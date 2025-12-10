«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Киевляне сыграют против «фиалок» 11 декабря в 19:45
Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли провел пресс-конференцию накануне матча Лиги конференций против киевского «Динамо».
«Для нас важна каждая игра. Завтра нужен результат, который вернет уверенность и поднимет моральный дух. Главное – не искать виновных, а держаться вместе.
Настоящие решения – это осознать ситуацию, в которой мы оказались, и показать характер. Следующий матч чемпионата Италии для нас – как финал.
Последний месяц был как качели. Против «Сассуоло» мы играли хорошо, но пропущенный мяч выбил нас из колеи. Только единство выведет нас из ямы.
Матч с «Динамо?» Идем за победой. Это может стать толчком. Кто выйдет на поле – должен доказать, что заслуживает играть.
В последнем матче мы коснулись дна. Ребятам нужно сделать шаг назад, чтобы появились качества».
Кто не будет играть с «Динамо?» Гозенс не сыграет из-за дискомфорта. Фаццини имеет проблему с голеностопом, надеюсь, он вернется к игре с «Вероной». Фаджоли также нам не поможет», – сказал Ваноли.
