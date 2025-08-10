Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Премьер-лига
Карпаты Львов
10.08.2025 18:00 – FT 3 : 3
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 20:02 | Обновлено 10 августа 2025, 20:27
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью

Львовяне набрали первое очко, а донецкая команда допустила первую осечку

Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
УПЛ

Воскресную программу 2-го тура Украинской Премьер-лиги закрыло противостояние во Львове между «Карпатами» и «Шахтером». «Горняки» в середине недели провели непростой поединок квалификации Лиги Европы с «Панатинаикосом», а в новом чемпионате подопечные Арды Турана стартовали с минимальной победы над дебютантом УПЛ «Эпицентром». «Зелено-белые» неделю назад встречались с «Полесьем» и уступили соперникам со счетом 0:2.

В начале поединка гости больше владели мячом, но львовяне старались не давать соперникам много свободного пространства. Впрочем, «горняки» довольно быстро нащупали слабое место в обороне «Карпат». Судаков в штрафной хозяев поля сделал скидку на Невертона, и бразилец отправил мяч в ворота.

После забитого гола «горняки» продолжили держать мяч под контролем, намереваясь увеличить свое преимущество. У львовян совсем не получалась контригра, и они какое-то время не могли даже подойти к штрафной «Шахтера». А потом «зелено-белые» неожиданно организовали результативный выпад. Игор Невес у линии штрафной обыграл Грама и точно пробил мимо Ризныка.

Гости снова монотонно начали подбираться к владениям львовян и нашли очередную брешь в защитной линии «Карпат». Конопля ворвался в правый угол штрафной и навесил во вратарскую, откуда Элиас головой переправил мяч в цель.

«Оранжево-черные» владели весьма ощутимым территориальным преимуществом, но ближе к перерыву львовяне начали смелее организовывать контратаки. И отличный шанс сравнять счет упустил Мирошниченко, который со штрафного попал в перекладину.

Львовяне активно начали вторую половину поединка, и Шах дважды с левого полуфланга не попал в ближний угол. «Горняки» ответили опасной атакой, когда прострел Конопли замкнул Элиас ударом из центра штрафной выше ворот. «Зелено-белые» таки сумели второй раз поразить ворота соперников, но после просмотра видеоповтора арбитр Николай Балакин зафиксировал оффсайд у Бабогло. Такая же участь постигла и точный удар Краснопира, но оффсайд форварда сомнениям не поддавался.

«Оранжево-черные», казалось, контролировали ход событий на поле, но минимальная разница в счете оставляла надежды на удачный итог противостояния для львовян. И они забили гол, который состоялся по всем правилам. После навеса Витора Карабин сделал скидку на Бруниньо, который пробил в противоход Ризныку.

Ситуация заставила «горняков» мобилизоваться, и они сразу организовали результативный ответ соперникам. После короткой передачи Бондаренко Алиссон низовым ударом пробил впритирку с дальней штангой.

Но это было далеко не все. В компенсированное время Жан Педросо выгрыз мяч у Конопли на фланге и его навес точным ударом замкнул Краснопир. Вырвать победу для своей команды мог Судаков, после удара которого со штрафного Домчак из угла потянул мяч.

Финальный свисток зафиксировал яркую ничью. 15 лет назад «Карпаты» в домашнем поединке вырвали ничью у турецкого «Галатасарая», в составе которого играл Арда Туран, выбив соперников из квалификации Лиги Европы. На следующей неделе «горняков» ждет ответный матч с «Панатинаикосом» и дуэль чемпионата с «Вересом». Львовяне через неделю в Ковалевке сыграют с «Колосом».

