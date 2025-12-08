Норрис – чемпион, Неймар – герой, Верес и Металлист 1925 – без света
Главные новости за 7 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 7 декабря.
1. Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Ферстаппен победил, но чемпионом стал Норрис
2. Итоговая таблица чемпионата Бразилии. Сантос с Неймаром избежал вылета
Фламенго еще за тур до конца гарантировал себе чемпионство
3А. Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Команды не могут продолжить матч из-за проблем со светом
3В. Матч с желто-красным оттенком. Рух во Львове обыграл Полесье
Львовяне прервали десятиматчевую беспроигрышную серию житомирской команды
3С. Уверенно и качественно. Кривбасс не оставил шансов Александрии
Команда Нестеренка рискует зимовать на последней строчке таблицы УПЛ
4. Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в игре с Сельтой и отпустил Барселону
Сливочные без Лунина потерпели поражение от кельтов со счетом 0:2 в 15-м туре Ла Лиги
5. Битва за победу, медальная развязка и неизменные обладатели желтых карточек
Блогер Sport.ua Евгения Антонова анализирует насыщенные гонки выходного дня
6. Дубль Хойлунда. Наполи нанес Ювентусу поражение и возглавил таблицу Серии A
Неаполитанцы переиграли соперников со счетом 2:1 в 14-м туре чемпионата Италии
7. Ванат и Цыганков не спасли. Жирону с украинцами разгромили в Ла Лиге
«Эльче» на своем поле уничтожил каталонцев
8. Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
7 декабря перестало биться сердце Владимира Анатольевича Сысенко
9. Голанд против Мбаппе и хэппи-хаус для Кюрасао. Тир лист групп ЧМ-2026
Матчи какого квартета хочется смотреть, а какого – не очень?
10. Шеремет взял серебро ЧЕ-2025 на 50 м в/с и обновил мировой юниорский рекорд
Украинец преодолел дистанцию на чемпионате Европы в Люблине за 20,81 сек
