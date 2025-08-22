Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Романчук сделал гениальный ассист из аута в матче Лиги конференций
Лига конференций
Истанбул Башакшехир
21.08.2025 20:45 – FT 1 : 2
Университатя Крайова
Лига конференций
22 августа 2025, 02:23 | Обновлено 22 августа 2025, 02:50
ВИДЕО. Романчук сделал гениальный ассист из аута в матче Лиги конференций

За Университатю также сыграл украинский голкипер Павел Исенко

ВИДЕО. Романчук сделал гениальный ассист из аута в матче Лиги конференций
ФК Университатя

Украинский защитник Университатя Крайова Александр Романчук отметился результативным действием в матче раунда Q4 Лиги конференций против турецкого клуба Истанбул Башакшехир.

25-летний футболист на 61-й минуте быстро ввел мяч из аута, и это стало голевым пасом на Карлоса Мору, который сделал счет 2:0 в пользу румынской команды. Турки сократили отставание за три минуты до финального свистка, и матч завершился со счетом 2:1 в пользу Университатя.

Александр Романчук перед этим получил желтую карточку на 58-й минуте. За гостей играл украинский голкипер Павел Исенко, он тоже получил предупреждение на 41-й минуте за задержку времени.

Романчук, который ранее выступал за «Кривбасс», в 9 матчах сезона за клуб из Крайовы имеет в активе 3 гола и 2 голевые передачи.

Лига конференций. Квалификация Q4

Первый матч, 21 августа 2025

Истанбул Башакшехир (Турция) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:2

Голы: Эбоселе, 87 – Чикылдэу, 45+2, Мора, 61

ВИДЕО. Ассист Александра Романчука за Университатя в Лиге конференций

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Фести Эбоселе (Истанбул Башакшехир).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Carlos Mora (Университатя Крайова).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александру Чикылдэу (Университатя Крайова).
Первые матчи Q4 Лиги конференций. Ничья для Шахтера, неудача Полесья
РОТАНЬ: «Фиорентина забила все моменты. Но мы заслужили хоть на один гол»
ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
