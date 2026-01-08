Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Франции ПСЖ – Марсель

8 января в 20:00 по киевскому времени в Кувейте состоится поединок за Суперкубок Франции.

На стадионе Jaber Al-Ahmad International Stadium между собой титул разыграют ПСЖ и Марсель.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В борьбе за трофей сойдутся ПСЖ, действующий чемпион Лиги 1 и обладатель Кубка Франции, а также Марсель, серебряный призер чемпионата Франции.

В составе парижского клуба в этом матче может сыграть украинский центральный защитник Илья Забарный.

ПСЖ – Марсель. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO