Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Не первый раз мы получаем красную карточку на ровном месте»
Лига Европы
21 августа 2025, 23:59 | Обновлено 22 августа 2025, 00:35
568
0

ШОВКОВСКИЙ: «Не первый раз мы получаем красную карточку на ровном месте»

Коуч Динамо прокомментировал поражение в матче Q4 ЛЕ с Маккаби Т-А

21 августа 2025, 23:59 | Обновлено 22 августа 2025, 00:35
568
0
ШОВКОВСКИЙ: «Не первый раз мы получаем красную карточку на ровном месте»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал игру против «Маккаби» из Тель-Авива (3:1) в первом матче Q4 Лиги Европы.

«Отсутствие Тымчика? К сожалению, у него поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Вроде бы его состояние стабилизировалось, и температуры уже нет.

Удаление Вивчаренко? Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Находясь на мяче, технический брак – и потом фол, который судьи трактуют как красную карточку.

Мы можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве».

По теме:
Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби
ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже
Утрехт присоединился к АЗ, ПСВ и Аяксу в одном победном рейтинге
Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо пресс-конференция удаление (красная карточка) Константин Вивчаренко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Футбол | 21 августа 2025, 22:57 68
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта

Отличный второй тайм от команды Турана, но ошибки первого смущают

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Бокс | 21 августа 2025, 05:50 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»

Легендарный боксер вспомнил эпизод, который заставил его завершить карьеру

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21.08.2025, 08:17
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
Футбол | 21.08.2025, 08:44
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Футбол | 22.08.2025, 00:01
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 4
Бокс
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 9
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем