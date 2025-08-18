Выбрал Англию. Один из ключевых игроков Шахтера решил покинуть клуб
Кевин намерен продолжить карьеру в «Фулхэме», переговоры состоятся 18 августа
Бразильский левый вингер Кевин принял решение покинуть клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил инсайдер Пабло Оливейра.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересован английский «Фулхэм», который планирует усилить состав по просьбе главного тренера. Легионер «горняков» согласился перебраться в Премьер-лигу и ждет финального результата переговоров между командами.
В понедельник, 18 августа, агент Кевина посетит Лондон и встретится с руководством английской команды, чтобы обсудить все детали потенциального трансфера. На фоне интереса к игроку «Шахтер» снизил свои финансовые требования и теперь готов отпустить футболиста за 45 млн евро (вместо 50).
«Фулхэм» готов удовлетворить запросы донецкой команды, но проведет переговоры о структуре выплат за переход. Представитель Премьер-лиги намерен отдать за Кевина 40 млн евро сразу, еще 5 будут прописаны в виде бонусов. В Лондоне надеются, что «Шахтер» примет предложение и отпустить бразильца.
В нынешнем сезоне вингер провел три матча, в которых забил четыре гола. Контракт игрока с «горняками» истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 12 млн евро.
O agente do Kevin do #ShakhtarDonetsk, vai a Londres na segunda-feira(18) para conversar com os diretores dos clubes para tentar fechar um acordo. O jogador quer sair e o Shakhtar já baixou o seu valor de € 50m para € 45 milhões. #Fulham pensa em uma oferta de €40m +5 de bônus pic.twitter.com/37hkGqaRa6— Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) August 17, 2025
