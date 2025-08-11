Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 августа 2025, 06:40
Триллер во Львове, фиаско Ливерпуля, Забарный – в Париже, старт Ястремской

Главные новости за 10 августа на Sport.ua

ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 августа.

1А. Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Львовяне набрали первое очко, а донецкая команда допустила первую осечку

1B. Рикошет = 3 очка. Колос минимально обыграл Полесье
«Колоски» благодаря голу Климчука одержали первую в истории победу над «волками»

1C. Впервые в истории УПЛ. Оболонь обыграла Александрию
Команда Нестеренко продолжает свою неудачную серию на старте сезона

1D. Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта

2. Второй кубок в истории. Кристал Пелес вырвал Суперкубок Англии у Ливерпуля
Развязка игры наступила в серии пенальти

3A. Все уже решено. Забарный прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ
О приезде Ильи в столицу Франции сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо

3B. ФОТО. Забарный вместе с женой заселился в парижский отель
Илья в ближайшее время станет игроком ПСЖ

4A. Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
Элина в трех сетах потерпела поражение от Барборы в матче 1/32 финала тысячника в США

4B. Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Даяна в трех сетах одолела Викторию Томову и вышла в 1/16 финала тысячника в США

4C. Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Марта не выйдет на поединок 1/16 финала против Иги

4D. Людмила Киченок успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Цинциннати
Украинка и Эллен Перес в двух сетах переиграли тандем Сорана Кырстя / Анна Калинская

5A. Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера
Украинский гранд намерен получить 50 миллионов евро за бразильца

5B. Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Лукас Феррейра в ближайшее время пройдет медицинское обследование

6А. Испорченный дебют Модрича. Челси в товарищеском матче разгромил Милан
Синие уверенно выиграли домашний предсезонный спарринг

6B. Дубль Камбьязо. Боруссия Д в спарринге уступила Ювентусу
У хозяев поля отличился Максимилиан Байер

6C. Дубли Фермина и Ямаля. Барселона разгромила Комо в предсезонном спарринге
Еще один гол каталонского клуба забил Рафинья

6D. Дубль Роналду не помог. Аль-Наср уступил Альмерии
Также в составе клуба из Саудовской Аравии дебютировал Иньиго Мартинес

7A. Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Украинский фулбек привлекает внимание «Фенербахче»

7B. Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Александр – приоритет для «Наполи»

8A. Ангелина Шепель выиграла серебро чемпионата Европы U-20 в толкании ядра
Украинская спортсменка в Тампере трижды обновила персональный рекорд

8B. Юлия Левченко выиграла чемпионат Украины в прыжках в высоту
В топ-3 также вошли Катерина Табашник и Юлия Чумаченко

8C. Диана Мирошниченко завоевала бронзу в прыжках в длину на ЧЕ U-20
Украинская спортсменка заняла третье место с результатом 6.37 м

8D. Забил все дальние шары. Бойко вышел в 1/32 финала в Саудовской Аравии
Юлиан одержал победу со счетом 4:2 над Джексоном Пейджем из Уэльса

8E. ЮЧУ-2025. Киевские спортсмены стали самыми сильными в эстафетах
Юниоры и юниорки из столицы выиграли золото в командных соревнованиях

9A. Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Владлен Юрченко оказался ненужным «Металлисту 1925», но заинтересовал «Истанбулспор»

9B. Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Георгий Бущан может покинуть Аль-Шабаб

10A. Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Алексей Сливченко встает на защиту форварда сборной Украины, подвергшегося бесчестной критике

10B. 19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Не обделили вниманием ни одну из команд дивизиона

главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
