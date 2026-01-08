СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 8 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Аль-Наср – Аль-Кадисия
20:00 ПСЖ – Марсель
21:00 Атлетико – Реал
21:45 Милан – Дженоа
22:00 Арсенал – Ливерпуль
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Житомирским «волкам» после экспериментов Имада Ашура нужно было как следует перезагрузиться…
Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом