8 января в 21:00 состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании.

В поединке за выход в финал встретятся Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Игра пройдет на нейтральном поле – стадионе King Abdullah Sports City в саудовской Джидде.

В розыгрыше Суперкубка участвуют четыре команды: Барселона (чемпион и обладатель Кубка Испании), Реал Мадрид (вице-чемпион и финалист Кубка), а также клубы, занявшие третье и четвертое места в Ла Лиге – Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао.

В другом полуфинале, который состоялся 7 января, Барселона разгромила Атлетик Бильбао со счетом 5:0.

За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

Финал мини-турнира запланирован на 11 января и также пройдет в Джидде.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO