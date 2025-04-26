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26 апреля 2025, 23:20 |
344
2

Рейтинг самых больших зарплат украинских футболистов. Кто опередил Мудрика?

Лидером рейтинга является Александр Зинченко

26 апреля 2025, 23:20 |
344
2
Рейтинг самых больших зарплат украинских футболистов. Кто опередил Мудрика?
Goal.com. Михаил Мудрик и Александр Зинченко

Обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент.

Лидером списка стал фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, который получает за год 9 миллионов евро без учета налогов.

Вторая позиция списка отошла Михаилу Мудрику из «Челси». Украинский вингер получает более 6 миллионов евро в год. Сейчас Мудрик временно отстранен от футбола из-за допингового скандала. Чуть меньше Мудрика зарабатывает Артем Довбик из «Ромы» (5.56 млн евро).

Четвертое и пятое места между собой разделили голкиперы сборной Украины – Андрей Лунин (4.5 млн евро) и Анатолий Трубин (3.85 млн евро).

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Рейтинг самых высокооплачиваемых украинских игроков

  1. Александр Зинченко (Арсенал) – 9 млн евро
  2. Михаил Мудрик (Челси) – 6.049 млн евро
  3. Артем Довбик (Рома) – 5.56 млн евро
  4. Андрей Лунин (Реал Мадрид) – 4.5 млн евро
  5. Анатолий Трубин (Бенфика) – 3.85 млн евро
  6. Виталий Миколенко (Эвертон) – 3 млн евро
  7. Илья Забарный (Борнмут) – 2.6 млн евро
  8. Георгий Бущан (Аль-Шабаб) – 1.53 млн евро
  9. Роман Яремчук (Олимпиакос) – 1.5 млн евро
  10. Виктор Цыганков (Жирона) – 1.4 млн евро
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Дмитрий Олейник Источник
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Serhii P.
Лунін - також норм по зарплаті як для резервного воротаря
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Serhii P.
тому придурку ще досі "Челсі" платить зарплату? Зіна - молодець, гріє лавочку і Седан за 9 млн. євро в місяць
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