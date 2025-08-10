Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью

Воскресную программу 2-го тура Украинской Премьер-лиги закрыло противостояние во Львове между «Карпатами» и «Шахтером». «Горняки» в середине недели провели непростой поединок квалификации Лиги Европы с «Панатинаикосом», а в новом чемпионате подопечные Арды Турана стартовали с минимальной победы над дебютантом УПЛ «Эпицентром». «Зелено-белые» неделю назад встречались с «Полесьем» и уступили соперникам со счетом 0:2.

В начале поединка гости больше владели мячом, но львовяне старались не давать соперникам много свободного пространства. Впрочем, «горняки» довольно быстро нащупали слабое место в обороне «Карпат». Судаков в штрафной хозяев поля сделал скидку на Невертона, и бразилец отправил мяч в ворота.

После забитого гола «горняки» продолжили держать мяч под контролем, намереваясь увеличить свое преимущество. У львовян совсем не получалась контригра, и они какое-то время не могли даже подойти к штрафной «Шахтера». А потом «зелено-белые» неожиданно организовали результативный выпад. Игор Невес у линии штрафной обыграл Грама и точно пробил мимо Ризныка.

Гости снова монотонно начали подбираться к владениям львовян и нашли очередную брешь в защитной линии «Карпат». Конопля ворвался в правый угол штрафной и навесил во вратарскую, откуда Элиас головой переправил мяч в цель.

«Оранжево-черные» владели весьма ощутимым территориальным преимуществом, но ближе к перерыву львовяне начали смелее организовывать контратаки. И отличный шанс сравнять счет упустил Мирошниченко, который со штрафного попал в перекладину.

Львовяне активно начали вторую половину поединка, и Шах дважды с левого полуфланга не попал в ближний угол. «Горняки» ответили опасной атакой, когда прострел Конопли замкнул Элиас ударом из центра штрафной выше ворот. «Зелено-белые» таки сумели второй раз поразить ворота соперников, но после просмотра видеоповтора арбитр Николай Балакин зафиксировал оффсайд у Бабогло. Такая же участь постигла и точный удар Краснопира, но оффсайд форварда сомнениям не поддавался.

«Оранжево-черные», казалось, контролировали ход событий на поле, но минимальная разница в счете оставляла надежды на удачный итог противостояния для львовян. И они забили гол, который состоялся по всем правилам. После навеса Витора Карабин сделал скидку на Бруниньо, который пробил в противоход Ризныку.

Ситуация заставила «горняков» мобилизоваться, и они сразу организовали результативный ответ соперникам. После короткой передачи Бондаренко Алиссон низовым ударом пробил впритирку с дальней штангой.

Но это было далеко не все. В компенсированное время Жан Педросо выгрыз мяч у Конопли на фланге и его навес точным ударом замкнул Краснопир. Вырвать победу для своей команды мог Судаков, после удара которого со штрафного Домчак из угла потянул мяч.

Финальный свисток зафиксировал яркую ничью. 15 лет назад «Карпаты» в домашнем поединке вырвали ничью у турецкого «Галатасарая», в составе которого играл Арда Туран, выбив соперников из квалификации Лиги Европы. На следующей неделе «горняков» ждет ответный матч с «Панатинаикосом» и дуэль чемпионата с «Вересом». Львовяне через неделю в Ковалевке сыграют с «Колосом».

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Карпаты» – «Шахтер» – 3:3

Голы: Игорь Невес, 18, Бруниньо, 76, Краснопир, 90+2 – Невертон, 9, Элиас, 23, Алиссон, 83

Предупреждение: Краснопир, 63, Мирошниченко, 90+7 – Азарови, 27, Конопля, 45

«Карпаты»: Домчак – Полегенько, Педросо, Бабогло, Мирошниченко – Танда (Бруниньо, 46), Альварес – Шах (Витор, 74), Чачуа (Федор, 85), Костенко (Карабин, 74) – Игорь Невес (Краснопир, 56)

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Бондарь, Грам (Матвиенко, 79), Азарову – Марлон Гомес (Глущенко, 62), Судаков – Педриньо (Швед, 46), Бондаренко, Невертон (Очеретько, 62) – Элиас (Алиссон, 62)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Украина» (Львов)

