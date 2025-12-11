ШАПАРЕНКО: «Пока ты сам не проедешь эти километры, не почувствуешь ту боль»

Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером «Динамо», чтобы разделять каждый испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

Хавбек киевского Динамо Николай Шапаренко на пресс-конференции перед матчем с Фиорентиной в пятом туре Лиги конференций ответил на вопрос касательно логистики:

«Привыкли ли мы к постоянным переездам и как это влияет на команду? Мы не привыкли – все равно такие переезды даются очень тяжело (улыбается). Я не знаю, как вам это объяснить.

Понимаете, в дороге – поезд-автобус-самолет, потом самолет-автобус-поезд... Пока ты сам не проедешь эти километры, ты вообще не почувствуешь ту усталость, ту боль, после чего нужно восстановиться и пойти тренироваться, а дальше нужно играть».

Динамо начнет противостояние против Фиорентины 11 декабря на стадионе Артемио Франки во Флоренции в 19:45.

Таблица Лиги конференций 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Самсунспор 4 3 1 0 9 - 2 11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК 27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор 06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс 23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 10 2 Страсбург 4 3 1 0 7 - 4 11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург 27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас 06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург 23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 10 3 Целе 4 3 0 1 8 - 4 11.12.25 22:00 Риека - Целе 27.11.25 Сигма 2:1 Целе 06.11.25 Целе 2:1 Легия 23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 02.10.25 Целе 3:1 АЕК 9 4 Шахтер Донецк 4 3 0 1 8 - 5 11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк 27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк 06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик 23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 9 5 Майнц 4 3 0 1 4 - 2 11.12.25 22:00 Лех - Майнц 27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц 06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина 23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 02.10.25 Омония 0:1 Майнц 9 6 Ракув 4 2 2 0 7 - 2 11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски 27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена 06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув 23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 8 7 АЕК Ларнака 4 2 2 0 5 - 0 11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака 27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака 06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин 23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 8 8 Дрита 4 2 2 0 4 - 2 11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар 27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия 06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита 23.10.25 Дрита 1:1 Омония 02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 8 9 Ягеллония 4 2 2 0 4 - 2 11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано 27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС 06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония 23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 8 10 АЕК 4 2 1 1 9 - 4 11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК 27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК 06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс 23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 02.10.25 Целе 3:1 АЕК 7 11 Спарта Прага 4 2 1 1 5 - 2 11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага 27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага 06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув 24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 7 12 Райо Вальекано 4 2 1 1 8 - 6 11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано 27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано 06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех 23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 7 13 Лозанна 4 2 1 1 5 - 3 11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна 27.11.25 Лех 2:0 Лозанна 06.11.25 Лозанна 1:1 Омония 23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 7 14 Сигма 4 2 1 1 5 - 5 11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма 27.11.25 Сигма 2:1 Целе 06.11.25 Ноа 1:2 Сигма 23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 7 15 Университатя Крайова 4 2 1 1 3 - 3 11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага 27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц 06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова 23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 7 16 Лех 4 2 0 2 9 - 6 11.12.25 22:00 Лех - Майнц 27.11.25 Лех 2:0 Лозанна 06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех 23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 6 17 Фиорентина 4 2 0 2 6 - 3 11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев 27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК 06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина 23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6 18 Кристал Пэлас 4 2 0 2 6 - 4 11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас 27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас 06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар 23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 6 19 Зриньски 4 2 0 2 7 - 8 11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски 27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен 06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски 23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 6 20 АЗ Алкмаар 4 2 0 2 4 - 7 11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар 27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн 06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар 23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 6 21 Омония 4 1 2 1 4 - 3 11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония 27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев 06.11.25 Лозанна 1:1 Омония 23.10.25 Дрита 1:1 Омония 02.10.25 Омония 0:1 Майнц 5 22 КуПС 4 1 2 1 4 - 3 11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна 27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС 06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава 23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 5 23 Ноа 4 1 2 1 4 - 4 11.12.25 19:45 Ноа - Легия 27.11.25 Абердин 1:1 Ноа 06.11.25 Ноа 1:2 Сигма 23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 02.10.25 Ноа 1:0 Риека 5 24 Риека 4 1 2 1 2 - 2 11.12.25 22:00 Риека - Целе 27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака 06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека 24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 02.10.25 Ноа 1:0 Риека 5 25 Шкендия 4 1 1 2 2 - 4 11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава 27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия 06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония 23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4 26 Линкольн Ред Импс 4 1 1 2 4 - 10 11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма 27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс 06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека 23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 4 27 Динамо Киев 4 1 0 3 6 - 7 11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев 27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев 06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски 23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3 28 Легия 4 1 0 3 3 - 5 11.12.25 19:45 Ноа - Легия 27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага 06.11.25 Целе 2:1 Легия 23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3 29 Слован Братислава 4 1 0 3 4 - 7 11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава 27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано 06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава 23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 3 30 Хамрун Спартанс 4 1 0 3 3 - 6 11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк 27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс 06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс 23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 3 31 Хеккен 4 0 2 2 4 - 6 11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака 27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен 06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург 23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2 32 Брейдаблик 4 0 2 2 2 - 7 11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс 27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор 06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик 23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 2 33 Абердин 4 0 2 2 3 - 10 11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург 27.11.25 Абердин 1:1 Ноа 06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин 23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 2 34 Шелбурн 4 0 1 3 0 - 4 11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас 27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн 06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита 23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1 35 Шемрок Роверс 4 0 1 3 3 - 9 11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс 27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк 06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс 23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 1 36 Рапид Вена 4 0 0 4 2 - 12 11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония 27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена 06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова 23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0 Полная таблица

