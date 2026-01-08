Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Франции ПСЖ – Марсель
8 января в 20:00 состоится поединок за Суперкубок Франции
8 января в 20:00 по киевскому времени в Кувейте состоится поединок за Суперкубок Франции.
На стадионе Jaber Al-Ahmad International Stadium между собой титул разыграют ПСЖ и Марсель.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В борьбе за трофей сойдутся ПСЖ, действующий чемпион Лиги 1 и обладатель Кубка Франции, а также Марсель, серебряный призер чемпионата Франции.
В составе парижского клуба в этом матче может сыграть украинский центральный защитник Илья Забарный.
ПСЖ – Марсель. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист уже сформировал свой тренерский штаб
В решающем поединке за трофей в Португалии сыграют Витория Гимараеш и Брага