ВИДЕО. Романчук сделал гениальный ассист из аута в матче Лиги конференций

Украинский защитник Университатя Крайова Александр Романчук отметился результативным действием в матче раунда Q4 Лиги конференций против турецкого клуба Истанбул Башакшехир.

25-летний футболист на 61-й минуте быстро ввел мяч из аута, и это стало голевым пасом на Карлоса Мору, который сделал счет 2:0 в пользу румынской команды. Турки сократили отставание за три минуты до финального свистка, и матч завершился со счетом 2:1 в пользу Университатя.

Александр Романчук перед этим получил желтую карточку на 58-й минуте. За гостей играл украинский голкипер Павел Исенко, он тоже получил предупреждение на 41-й минуте за задержку времени.

Романчук, который ранее выступал за «Кривбасс», в 9 матчах сезона за клуб из Крайовы имеет в активе 3 гола и 2 голевые передачи.

Лига конференций. Квалификация Q4

Первый матч, 21 августа 2025

Истанбул Башакшехир (Турция) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:2

Голы: Эбоселе, 87 – Чикылдэу, 45+2, Мора, 61

ВИДЕО. Ассист Александра Романчука за Университатя в Лиге конференций