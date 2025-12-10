Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином

В среду, 10 декабря, состоится матч 6-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Атлетико» и «ПСЖ». Матч проходит на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

На 46-й минуте поединка на поле появился украинский центральный защитник парижан Илья Забарный.

Интересно, что в это же время в воротах «ПСЖ» стоит российский вратарь Матвей Сафонов.

Впервые Забарный играет одновременно с россиянином.