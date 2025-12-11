11 декабря, в Лиге Европы свой матч проведут Янг Бойз - Лилль. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Янг Бойз

В текущем сезоне Лиги Европы Янг Бойз не может похвастаться стабильностью, две победы при трех поражениях, что позволяет занимать 26 строчку, отставая от зоны плей-офф по дополнительным показателям. В последнем туре команда потерпела выездное поражение от Астон Виллы со счетом 1:2.

Не впечатляет клуб и в чемпионате, где занимает скромное четвертое место, отставание от лидера составляет 8 очков, а вот до второй строчки всего два балла. Шансы на выход из группы есть, но многое будет зависеть от предстоящих матчей. Может все дойти до разницы мячей, сейчас у Янг Бойз -5. Не сыграют в этом матче Колли, Конте, Фернандеш, Гигович и Зайлер.

Лилль

«Доги» неплохо выглядят в этом сезоне, пытаясь играть на два фронта. В Лиге Европы у клуба 3 победы при двух поражениях, с такими результатами команда идет на 11 строчке, хотя отставание от топ-8 составляет всего один балл. Последний матч Лилль провел дома против Динамо Загреба, где удалось одержать уверенную победу со счетом 4:0.

В чемпионате команда идет на четвертом месте, отставание от лидера составляет 5 очков. Свой последний матч Лилль выиграл на своем поле прямого конкурента Марсель, со счетом 1:0, единственный мяч на счету Этана Мбаппе, брат звезды Реала. Не смогут выйти на поле Александру, Кайяр, Гомеш, Туре, Игамане, Вердонк.

Прогноз

На поле выйдут две мотивированные и опытные команды, на бумаге гости фавориты, что выглядит логично. Букмекеры оценивают шансы команд так: 4,47 для Янг Бойз и 1,68 для Лилля.

Ранее соперники никогда между собой не играли, я согласен с котировками, Лилль выше классом, но жду интересной борьбы. Надежно смотрится здесь ставка на обмен голами за 1,61.