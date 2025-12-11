Костюк назвал сильные стороны Фиорентины перед важнейшим матчем Динамо
11 декабря киевляне встретятся с фиалками в пятом туре Лиги конференций
Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером «Динамо», чтобы разделять каждый испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.
Временно исполняющий обязанности главного тренера Динамо Киев Игорь Костюк на пресс-конференции перед матчем пятого тура Лиги конференций против Фиорентины назвал сильные стороны команды соперников:
«Итальянцы славятся своей тактикой, своим умением хорошо переходить из атаки в оборону и обратно. Фиорентина – тактически грамотная команда, но предстоящая игра все покажет».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок между Фиорентиной и Динамо состоится 11 декабря и начнется в 19:45 на стадионе Артеми Франки во Флоренции, Италия.
В таблице ЛК Фиорентина с шестью очками занимает 17-е место. У Динамо в активе 3 пункта и 27-я строчка.
Видеозапись пресс-конференции Игоря Костюка
Таблица Лиги конференций 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Самсунспор
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|10
|2
|Страсбург
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|10
|3
|Целе
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|11.12.25 22:00 Риека - Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|9
|4
|Шахтер Донецк
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|9
|5
|Майнц
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|11.12.25 22:00 Лех - Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|9
|6
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|8
|7
|АЕК Ларнака
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|8
|8
|Дрита
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|8
|9
|Ягеллония
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|8
|10
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|7
|11
|Спарта Прага
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|7
|12
|Райо Вальекано
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|7
|13
|Лозанна
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|7
|14
|Сигма
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|7
|15
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|7
|16
|Лех
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|11.12.25 22:00 Лех - Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|6
|17
|Фиорентина
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|6
|18
|Кристал Пэлас
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|6
|19
|Зриньски
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|6
|20
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|6
|21
|Омония
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|5
|22
|КуПС
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|5
|23
|Ноа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|11.12.25 19:45 Ноа - Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|5
|24
|Риека
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|11.12.25 22:00 Риека - Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|5
|25
|Шкендия
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|4
|26
|Линкольн Ред Импс
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|4
|27
|Динамо Киев
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|3
|28
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|11.12.25 19:45 Ноа - Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|3
|29
|Слован Братислава
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|3
|30
|Хамрун Спартанс
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|3
|31
|Хеккен
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|2
|32
|Брейдаблик
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|2
|33
|Абердин
|4
|0
|2
|2
|3 - 10
|11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|2
|34
|Шелбурн
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|1
|35
|Шемрок Роверс
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|1
|36
|Рапид Вена
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|0
