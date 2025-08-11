Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера

Донецкий «Шахтер» получил новое предложение «Фулхэма» по бразильскому вингеру Кевину, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, представитель Английской Премьер-лиги предложил 37 миллионов евро + бонусы за 22-летнего футболиста. «Горняки» же намерены получить за Кевина 50 миллионов евро.

Ранее «Фулхэм» предлагал за вингера 30 миллионов евро + бонусы.

В текущем сезоне Кевин провел 3 матча на клубном уровне в рамках квалификации Лиги Европы, за которые он успел оформить 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

