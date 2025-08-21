Кому – кто, а кому – Комуццо из коммуны!

Прошлый сезон стал для юного защитника «Фиорентины», уроженца 8-тысячной коммуны Сан-Даниэле-дель-Фриули, что в провинции Удине, Пьетро Комуццо воистину прорывным. Цена на него стремительно пошла вверх (в октябре 2024 г. его рыночная стоимость оценивалась в 4 млн евро, а сейчас transfermarkt.de определяет ее в 25 млн евро, выводя молодого человека по этому показателю на 2-е место среди всех игроков «фиалок» после форварда Мойзе Кина), парня пригласили в национальную сборную, он был близок к выигрышу еврокубка в составе своей клубной команды.

Но прорыву предшествовала личная трагедия. В начале 2023 г. Пьетро потерял мать. «Было тяжело, но наша семья продемонстрировала единство, и мы остались сильными, ведь мама хотела бы, чтобы мы двигались вперед. В дальнейшем я начал играть в Примавере, а ближе к концу года начался мой путь и в составе первой команды «Фиорентины». Было много взлетов и падений, но, когда такое случается, главное – это найти силы, когда уже кажется, что их нет, и двигаться вперед», – рассказывал Комуццо в интервью.

8 октября 2023 года он дебютировал в основе «фиалок» перед 60-тысячной аудиторией на стадионе «Диего Марадона» в Неаполе в победном для флорентийцев матче. «Тогда я не думал об этом, но потом понял, что это значит – дебютировать именно там и именно так. Это – не мелочь, а уникальные эмоции. После матча я пообщался с отцом, который смотрел игру вместе с моим братом, и для них это также был значимый момент», – подчеркивал Пьетро. Как-то очень быстро, едва ли не с места в карьер, он стал игроком основного состава флорентийцев, демонстрируя скиллы, присущие лучшим центральным защитникам мира.

Правда, детской мечтой Пьетро была позиция вратаря. Собственно, голкипером был его отец. Это впоследствии парень принял (и воспринял!) амплуа, максимально приближенное ко вратарскому. «Меня вдохновляет Джорджо Кьеллини как игрок и как человек, а из современных защитников – ван Дейк», – признается Комуццо. Добавлю, что мой итальянский коллега в частной переписке, вероятно, стремясь сделать приятное украинскому товарищу, назвал Комуццо «итальянским Забарным». Что ж, добродетели у этих игроков схожи, и оба громко заявили о себе очень-очень молодыми, правда, внешне они слишком уж отличаются.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пьетро Комуццо (№ 15)

Еще в подростковом возрасте Комуццо удостоился красноречивого прозвища «Солдат». Короткие волосы, дисциплина, внимательность и пунктуальность – отличительные черты парня. Характерный ответ юноши на вопрос о цели: «Я не ставлю перед собой ту или иную цель, ведь получаю удовольствие от работы. Рано или поздно достижения придут. А я просто думаю о том, чтобы упорно работать каждый день». Не цель, а путь превыше всего? Солдатская, а то и самурайская риторика? Если и нет, то по крайней мере очень похожа на нее.

В прошлом сезоне, на мой взгляд, у Комуццо было два пиковых периода: осенью и в мае, под занавес сезона. Характерная черта уроженца Сан-Даниэле-дель-Фриули – быть лучшим в своей команде в неудачных для флорентийцев играх. В последний весенний месяц таковыми были домашнее противостояние с «Бетисом» и выездное с «Ромой».

Нынешним летом в предсезонных матчах Комуццо наилучшим образом проявил свои достоинства в игре против «Ноттингем Форест». Однако действовал он не в центре, а на правом фланге защиты в схеме 3–5–2 (время от времени правоногого защитника отправляют на фланг). Портал sofascore.com удостоил его и Никколо Фаджоли самой высокой оценки среди игроков флорентийского клуба – 7,4. Комуццо может похвастать таким интересным цифровым достижением: 7 выносов при 91% точных передач (а в целом количество пасов у Солдата превысило полсотни за 74 минуты, которые он провел на поле). Кроме того, на его счету почти десяток точных лонгболлов. Нулевая ничья в той игре также, в определенной степени, является оценкой работы обороны «фиалок» в целом и Комуццо в частности.

После игры же «Фиорентины» против МЮ на Туманном Альбионе (1:1, а в серии пенальти преуспели «красные дьяволы») активизировались разговоры о том, что манкунианцам было бы неплохо приобрести этого парня, пока цена на него не достигла заоблачных высот. Справился бы Комуццо с соотечественником из «Арсенала» Риккардо Калафьори, который точным ударом принес «канонирам» победу в матче 1-го тура английской Премьер-лиги против МЮ? Четкого ответа у меня нет, однако факт разговоров о вероятности усиления защиты манкунианцев итальянцем считаю красноречивым. Хотя, на мой взгляд, здесь есть определенная парадоксальная нотка, ведь не могу сказать, что именно в игре против «Юнайтед» Солдат впечатлил. Процент точных передач был гораздо меньше, чем в матче с «Форест» при значительно меньшем общем количестве передач, ведь Пьетро провел на поле около 35 минут. Добавьте к этому ни одного точного лонгболла. Однако, думаю, на британскую прессу впечатление произвело то, что Комуццо выиграл все верховые дуэли у форвардов МЮ. А это та добродетель, которая крайне необходима игроку Премьер-лиги. Собственно, Комуццо покинул поле из-за проблем с желудком. Впрочем, как отметила впоследствии медицинская служба «Фиорентины», состояние игрока не вызывает беспокойства, и восстановление не затянется.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пьетро Комуццо против Артема Довбика

Соблюдение игровой дисциплины, особенно когда речь идет об защитнике, а тем более центральном, – это, конечно, хорошо. Однако не мешает ли это воспринимать тенденции универсализации, которыми полнится современный футбол? Если проанализировать тепловые карты Комуццо, то можно увидеть, что впереди он – редкий гость. Не ошибочен ли такой подход? На мой взгляд, здесь свою роль играет еще и возраст игрока. Как настоящий Солдат, он пока не высказывает свое тактическое мнение (иными словами, не позволяет себе излишней креативности на футбольном поле, не действует в этом смысле на скорую руку). Однако я убежден, что с возрастом именно его креативные усилия найдут отражение на футбольном поле. Тенденция же по переводу сообразительного правши из центра защиты на правый фланг наметилась в последнее время очень четко, и тактическое поправение на постоянной основе вполне может стать главной чертой нового сезона для Пьетро.

Собственно, Комуццо интересен и «Милану». Изменит ли Солдат футбольную прописку в ближайшее время? Конечно, у боссов «Фиорентины» может быть свое мнение. Однако, считаю, что именно под руководством Стефано Пиоли при наличии практически гарантированного места в основе он сможет расти как игрок. Английская Премьер-лига по стилистике вполне подходит для 185-сантиметрового Солдата, однако в Серии А, как мне кажется, можно научиться многим защитным премудростям. Когда тебе всего 20, а ты уже стоишь 25 миллионов евро, то спешить переходить в новую среду, полагаю, не стоит. Расплескать чашу с талантом можно легко, а вот потом собрать его снова воедино – куда более сложная миссия.

Алексей РЫЖКОВ