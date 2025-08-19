Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон

Последние несколько недель английская и бразильская пресса не перестают баловать футбольных болельщиков различными подробностями вокруг потенциального переезда 22-летнего лидера атак нынешнего «Шахтера» Кевина в лондонский «Фулхэм». Поговаривают, что после нескольких раундов переговоров украинский клуб снизил запросную стоимость на своего игрока и теперь готов продать бразильца за 45 миллионов евро – сумму, вполне удовлетворяющую руководство «белых».

В настоящий момент большинство инсайдеров, начиная с Фабрицио Романо, выражают уверенность в том, что переход Кевина из «Шахтера» в «Фулхэм» этим летом действительно более чем реален. Если рассмотреть ситуацию объективно, то многие факторы указывают на то, что сделка может состояться, так как в ее осуществлении в принципе заинтересованы все стороны – оба клуба, футболист, а также его агенты…

В чем заключается интерес Кевина

Кевин перебрался в «Шахтер» в январе 2024 года из «Палмейраса» за 12 миллионов евро. На тот момент в бразильском клубе сочли, что вингер перестал прогрессировать на должном уровне и, получив крайне выгодное в финансовом плане предложение из Украину, решили не дожидаться момента, когда потенциальная стоимость футболиста пойдет на спад. Это была идеальная продажа для бразильского клуба – игрока отпустили ровно тогда, когда и нужно было.

В Украине Кевин, помимо значительно лучшего в финансовом плане контракта, чем до этого в «Палмейрасе», получил также дополнительную мотивацию развиваться. С первых же дней вингер отмечал, что наблюдал ранее за «Шахтером», причем особо подчеркнув, что делал это, когда «горняки» играли в самом престижном клубном турнире континента: «Да, я наблюдал за выступлениями «Шахтера» в Лиге чемпионов».

shakhtar.com. Алиссон и Кевин (справа) празднуют победу в Кубке Украины-2024/25

В Лиге чемпионов Кевин получил возможность дебютировать 2 октября минувшего года в поединке против «Аталанты» (0:3). Всего бразилец поучаствовал в семи поединках, отличившись забитыми мячами в ворота «Баварии» и «Бреста». Поговаривают, что именно тогда техничного вингера и присмотрели скауты «Фулхэма».

Очевидно, что в «Шахтер» Кевин переезжал, прежде всего, за двумя возможностями: хорошо заработать и играть в Лиге чемпионов. Причем, скорее всего, вингера привлекала именно совокупность этих двух факторов, а не какой-либо один из них. Поэтому сейчас, когда «Шахтер» лишен возможности представлять Украину в Лиге чемпионов, более того – после вылета от «Панатинаикоса» и вовсе скатился до плей-офф раунда квалификации Лиги конференций, мотивация для Кевина оставаться в оранжево-черной футболке не видится больше такой же, как прежде. И, учитывая пройденный процесс адаптации к европейскому футболу, а также реальный интерес из АПЛ, время двигаться дальше в карьере уже настало. Тем паче, что в самом начале следующего года Кевину исполнится уже 23, а это не такой и юный возраст для современного клубного европейского футбола, когда мы ведем речь о перспективных талантах.

В чем заключается интерес агентов футболиста

Достаточно любопытная ситуация вырисовывается и с интересом агентов, представляющих Кевина в переговорах с «Фулхэмом». Безусловно, их главная задача – это зарабатывать деньги на своих клиентах, ради чего многие посредники предпочитают как можно чаще организовывать различные сделки, чтобы иметь на них свои комиссионные.

Впрочем, у бразильского агентства Talents Sports, занимающегося делами Кевина, есть и другая очень веская причина ныне организовать переезд бразильца из «Шахтера» в «Фулхэм» за 40+ миллионов евро. Дело в том, что Кевин является вторым в списке самых ценных клиентов этого агентства, если опираться на данные портала Transfermarkt. Оценочная стоимость вингера «Шахтера» ныне равна 12 миллионам евро, что лишь на один миллион меньше, нежели у центрбека «Фламенго» Лео Ортиса, который всю свою карьеру до сегодняшнего дня связывает с Бразилией. Однако важно понимать, что Ортису уже 29, и на нем вряд ли можно провернуть громкий трансфер.

Кевин, которому 22, и который успел зарекомендовать себя в Лиге чемпионов в «Шахтере» – совсем другое дело. Для Talents Sports будет чрезвычайно важно, прежде всего, с имиджевой точки зрения организовать многомиллионный трансфер Кевина в английскую Премьер-лигу. Это позволит агентству заявить о себе во весь голос на родине, что поспособствует привлечению новых клиентов, которые в перспективе обязательно улучшат и материальное положение компании.

Год назад Talents Sports уже провернули трансфер своего клиента в АПЛ. Тогда в «Брентфорд» перешел Густаво Нунес, ранее выступавший за «Гремио», но сделка обошлась англичанам в отнюдь не будоражащие сознание рынка Премьер-лиги 12 миллионов евро, да и к тому же бразилец с ходу заиграть за «пчел» не сумел… Поэтому более успешный и дорогой трансферный кейс стал бы настоящей находкой для агентов, представляющих интересы Кевина. Не зря они ныне находятся в Лондоне, где стараются максимально сблизить позиции двух клубов, чтобы трансфер стал возможным.

В чем заключается интерес Фулхэма

После возвращения в АПЛ летом 2022-го, «Фулхэм» провел уже четыре сезона в элите английского футбола. Минувший чемпионат «белые» закончили на восьмой позиции, что является для них лучшим результатом за последние шестнадцать лет. Вряд ли эти успехи были бы возможны, если б главным тренером лондонской команды не являлся Марку Силва. Под руководством португальца «Фулхэм» сперва уверенно вернулся в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип в сезоне-2021/22, а теперь достаточно уверенно чувствует себя среди других участников соревнования.

