная продажа для бразильского клуба – игрока отпустили ровно тогда, когда и нужно было.

В Украине Кевин, помимо значительно лучшего в финансовом плане контракта, чем до этого в «Палмейрасе», получил также дополнительную мотивацию развиваться. С первых же дней вингер отмечал, что наблюдал ранее за «Шахтером», причем особо подчеркнув, что делал это, когда «горняки» играли в самом престижном клубном турнире континента: «Да, я наблюдал за выступлениями «Шахтера» в Лиге чемпионов».

shakhtar.com. Алиссон и Кевин (справа) празднуют победу в Кубке Украины-2024/25

В Лиге чемпионов Кевин получил возможность дебютировать 2 октября минувшего года в поединке против «Аталанты» (0:3). Всего бразилец поучаствовал в семи поединках, отличившись забитыми мячами в ворота «Баварии» и «Бреста». Поговаривают, что именно тогда техничного вингера и присмотрели скауты «Фулхэма».

Очевидно, что в «Шахтер» Кевин переезжал, прежде всего, за двумя возможностями: хорошо заработать и играть в Лиге чемпионов. Причем, скорее всего, вингера привлекала именно совокупность этих двух факторов, а не какой-либо один из них. Поэтому сейчас, когда «Шахтер» лишен возможности представлять Украину в Лиге чемпионов, более того – после вылета от «Панатинаикоса» и вовсе скатился до плей-офф раунда квалификации Лиги конференций, мотивация для Кевина оставаться в оранжево-черной футболке не видится больше такой же, как прежде. И, учитывая пройденный процесс адаптации к европейскому футболу, а также реальный интерес из АПЛ, время двигаться дальше в карьере уже настало. Тем паче, что в самом начале следующего года Кевину исполнится уже 23, а это не такой и юный возраст для современного клубного европейского футбола, когда мы ведем речь о перспективных талантах.

В чем заключается интерес агентов футболиста

Достаточно любопытная ситуация вырисовывается и с интересом агентов, представляющих Кевина в переговорах с «Фулхэмом». Безусловно, их главная задача – это зарабатывать деньги на своих клиентах, ради чего многие посредники предпочитают как можно чаще организовывать различные сделки, чтобы иметь на них свои комиссионные.

Впрочем, у бразильского агентства Talents Sports, занимающегося делами Кевина, есть и другая очень веская причина ныне организовать переезд бразильца из «Шахтера» в «Фулхэм» за 40+ миллионов евро. Дело в том, что Кевин является вторым в списке самых ценных клиентов этого агентства, если опираться на данные портала Transfermarkt. Оценочная стоимость вингера «Шахтера» ныне равна 12 миллионам евро, что лишь на один миллион меньше, нежели у центрбека «Фламенго» Лео Ортиса, который всю свою карьеру до сегодняшнего дня связывает с Бразилией. Однако важно понимать, что Ортису уже 29, и на нем вряд ли можно провернуть громкий трансфер.

Кевин, которому 22, и который успел зарекомендовать себя в Лиге чемпионов в «Шахтере» – совсем другое дело. Для Talents Sports будет чрезвычайно важно, прежде всего, с имиджевой точки зрения организовать многомиллионный трансфер Кевина в английскую Премьер-лигу. Это позволит агентству заявить о себе во весь голос на родине, что поспособствует привлечению новых клиентов, которые в перспективе обязательно улучшат и материальное положение компании.

Год назад Talents Sports уже провернули трансфер своего клиента в АПЛ. Тогда в «Брентфорд» перешел Густаво Нунес, ранее выступавший за «Гремио», но сделка обошлась англичанам в отнюдь не будоражащие сознание рынка Премьер-лиги 12 миллионов евро, да и к тому же бразилец с ходу заиграть за «пчел» не сумел… Поэтому более успешный и дорогой трансферный кейс стал бы настоящей находкой для агентов, представляющих интересы Кевина. Не зря они ныне находятся в Лондоне, где стараются максимально сблизить позиции двух клубов, чтобы трансфер стал возможным.

В чем заключается интерес Фулхэма

После возвращения в АПЛ летом 2022-го, «Фулхэм» провел уже четыре сезона в элите английского футбола. Минувший чемпионат «белые» закончили на восьмой позиции, что является для них лучшим результатом за последние шестнадцать лет. Вряд ли эти успехи были бы возможны, если б главным тренером лондонской команды не являлся Марку Силва. Под руководством португальца «Фулхэм» сперва уверенно вернулся в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип в сезоне-2021/22, а теперь достаточно уверенно чувствует себя среди других участников соревнования.

Что правда, нынешнее лето пока выглядит невероятно тихим для «Фулхэма» на трансферном рынке. По сути, «белые» никем не усилили команду, а единственным их подписанием на текущий момент является 34-летний вратарь Бенжамен Лекомт, за которого было заплачено 500 тысяч евро в пользу «Монпелье». Впрочем, резервный кипер – это вовсе не то подписание, которым Марку Силва был бы предельно доволен.

Getty Images/Global Images Украина. Марку Силва пока расстроен активностью и качеством работы своего клуба на летнем трансферном рынке

По данным британских инсайдеров, ныне португальский коуч агрессивно прессингует руководство «Фулхэма» с целью до закрытия летнего трансферного окна получить в свое распоряжение трех-четырех высококачественных новичков, одним из которых Силва видит Кевина. Если «белые» пойдут на покупку бразильца «Шахтера» за 40 миллионов евро (плюс 5 в виде бонусов), о чем судачат сейчас, то это станет новым трансферным рекордом лондонцев, так как ранее они не платили более 32 миллионов евро за новичка (во столько год назад «Фулхэму» обошелся Эмил Смит-Роу из «Арсенала»).

