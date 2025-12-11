Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-нападающий сборной Италии рассказал, к чему должен привыкнуть Довбик
Италия
11 декабря 2025, 04:13 |
15
0

Экс-нападающий сборной Италии рассказал, к чему должен привыкнуть Довбик

Лука Тони поделился впечатлениями об украинском нападающем

11 декабря 2025, 04:13 |
15
0
Экс-нападающий сборной Италии рассказал, к чему должен привыкнуть Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони поделился впечатлениями о форварде «Ромы» Артеме Довбике.

«Он понравился Де Росси и мне тоже. Это центрфорвард с хорошей физической подготовкой, но, как известно, если не забиваешь – это всегда проблема.

К тому же футболка «Ромы» имеет свой вес: за границей на игроков оказывается гораздо меньше давления, поэтому важно, чтобы футболист к этому привык», – отметил Тони.

В этом сезоне Артем забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах на клубном уровне.

Ранее главный тренер «Ромы» уже комментировал ситуацию с Довбиком и критиковал нападающих римской команды.

По теме:
Селтик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Совершенство, превращенное в игрока». Реакция фанов на гол Малиновского
Новости для Довбика: Рома приняла решение по нападающему. Отправится в АПЛ
Лука Тони Артем Довбик Рома Рим Серия A Даниэле Де Росси
Михаил Олексиенко Источник: Il Messaggero
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 10 декабря 2025, 14:18 43
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо

Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно

Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Футбол | 10 декабря 2025, 06:44 1
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков

Тренер назвал свои условия для возвращения

Обновлен ценник украинцев в АПЛ. У одного игрока невероятный прогресс
Футбол | 11.12.2025, 03:32
Обновлен ценник украинцев в АПЛ. У одного игрока невероятный прогресс
Обновлен ценник украинцев в АПЛ. У одного игрока невероятный прогресс
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Бокс | 10.12.2025, 09:26
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Футбол | 10.12.2025, 23:50
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
09.12.2025, 07:11 11
Футбол
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
09.12.2025, 08:55 2
Бокс
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 6
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем