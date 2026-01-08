Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Франции ПСЖ – Марсель

8 января в 20:00 состоится поединок за Суперкубок Франции

Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Франции ПСЖ – Марсель
Коллаж Sport.ua

8 января в 20:00 по киевскому времени в Кувейте состоится поединок за Суперкубок Франции.

На стадионе Jaber Al-Ahmad International Stadium между собой титул разыграют ПСЖ и Марсель.

В борьбе за трофей сойдутся ПСЖ, действующий чемпион Лиги 1 и обладатель Кубка Франции, а также Марсель, серебряный призер чемпионата Франции.

В составе парижского клуба в этом матче может сыграть украинский центральный защитник Илья Забарный.

ПСЖ – Марсель. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

ПСЖ – Марсель
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
ПСЖ – Марсель. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Франции
ПСЖ – Марсель. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн LIVE
Украинский тренер дал совет Энрике. Это касается критики Забарного
Марсель Суперкубок Франции по футболу ПСЖ ПСЖ - Марсель где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
