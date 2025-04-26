Рейтинг самых больших зарплат украинских футболистов. Кто опередил Мудрика?
Лидером рейтинга является Александр Зинченко
Обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент.
Лидером списка стал фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, который получает за год 9 миллионов евро без учета налогов.
Вторая позиция списка отошла Михаилу Мудрику из «Челси». Украинский вингер получает более 6 миллионов евро в год. Сейчас Мудрик временно отстранен от футбола из-за допингового скандала. Чуть меньше Мудрика зарабатывает Артем Довбик из «Ромы» (5.56 млн евро).
Четвертое и пятое места между собой разделили голкиперы сборной Украины – Андрей Лунин (4.5 млн евро) и Анатолий Трубин (3.85 млн евро).
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.
Рейтинг самых высокооплачиваемых украинских игроков
- Александр Зинченко (Арсенал) – 9 млн евро
- Михаил Мудрик (Челси) – 6.049 млн евро
- Артем Довбик (Рома) – 5.56 млн евро
- Андрей Лунин (Реал Мадрид) – 4.5 млн евро
- Анатолий Трубин (Бенфика) – 3.85 млн евро
- Виталий Миколенко (Эвертон) – 3 млн евро
- Илья Забарный (Борнмут) – 2.6 млн евро
- Георгий Бущан (Аль-Шабаб) – 1.53 млн евро
- Роман Яремчук (Олимпиакос) – 1.5 млн евро
- Виктор Цыганков (Жирона) – 1.4 млн евро
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