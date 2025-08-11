Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера
Украинский гранд намерен получить 50 миллионов евро за бразильца
Донецкий «Шахтер» получил новое предложение «Фулхэма» по бразильскому вингеру Кевину, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, представитель Английской Премьер-лиги предложил 37 миллионов евро + бонусы за 22-летнего футболиста. «Горняки» же намерены получить за Кевина 50 миллионов евро.
Ранее «Фулхэм» предлагал за вингера 30 миллионов евро + бонусы.
В текущем сезоне Кевин провел 3 матча на клубном уровне в рамках квалификации Лиги Европы, за которые он успел оформить 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» и «Карпаты» расписали боевую ничью.
🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Fulham submit new official bid to sign Brazilian winger Kevin from Shakhtar Donetsk.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025
Understand proposal worth €37m plus add-ons while Shakhtar insist on €50m request for their gem. pic.twitter.com/2uJ7ODu9WY
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Очередное испытание для Турана в УПЛ между экзаменами в еврокубках
Львовяне набрали первое очко, а донецкая команда допустила первую осечку
Якщо Кевіна продадуть, то можна було б в Карпат взяти Бруніньо як скору готову заміну.