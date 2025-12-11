Экс-нападающий сборной Италии рассказал, к чему должен привыкнуть Довбик
Лука Тони поделился впечатлениями об украинском нападающем
Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони поделился впечатлениями о форварде «Ромы» Артеме Довбике.
«Он понравился Де Росси и мне тоже. Это центрфорвард с хорошей физической подготовкой, но, как известно, если не забиваешь – это всегда проблема.
К тому же футболка «Ромы» имеет свой вес: за границей на игроков оказывается гораздо меньше давления, поэтому важно, чтобы футболист к этому привык», – отметил Тони.
В этом сезоне Артем забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах на клубном уровне.
Ранее главный тренер «Ромы» уже комментировал ситуацию с Довбиком и критиковал нападающих римской команды.