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Карпаты» – «Шахтер» – 3:3

Голы: Игорь Невес, 18, Бруниньо, 76, Краснопир, 90+2 – Невертон, 9, Элиас, 23, Алиссон, 83

Предупреждение: Краснопир, 63, Мирошниченко, 90+7 – Азарови, 27, Конопля, 45

«Карпаты»: Домчак – Полегенько, Педросо, Бабогло, Мирошниченко – Танда (Бруниньо, 46), Альварес – Шах (Витор, 74), Чачуа (Федор, 85), Костенко (Карабин, 74) – Игорь Невес (Краснопир, 56)

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Бондарь, Грам (Матвиенко, 79), Азарову – Марлон Гомес (Глущенко, 62), Судаков – Педриньо (Швед, 46), Бондаренко, Невертон (Очеретько, 62) – Элиас (Алиссон, 62)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом я не доволен»
Арда Туран снова упустил победу на стадионе Украина
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Хочется видеть более четкий рисунок игры»
чемпионат Украины по футболу стадион Украина Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер отчеты Игорь Краснопир
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Burevestnik
ПОЗДОРОВЛЯЮ футбольний клуб "ШАХТАР"
з заслуженою нічиєю.
Змогли зберегти очко.  
Ответить
+16
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Як там Сундуков ще плюс 1 мільйон після сьогоднішньої гри
Ответить
+14
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
Ахахаха, я тупо ору із Шахти) походу знову будуть чемпіонство ротом брати   
Ответить
+11
Boodya
Львів'яни молодці, успіхів їм в сезоні.
Найбільше хочу бачити Карпати в єврокубках
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Skillz
Не день, а казка Оболонь перемогла колхоз, Колос дав Русланчику на Ротаньчик, ну і вишенька на торті, братні Карпати поставили раком мавпяче шапіто
Ответить
+10
ZANREGENT1993
Молодцы,Карпаты! На поражение сегодня они точно не заслужили,я смотрел матч.
Ответить
+10
SamojlovS
Скажу, рахунок досить справедливий. Дуже вже багато дали львів'янам простору на своїй половині поля. А півзахист в оборону звертав погано! 
Ответить
+9
Катерина Монзуль
Модерація нам ще довго терпіти це створіння Alexander  Киев. Він ганьбить мій улюблений Шахтар і всіх вболівальників мого улюбленого Шахтаря.
Ответить
+7
Перець
Карпати фани Динамо вам аплодують
Ответить
+7
sania
Чудовий матч від Карпат. Кроти прогнозовано здохлив 2му таймі. І це лише початок..
Ответить
+7
Ktototut
Третий Конопля привёз. Играть надо было, а не жопой прикрывать и ждать пока мяч выйдет.
Ответить
+7
avk2307
Карпати класно зіграли, не сіли в захист а грали .
Минулого сезону вони і з Шахтарем і з Динамо так грали і отримали великі поразки від обох в перших зустрічах. 
Так що Карпати для Шахтаря вже стали не зручним суперником, дві гри поспіль Шахтар не може виграти...
Так тримати
Ответить
+6
Misha Siryi
вболівальникам Шахтаря в принципі не звикати бачити Динамо на першій сходинці. вітаю Карпати з вольовою нічиєю!
Ответить
+6
Показать Скрыть 3 ответа
255547
Карпаты не играли низким блоком, с пятью защитником как Эпицентр неделю назад, потому и матч получился таким, хотя могли и никто бы слова им за это не сказал, но они и много зон не оставляли за спиной, притом темп выдержали весь матч, у Шахтера проблемма таже что и в прошлом сезоне,  перестроится с еврокубков на чемпионат, это должен понять в первую очередь тренер, и донести это игрокам, но пока этого понимания у него самого, еще нету 
Ответить
+6
Test
ЗЕЛЕНІ ЛЕВИ це Вам не ржаві кроти....
Ответить
+6
Павло
Вітаємо молоду сільську команду з Щасливого з достойною грою проти грізних львівських Карпат... 
Ответить
+5
Pavel_i_C0
Вперед Карпати, до перемоги!!! Брати - кияни назавжди з тобою!!
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
GroundUnder
по-львовски натянули фаворитов ЛЕ
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
_ Moore
Де той кріт, який зранку після виграшу Оболоні грозився, що главкрот сьогодні зафеєрить?
Ответить
+5
easterly
Ржаві - це не розібраний Бешик, це леви зі Львова
Ответить
+5