Что правда, нынешнее лето пока выглядит невероятно тихим для «Фулхэма» на трансферном рынке. По сути, «белые» никем не усилили команду, а единственным их подписанием на текущий момент является 34-летний вратарь Бенжамен Лекомт, за которого было заплачено 500 тысяч евро в пользу «Монпелье». Впрочем, резервный кипер – это вовсе не то подписание, которым Марку Силва был бы предельно доволен.

Getty Images/Global Images Украина. Марку Силва пока расстроен активностью и качеством работы своего клуба на летнем трансферном рынке

По данным британских инсайдеров, ныне португальский коуч агрессивно прессингует руководство «Фулхэма» с целью до закрытия летнего трансферного окна получить в свое распоряжение трех-четырех высококачественных новичков, одним из которых Силва видит Кевина. Если «белые» пойдут на покупку бразильца «Шахтера» за 40 миллионов евро (плюс 5 в виде бонусов), о чем судачат сейчас, то это станет новым трансферным рекордом лондонцев, так как ранее они не платили более 32 миллионов евро за новичка (во столько год назад «Фулхэму» обошелся Эмил Смит-Роу из «Арсенала»).

Впрочем, боссы «Фулхэма» понимают, что для клуба стратегически куда важнее оставаться в АПЛ, чем сейчас немного сэкономить, а позже иметь проблемы с потенциальным вылетом из-за отсутствия должного уровня конкуренции в команде. И пока Марку Силва показывает себя специалистом, способным давать нужный результат, португальцу будут в меру возможностей оказывать всяческое содействие, выполняя его пожелания. Даже покупка Кевина за 40+5 миллионов евро не станет для «Фулхэма» чем-то из ряда вон выходящим, особенно если речь идет о более-менее спокойном будущем клуба в АПЛ в ближайшей перспективе.

В чем заключается интерес Шахтера

Пожалуй, самое интересное – это то, чем же может стать интересен уход Кевина в «Фулхэм» для «Шахтера». Ведь «горняки» потеряют одного из очевидных лидеров команды, после вылета которого из-за травмы команда Арды Турана не смогла пройти греческий «Панатинаикос» в третьем раунде квалификации Лиги Европы, показав свою достаточно сильную зависимость в аспекте креатива от техничного и скоростного бразильца.

Да, формально некоторые эксперты уже сейчас начинают говорить, что Кевина заменить в «Шахтере» некем. Но полноценной замены нет, пожалуй, ни у одной команды мира, когда мы ведем речь именно о ее лидерах. Разве мог кто-то заменить для «Барселоны» Месси, или для «Реала» Криштиану Роналду, когда те еще выступали за эти испанские топ-команды?

Главное, что кадрово у «Шахтера» не должно возникать проблем с тем, кого поставить на позицию Кевина. Левых вингеров на контракте у «горняков» ныне столько, что из них можно уже составить половину стартового состава! Судите сами: Эгиналду, Невертон, Дмитрий Топалов, Иван Петряк, Хусрав Тоиров, да и молодой Антон Глущенко имеет опыт выступлений слева на фланге. Другой вопрос, что качественно из перечисленных выше исполнителей под уровень «Шахтера» подходят совсем немногие, но это уже вопрос к Дарио Срне, Сальваторе Монако и селекции «горняков», которая зачем-то приводила этих игроков в клуб, а теперь те банально висят «мертвым грузом» в зарплатной ведомости, не принося никакого толка в аспекте спортивных результатов.

Впрочем, давайте исходить из того, что в принципе незаменимых людей нет. Да, может пострадать качество работы, однако ведь и «Шахтер» не будет играть в Лиге чемпионов-2025/26, чтобы команде обязательно требовался на позицию Кевина футболист экстра-класса. Под Лигу конференций, если туда еще удастся пробиться, вполне хватит и Невертона с Эгиналду, «разбавленными» при необходимости молодым Глущенко.

shakhtar.com. Невертон готов брать на себя больше ответственности в «Шахтере»

Что важнее прямо сейчас для «Шахтера», если мы говорим о потенциальной продаже Кевина, так это деньги и престиж. Пролетев мимо Лиги чемпионов, «горняки» лишились солидной части «вкусного пирога» в европейском клубном футболе. Не секрет, что заработки клубов в ЛЧ кардинально отличаются от того, на что можно претендовать в ЛЕ или ЛК. Поэтому вполне логично, что «Шахтеру» потребуется совершить как минимум одну дорогостоящую продажу этим летом, чтобы сбалансировать бюджет, еще и учитывая продолжающиеся расходы на покупку новичков – например, Лукаса Феррейры…

Что касается престижа и имиджа, то здесь «Шахтеру» многомиллионный трансфер Кевина в «Фулхэм» поможет вернуть реноме клуба, который дает бразильским талантам возможность для трамплина в топовые чемпионаты Европы, пройдя недлительный период адаптации в Украине, где за это платят очень хорошие деньги. По сути, последний кейс, когда «горняки» брали за своего бразильского легионера несколько десятков миллионов евро, датирован весьма далеким летом 2019-го, когда в «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро уехал Фред. С тех пор этот хавбек полностью отработал свой пятилетний контракт на «Олд Траффорд» и уже третий сезон как играет за «Фенербахче», а новых громких продаж бразильцев у «Шахтера» за 20+ миллионов евро так и не было. Так что восстановить реноме «конвейера бразильских талантов» для «горняков» нынче будет не менее важно и актуально, чем заполнить дыру в бюджете, возникшую из-за отсутствия уже привычных премиальных от УЕФА за участие в Лиге чемпионов…