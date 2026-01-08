Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 января 2026, 14:11 | Обновлено 08 января 2026, 14:25
Где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании Атлетико – Реал Мадрид

8 января в 21:00 пройдет поединок 1/2 финала Суперкубка Испании

Коллаж Sport.ua

8 января в 21:00 состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании.

В поединке за выход в финал встретятся Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Игра пройдет на нейтральном поле – стадионе King Abdullah Sports City в саудовской Джидде.

В розыгрыше Суперкубка участвуют четыре команды: Барселона (чемпион и обладатель Кубка Испании), Реал Мадрид (вице-чемпион и финалист Кубка), а также клубы, занявшие третье и четвертое места в Ла Лиге – Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао.

В другом полуфинале, который состоялся 7 января, Барселона разгромила Атлетик Бильбао со счетом 5:0.

За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

Финал мини-турнира запланирован на 11 января и также пройдет в Джидде.

Атлетико – Реал Мадрид. Полуфинал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн LIVE

Атлетико – Реал Мадрид
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Атлетико - Реал Мадрид где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
