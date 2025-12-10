Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Лига конференций
10 декабря 2025, 17:45 |
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем

Киевляне сыграют против «фиалок» 11 декабря в 19:45

«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Ваноли

Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли провел пресс-конференцию накануне матча Лиги конференций против киевского «Динамо».

«Для нас важна каждая игра. Завтра нужен результат, который вернет уверенность и поднимет моральный дух. Главное – не искать виновных, а держаться вместе.

Настоящие решения – это осознать ситуацию, в которой мы оказались, и показать характер. Следующий матч чемпионата Италии для нас – как финал.

Последний месяц был как качели. Против «Сассуоло» мы играли хорошо, но пропущенный мяч выбил нас из колеи. Только единство выведет нас из ямы.

Матч с «Динамо?» Идем за победой. Это может стать толчком. Кто выйдет на поле – должен доказать, что заслуживает играть.

В последнем матче мы коснулись дна. Ребятам нужно сделать шаг назад, чтобы появились качества».

Кто не будет играть с «Динамо?» Гозенс не сыграет из-за дискомфорта. Фаццини имеет проблему с голеностопом, надеюсь, он вернется к игре с «Вероной». Фаджоли также нам не поможет», – сказал Ваноли.

Фиорентина Динамо Киев Лига конференций Паоло Ваноли Фиорентина - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Calcionews24
Комментарии 5
etorfine
Крч, чувак сказав, що головне - це наступний матч серії А, тому якщо динамо знову не зможе, то й хєр з ними..
Ответить
0
DaVinci
Дві команди які торкнулися дна будуть вирішувати хто з них нижче впав 
Ответить
0
era
Ставити на Динамо-гроші на вітер
Ответить
0
Johnny92
Любі друзі, ставте на ДК. Кеф хороший)) Хах) 🤑 
Ответить
-1
Singularis
Фиалки будут втоптаны в грязь)
Ответить
-3