Впрочем, боссы «Фулхэма» понимают, что для клуба стратегически куда важнее оставаться в АПЛ, чем сейчас немного сэкономить, а позже иметь проблемы с потенциальным вылетом из-за отсутствия должного уровня конкуренции в команде. И пока Марку Силва показывает себя специалистом, способным давать нужный результат, португальцу будут в меру возможностей оказывать всяческое содействие, выполняя его пожелания. Даже покупка Кевина за 40+5 миллионов евро не станет для «Фулхэма» чем-то из ряда вон выходящим, особенно если речь идет о более-менее спокойном будущем клуба в АПЛ в ближайшей перспективе.

В чем заключается интерес Шахтера

Пожалуй, самое интересное – это то, чем же может стать интересен уход Кевина в «Фулхэм» для «Шахтера». Ведь «горняки» потеряют одного из очевидных лидеров команды, после вылета которого из-за травмы команда Арды Турана не смогла пройти греческий «Панатинаикос» в третьем раунде квалификации Лиги Европы, показав свою достаточно сильную зависимость в аспекте креатива от техничного и скоростного бразильца.

Да, формально некоторые эксперты уже сейчас начинают говорить, что Кевина заменить в «Шахтере» некем. Но полноценной замены нет, пожалуй, ни у одной команды мира, когда мы ведем речь именно о ее лидерах. Разве мог кто-то заменить для «Барселоны» Месси, или для «Реала» Криштиану Роналду, когда те еще выступали за эти испанские топ-команды?

Главное, что кадрово у «Шахтера» не должно возникать проблем с тем, кого поставить на позицию Кевина. Левых вингеров на контракте у «горняков» ныне столько, что из них можно уже составить половину стартового состава! Судите сами: Эгиналду, Невертон, Дмитрий Топалов, Иван Петряк, Хусрав Тоиров, да и молодой Антон Глущенко имеет опыт выступлений слева на фланге. Другой вопрос, что качественно из перечисленных выше исполнителей под уровень «Шахтера» подходят совсем немногие, но это уже вопрос к Дарио Срне, Сальваторе Монако и селекции «горняков», которая зачем-то приводила этих игроков в клуб, а теперь те банально висят «мертвым грузом» в зарплатной ведомости, не принося никакого толка в аспекте спортивных результатов.

Впрочем, давайте исходить из того, что в принципе незаменимых людей нет. Да, может пострадать качество работы, однако ведь и «Шахтер» не будет играть в Лиге чемпионов-2025/26, чтобы команде обязательно требовался на позицию Кевина футболист экстра-класса. Под Лигу конференций, если туда еще удастся пробиться, вполне хватит и Невертона с Эгиналду, «разбавленными» при необходимости молодым Глущенко.

shakhtar.com. Невертон готов брать на себя больше ответственности в «Шахтере»

Что важнее прямо сейчас для «Шахтера», если мы говорим о потенциальной продаже Кевина, так это деньги и престиж. Пролетев мимо Лиги чемпионов, «горняки» лишились солидной части «вкусного пирога» в европейском клубном футболе. Не секрет, что заработки клубов в ЛЧ кардинально отличаются от того, на что можно претендовать в ЛЕ или ЛК. Поэтому вполне логично, что «Шахтеру» потребуется совершить как минимум одну дорогостоящую продажу этим летом, чтобы сбалансировать бюджет, еще и учитывая продолжающиеся расходы на покупку новичков – например, Лукаса Феррейры

Что касается престижа и имиджа, то здесь «Шахтеру» многомиллионный трансфер Кевина в «Фулхэм» поможет вернуть реноме клуба, который дает бразильским талантам возможность для трамплина в топовые чемпионаты Европы, пройдя недлительный период адаптации в Украине, где за это платят очень хорошие деньги. По сути, последний кейс, когда «горняки» брали за своего бразильского легионера несколько десятков миллионов евро, датирован весьма далеким летом 2019-го, когда в «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро уехал Фред. С тех пор этот хавбек полностью отработал свой пятилетний контракт на «Олд Траффорд» и уже третий сезон как играет за «Фенербахче», а новых громких продаж бразильцев у «Шахтера» за 20+ миллионов евро так и не было. Так что восстановить реноме «конвейера бразильских талантов» для «горняков» нынче будет не менее важно и актуально, чем заполнить дыру в бюджете, возникшую из-за отсутствия уже привычных премиальных от УЕФА за участие в Лиге чемпионов…

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Металлиста и Миная покинул клуб Первой лиги
Отстраненный игрок Марселя готов покинуть клуб. Уже есть предложение
Шахтер отправился в Краков накануне важного матча в Лиге конференций
статьи эксклюзив Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк трансферы УПЛ Фулхэм трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Футбол | 19 августа 2025, 00:53 1
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»

Киллиан – о Доннарумме

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19 августа 2025, 07:51 94
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение

Украинец присоединился к «ПСЖ»

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Футбол | 19.08.2025, 12:47
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Футбол | 19.08.2025, 11:44
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Nemiroff стал официальным партнером австралийских национальных сборных
Другие виды | 18.08.2025, 19:15
Nemiroff стал официальным партнером австралийских национальных сборных
Nemiroff стал официальным партнером австралийских национальных сборных
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GroundUnder
и 5-ая сторона - фанаты ДК
Ответить
-2
Перший Серед Рівних
Потерял он мотивацию в Шахтере. Надо продавать. 
Ответить
-3
Популярные новости
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 17
Футбол
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем