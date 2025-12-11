11 декабря, свою встречу в рамках Лиги Европы проведут Лион и Гоу Эхед Иглз. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лион

«Львы» возглавляют турнирную таблицу Лиги Европы, после пяти туров, имея в активе 4 победы и одно поражение, двое конкурентов отстают по дополнительным показателям. В последнем туре Лион не оставил шансов Маккаби Тель-Авив на выезде – 6:0, но стоит отметить, что игра проходила на нейтральном поле.

Есть проблемы в чемпионате, только пятое место и 5 очков отставания от топ-3. Лион выиграл только один матчей из последних шести, во французской Лиге 1. В своей крайне битве «львы» уступили на выезде не самому грозному Лорьяну – 0:1. Делать ставку на один турнир клуб такого уровня не может, надо играть на два фронта. Предстоящий матч пропустят Фофана, Клюйверт, Мангала, Нуама и Тесманн.

Гоу Эхед Иглс

Нидерландский клуб существует больше века, даже был чемпионом своей страны, хотя мало знаком фанатам футбола. Гоу Эхед Иглз точно не считается грандом, даже выход в еврокубки успех, это стало возможно, благодаря выигрышу Кубка Нидерландов. В Лиге Европы команда идет на 27 строчке, в турнирной таблице, хотя отстает от зоны плей-офф только по дополнительным показателям. На счету клуба 2 победы и три поражения, в последнем туре уступили дома Штутгарту со счетом 0:4.

В чемпионате команде сложно бороться за высокие места, они идут на десятом месте, хотя может дать бой местным грандам. У Гоу Эхед Иглз немало кадровых потерь перед этим матчем, не сыграют Наубер, Саатхоф, Тенгстедт, Вейенберг, Петтерсон.

Прогноз

В этой паре хозяева опытнее, играют дома, а также находятся выше в турнирной таблице, именно поэтому вероятность победы французского клуба на порядок выше. Букмекеры оценивают шансы команд такими коэффициентами: 1,2 для Лиона и 13,2 для Гоу Эхед Иглз.

Команды сыграют между собой впервые в истории, думаю, Лион будет контролировать ход встречи, по этой причине я поставлю на индивидуальный тотал хозяев больше 2,5 голов за 1,87.