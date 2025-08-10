Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Карпаты Львов
10.08.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 04:05 | Обновлено 10 августа 2025, 04:06
47
1

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Очередное испытание для Турана в УПЛ между экзаменами в еврокубках

10 августа 2025, 04:05 | Обновлено 10 августа 2025, 04:06
47
1
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 10 августа, во Львове на стадионе Украина состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Николая Балакина из Киевской области прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Карпаты


В конце прошлого сезона львовские «Карпаты» были крайне близки к еврокубковым местам. Однако по своей же собственной вине пропустили вперед себя житомирское «Полесье» и криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице, хотя и имели преимущество над конкурентами за несколько туров до конца сезона. В новой кампании цель команды Владислава Лупашко, как минимум, не оказаться ниже планки образка минувшего сезона.

И уже в первом туре у «львов» была прекрасная возможность показать болельщикам, что все эти претензии на высокие места взялись не на пустом месте. Однако «Карпаты» проиграли в два мяча, как и годом ранее, домашний матч тому-таки «Полесью» (0:2). Простая математика – в прошлом сезоне эти две команды разделили между собой два очка в пользу житомирян. Как видим, очные встречи имеют большой вес не только в контексте дополнительных показателей.

Да и в целом у «Карпат» не начало сезона, а сплошная каторга, потому что теперь придется играть против еще одного нашего представителя на международной арене – «Шахтера». И вновь у команды Лупашко будет преимущество в виде отсутствия матча посреди недели в контексте подготовки к предстоящей игре. Но ротация все равно будет оправданной со стороны «львов» – далеко не все исполнители в игре против «Полесья» продемонстрировали тот уровень, который тренерский штаб хочет от них видеть. К слову, после матча «Рух» – «Динамо» в пятницу обе команды жаловались на слишком мягкий газон стадиона «Украина» – для «Карпат» это безусловный плюс.

Шахтер


Новый турецкий главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран изрядно погонял команду на межсезонных сборах, которые для «горняков» вполне органично слились с первыми раундами квалификации Лиги Европы УЕФА. Но последняя неделя для дончан выдалась особо тяжелой – на прошлых выходных они еле дожали каменец-подольский «Эпицентр» в конце гостевой встречи (1:0), после чего поехали в Грецию на первый матч против местного «Панатинайкоса» (0:0), и сказать, что эта игра была сложной – не сказать ничего.

У «Шахтера» после этого времени на отдых не было и вовсе, а Туран учится работать в режиме, когда у команды и тренировок полноценных нет вовсе – одни лишь восстановительные процедуры. Прививать свой стиль в таких условиях очень проблематично, поэтому «горняки» прогнозируемо начали буксовать, что видят абсолютно все соперники, поэтому будут стараться использовать этот фактор. До первой международной паузы в начале сентября легче календаря точно не предвидится.

И, очевидный итог этих нагрузок – травмы футболистов «Шахтера». Лассина Траоре вылетел в очередной раз почти на полгода после игры против «Эпицентра», а Эгиналду травмировался сразу после выхода на замену в Греции. Минус два форварда на ровном месте, и это еще мы не знаем актуальные кондиции Кевина, который и вовсе не поехал на первый матч против «Панатинаикоса». «Горняки» таким образом остались с одним нападающим и явно не свежими ногами у футболистов группы основного состава, поэтому слова Турана про «20-25 гарантированных матчей за сезон для каждого» – это не шутки. А впереди не только ответный матч против греков, но и изнурительная игра на стадионе «Украина», где попросту не бывает легко.

История встреч


Футбольные пути бренда «Карпат» и «Шахтера» ранее пересекались 79 раз в рамках УПЛ, Кубка Украины, Высшей лиги и Кубка СССР. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «горняков» – 49 успешных матчей против 15 у «львов», а еще 15 игр завершились вничью. Разница голов – 59:150. Крупнейшая победа «Карпат» – 4:0 (1976), «Шахтера» – 5:0 (2011, 2019), 6:1 (2018).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Николай Балакин из Киевской области, который имеет на своем счету 104 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а резервным арбитром отработает Михаил Райда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Шурманом, которому будет помогать Владимир Высоцкий. У Балакина есть опыт проведения матчей с участием «Карпат» – ничья и 9 поражений, тогда как с «Шахтером» он пересекался 27 раз – 22 победы, 2 ничьих и 3 поражения.

Ориентировочные составы


«Карпаты»: Домчак – Мирошниченко, Педрозу, Бабогло, Полегенько – Бруниньо, Альварес, Чачуа – Костенко, Краснопир, Витор.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Педриньо да Силва, Очеретько, Бондаренко – Невертон, Элиас, Швед.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
10 августа 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Фора Карпат +1.5 1.59 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Егор ГУНИЧЕВ: «В первых двух турах команде не хватало первого гола»
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз на матч Суперкубка Англии 2025
чемпионат Украины по футболу стадион Украина Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Карпат перенес операцию в Киеве
Футбол | 09 августа 2025, 23:42 0
Защитник Карпат перенес операцию в Киеве
Защитник Карпат перенес операцию в Киеве

Тимур Стецьков вернется в общую группу еще не скоро

У Турана – кадровые проблемы. Нападающий вылетел до конца года
Футбол | 09 августа 2025, 21:26 7
У Турана – кадровые проблемы. Нападающий вылетел до конца года
У Турана – кадровые проблемы. Нападающий вылетел до конца года

Лассина Траоре больше не поможет «горнякам» в 2025

Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Бокс | 09.08.2025, 04:38
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Футбол | 09.08.2025, 09:59
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Фора Карпат (+1,5) - це ставка для камікадзе. Скажи до побачення своїм грошам. Шахтар їх розірве.
Ответить
0
Популярные новости
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем