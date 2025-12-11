11 декабря на Чортен Арена пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором Ягеллония встретится с Райо Вальекано. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ягеллония

Команда в 2024-м году сумела привезти в родной Белосток чемпионский титул. Но защитить его не получилось - в следующем розыгрыше Экстраклассы было занято только третье место. Сейчас пока что рано говорить, что можно добиться, ведь конкуренция плотная. Формально подопечные Семенеца идут с 28 очками на четвертой позиции. Но они сыграли на два матча меньше, чем лидер, Гурник, у которого 30.

Поляки переносили матчи из-за участие в Лиге конференций. Там начинали еще с июля, в квалификации последовательно пройдя Нови-Пазар, Силькеборг и Динамо Сити. Да и осенью удается не сбавлять обороты. В основном раунде дома выиграли, по 1:0, у Хамрун Спартанс и КуПС. При этом на выезде свели к ничьим 1:1 со Страсбуром и Шкендией-79.

Райо Вальекано

Клуб, конечно же, несравнимо слабее соседей, Реала и Атлетико. Но ухитряется в последнее время держатся относительно неплохо. Как минимум, получилось закрепиться в Примере. А в прошлом сезоне даже вышло вырвать в упорной борьбе с Осасуной восьмое место. Сейчас, правда, поражений на внутренней арене больше, чем побед, и с семнадцатью очками подопечные Иньиго Переса идут на двенадцатой позиции в текущей таблице.

При этом, конечно, испанцы тратят немало сил на выступления в Лиге конференций. Летом там прошли Неман, и начинали основной раунд с побед дома над Шкендией-79 и Лехом, между ними в гостях разделив очки с Хеккеном. Но потом, кажется, и тут уже проявилась усталость футболистов, и в конце осени они в Братиславе уступили 1:2 местному Словану.

Статистика личных встреч

Мадридцы впервые приедут в гости к полякам.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут будут фаворитом испанцы. Но при этом они начинают сталкиваться с проблемами все чаще, а хозяева хороши именно дома. Ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,86).