ШОВКОВСКИЙ: «Не первый раз мы получаем красную карточку на ровном месте»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал игру против «Маккаби» из Тель-Авива (3:1) в первом матче Q4 Лиги Европы.

«Отсутствие Тымчика? К сожалению, у него поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Вроде бы его состояние стабилизировалось, и температуры уже нет.

Удаление Вивчаренко? Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Находясь на мяче, технический брак – и потом фол, который судьи трактуют как красную карточку.

Мы можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве».