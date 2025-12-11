Чемпионат Украины11 декабря 2025, 05:22 |
Стало известно, кто занимается поиском тренера для Динамо
Процессом руководит Игорь Суркис – президент клуба
11 декабря 2025, 05:22 |
Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».
По информации источника, скаутский отдел команды проявил инициативу в поиске постоянного наставника для клуба. Однако президент клуба Игорь Суркис холодно относится к таким кандидатам, ведь привык сам искать и принимать окончательное решение о назначении тренера в первую команду.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».
