Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином
Илья в перерыве заменил Маркиньоса в матче с Атлетиком
В среду, 10 декабря, состоится матч 6-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Атлетико» и «ПСЖ». Матч проходит на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.
На 46-й минуте поединка на поле появился украинский центральный защитник парижан Илья Забарный.
Интересно, что в это же время в воротах «ПСЖ» стоит российский вратарь Матвей Сафонов.
Впервые Забарный играет одновременно с россиянином.
