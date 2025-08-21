Зинченко близок к трансферу. Клуб Ла Лиги готовится объявить бомбу

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации испанских СМИ, украинца хочет купить финалист Лиги конференций «Бетис». Переговоры уже были проведены – украинец должен заменить в севильском клубе Рикардо Родригеса, который решил уйти.

«Бетис» может объявить о трансфере украинца на следующей неделе.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.