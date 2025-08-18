Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Выбрал Англию. Один из ключевых игроков Шахтера решил покинуть клуб

Кевин намерен продолжить карьеру в «Фулхэме», переговоры состоятся 18 августа

Выбрал Англию. Один из ключевых игроков Шахтера решил покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Бразильский левый вингер Кевин принял решение покинуть клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил инсайдер Пабло Оливейра.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован английский «Фулхэм», который планирует усилить состав по просьбе главного тренера. Легионер «горняков» согласился перебраться в Премьер-лигу и ждет финального результата переговоров между командами.

В понедельник, 18 августа, агент Кевина посетит Лондон и встретится с руководством английской команды, чтобы обсудить все детали потенциального трансфера. На фоне интереса к игроку «Шахтер» снизил свои финансовые требования и теперь готов отпустить футболиста за 45 млн евро (вместо 50).

«Фулхэм» готов удовлетворить запросы донецкой команды, но проведет переговоры о структуре выплат за переход. Представитель Премьер-лиги намерен отдать за Кевина 40 млн евро сразу, еще 5 будут прописаны в виде бонусов. В Лондоне надеются, что «Шахтер» примет предложение и отпустить бразильца.

В нынешнем сезоне вингер провел три матча, в которых забил четыре гола. Контракт игрока с «горняками» истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 12 млн евро.

Сергій П
Те що він щось там вирішив сам собі, в Шахтарі не проходить  поки не відвалять нормальну суму, усі його "хотєлки" до одного місця
Ответить
0
