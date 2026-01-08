Где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании Атлетико – Реал Мадрид
8 января в 21:00 пройдет поединок 1/2 финала Суперкубка Испании
8 января в 21:00 состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании.
В поединке за выход в финал встретятся Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Игра пройдет на нейтральном поле – стадионе King Abdullah Sports City в саудовской Джидде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В розыгрыше Суперкубка участвуют четыре команды: Барселона (чемпион и обладатель Кубка Испании), Реал Мадрид (вице-чемпион и финалист Кубка), а также клубы, занявшие третье и четвертое места в Ла Лиге – Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао.
В другом полуфинале, который состоялся 7 января, Барселона разгромила Атлетик Бильбао со счетом 5:0.
За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин.
Финал мини-турнира запланирован на 11 января и также пройдет в Джидде.
Атлетико – Реал Мадрид. Полуфинал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Кэти во втором раунде соревнований в Новой Зеландии
Украинский защитник Университатя Крайова дал интересное видеоинтервью