Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
11 декабря 2025, 04:58
Ференцварош – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок пройдет 11 декабря и начнется в 19:45 по Киеву

Ференцварош – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
11 декабря, свой матч в основном раунде Лиги Европы проведут Ференцварош – Рейнджерс. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ференцварош

Венгерский гранд в этом сезоне не добился главной еврокубковой цели, не попал в Лигу чемпионов, уступив уже на этапе плей-офф квалификации Карабаху. На уровне Лиги Европы Ференцварош выглядит мощно, ни разу не проиграл, с результатом 3 победы и две ничьи команда идет шестой в турнирной таблице.

Конечно «фради» должны проходить в плей-офф, но важно сохранить место в топ-8, это позволит пропустить стадию 1/16 финала. В последнем туре была выездная ничья с Фенербахче – 1:1, из-за чего прервалась серия из трех побед.

Пока успевает Ференцварош и на внутренней арене, где удерживает лидерство после 16 туров, но ближайший преследователь отстает всего на два балла. Не сыграет в этом матче Хартенманн, под вопросом Листеш.

Рейнджерс

Шотландский клуб не нуждается в представлении, но в этом сезоне явно не соответствует своему статусу, имея в активе всего один балл в пяти матчах. Шансы на плей-офф остаются только теоретические, нужна заключительная победная серия.

В последнем туре Рейнджерс расписал мировую дома с Брагой – 1:1, хотя результат не лучший, учитывая, что соперник сравнял счет, играя в меньшинстве. Данная ничья прервала серию из четырех поражений в Лиге Европы, но это слабое утешение.

В шотландском чемпионате клуб идет только четвертым, хоть и проиграл всего однажды, было целых 8 ничьих, отставание от лидера составляет 9 очков, при одной игре в запасе. Сразу девять игроков пропустят предстоящий матч, не выйдут на поле Антман, Корнелиус, Диоманде, Нсиала, Райс, Суттар, Байрами, Дауэлл, Матондо.

Прогноз

Соперники ранее никогда между собой не играли, хотя регулярно участвуют в еврокубках. Букмекеры оценивают шансы команд такими коэффициентами: 1,8 для Ференцвароша и 3,99 для Рейнджерс.

Хозяева котируются фаворитами, они в лучшей форме и играют на своем поле, Рейнджерс огорчают, но еще представляют опасность. Я жду напряженного матча, где предлагаю поставить на обмен забитыми мячами за 1,7.

Ференцварош
11 декабря 2025 -
19:45
Глазго Рейнджерс
Обе забьют 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
