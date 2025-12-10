Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 23:12
Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином

Илья в перерыве заменил Маркиньоса в матче с Атлетиком

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 декабря, состоится матч 6-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Атлетико» и «ПСЖ». Матч проходит на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

На 46-й минуте поединка на поле появился украинский центральный защитник парижан Илья Забарный.

Интересно, что в это же время в воротах «ПСЖ» стоит российский вратарь Матвей Сафонов.

Впервые Забарный играет одновременно с россиянином.

Илья Забарный Маркиньос Атлетик Бильбао Матвей Сафонов ПСЖ Лига чемпионов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 7
Dimonchik
можна ставити на автогол?)
+2
Фанаты Бленуце
И шо такое? Вот в нашей команде есть кумир! Это Влад Бленуце, он всей семьёй за Соловьёва и русский мир. И ничего такого.
0
Александр Шевченко
Уважаемая администрация сайта, прошу обратить внимание на посты  Era и Andriyars, которые оскорбляют украинского игрока и которые протеворечат вашим же правилам общения на сайте. Прошу забанить их
-1
era
не просто чмо а чмоще ..соснув у кацапа? 
-3
andriyars
чмо.
-4
Александр Шевченко
Красавчик Илья. Удачно отыграть оставшиеся минуты
-6
