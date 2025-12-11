Стало известно, кто занимается поиском тренера для Динамо

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

По информации источника, скаутский отдел команды проявил инициативу в поиске постоянного наставника для клуба. Однако президент клуба Игорь Суркис холодно относится к таким кандидатам, ведь привык сам искать и принимать окончательное решение о назначении тренера в первую команду.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».