Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера
Англия
11 августа 2025, 00:03 | Обновлено 11 августа 2025, 00:07
797
4

Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера

Украинский гранд намерен получить 50 миллионов евро за бразильца

Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Донецкий «Шахтер» получил новое предложение «Фулхэма» по бразильскому вингеру Кевину, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, представитель Английской Премьер-лиги предложил 37 миллионов евро + бонусы за 22-летнего футболиста. «Горняки» же намерены получить за Кевина 50 миллионов евро.

Ранее «Фулхэм» предлагал за вингера 30 миллионов евро + бонусы.

В текущем сезоне Кевин провел 3 матча на клубном уровне в рамках квалификации Лиги Европы, за которые он успел оформить 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» и «Карпаты» расписали боевую ничью.

Фулхэм трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы УПЛ Фабрицио Романо Кевин (Шахтер)
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Oleksandr
Десь була інфа що когось там Шахтар купив сьогодні без 5 хвилин, то може якраз і заміна Кевіну?
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Они с Алиссоном меньше полтинника не стоят.
Ответить
-1
MaximusOne
За Судакова вже так торгувалися... і втратили шанс продати за хороші гроші, а тепер в нього явний спад і скоріш за все ніхто більше тих грошей що пропонував Наполі не дасть. 
Якщо Кевіна продадуть, то можна було б в Карпат взяти Бруніньо як скору готову заміну.
Ответить
-3
New Zealander
Дуже добре. Треба нах всіх посилати хто хоче наших зірочок вкрасти
Ответить
-3
