Норрис – чемпион, Неймар – герой, Верес и Металлист 1925 – без света

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 7 декабря.

1. Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом

Ферстаппен победил, но чемпионом стал Норрис

2. Итоговая таблица чемпионата Бразилии. Сантос с Неймаром избежал вылета

Фламенго еще за тур до конца гарантировал себе чемпионство

3А. Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес

Команды не могут продолжить матч из-за проблем со светом

3В. Матч с желто-красным оттенком. Рух во Львове обыграл Полесье

Львовяне прервали десятиматчевую беспроигрышную серию житомирской команды

3С. Уверенно и качественно. Кривбасс не оставил шансов Александрии

Команда Нестеренка рискует зимовать на последней строчке таблицы УПЛ

4. Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в игре с Сельтой и отпустил Барселону

Сливочные без Лунина потерпели поражение от кельтов со счетом 0:2 в 15-м туре Ла Лиги

5. Битва за победу, медальная развязка и неизменные обладатели желтых карточек

Блогер Sport.ua Евгения Антонова анализирует насыщенные гонки выходного дня

6. Дубль Хойлунда. Наполи нанес Ювентусу поражение и возглавил таблицу Серии A

Неаполитанцы переиграли соперников со счетом 2:1 в 14-м туре чемпионата Италии

7. Ванат и Цыганков не спасли. Жирону с украинцами разгромили в Ла Лиге

«Эльче» на своем поле уничтожил каталонцев

8. Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги

7 декабря перестало биться сердце Владимира Анатольевича Сысенко

9. Голанд против Мбаппе и хэппи-хаус для Кюрасао. Тир лист групп ЧМ-2026

Матчи какого квартета хочется смотреть, а какого – не очень?

10. Шеремет взял серебро ЧЕ-2025 на 50 м в/с и обновил мировой юниорский рекорд

Украинец преодолел дистанцию на чемпионате Европы в Люблине за 20,81 сек