Рейтинг самых больших зарплат украинских футболистов. Кто опередил Мудрика?

Обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент.

Лидером списка стал фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, который получает за год 9 миллионов евро без учета налогов.

Вторая позиция списка отошла Михаилу Мудрику из «Челси». Украинский вингер получает более 6 миллионов евро в год. Сейчас Мудрик временно отстранен от футбола из-за допингового скандала. Чуть меньше Мудрика зарабатывает Артем Довбик из «Ромы» (5.56 млн евро).

Четвертое и пятое места между собой разделили голкиперы сборной Украины – Андрей Лунин (4.5 млн евро) и Анатолий Трубин (3.85 млн евро).

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Рейтинг самых высокооплачиваемых украинских игроков