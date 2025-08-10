Карпаты Львов

В воскресенье, 10 августа, во Львове на стадионе Украина состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Николая Балакина из Киевской области прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Карпаты



В конце прошлого сезона львовские «Карпаты» были крайне близки к еврокубковым местам. Однако по своей же собственной вине пропустили вперед себя житомирское «Полесье» и криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице, хотя и имели преимущество над конкурентами за несколько туров до конца сезона. В новой кампании цель команды Владислава Лупашко, как минимум, не оказаться ниже планки образка минувшего сезона.

И уже в первом туре у «львов» была прекрасная возможность показать болельщикам, что все эти претензии на высокие места взялись не на пустом месте. Однако «Карпаты» проиграли в два мяча, как и годом ранее, домашний матч тому-таки «Полесью» (0:2). Простая математика – в прошлом сезоне эти две команды разделили между собой два очка в пользу житомирян. Как видим, очные встречи имеют большой вес не только в контексте дополнительных показателей.

Да и в целом у «Карпат» не начало сезона, а сплошная каторга, потому что теперь придется играть против еще одного нашего представителя на международной арене – «Шахтера». И вновь у команды Лупашко будет преимущество в виде отсутствия матча посреди недели в контексте подготовки к предстоящей игре. Но ротация все равно будет оправданной со стороны «львов» – далеко не все исполнители в игре против «Полесья» продемонстрировали тот уровень, который тренерский штаб хочет от них видеть. К слову, после матча «Рух» – «Динамо» в пятницу обе команды жаловались на слишком мягкий газон стадиона «Украина» – для «Карпат» это безусловный плюс.

Шахтер



Новый турецкий главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран изрядно погонял команду на межсезонных сборах, которые для «горняков» вполне органично слились с первыми раундами квалификации Лиги Европы УЕФА. Но последняя неделя для дончан выдалась особо тяжелой – на прошлых выходных они еле дожали каменец-подольский «Эпицентр» в конце гостевой встречи (1:0), после чего поехали в Грецию на первый матч против местного «Панатинайкоса» (0:0), и сказать, что эта игра была сложной – не сказать ничего.

У «Шахтера» после этого времени на отдых не было и вовсе, а Туран учится работать в режиме, когда у команды и тренировок полноценных нет вовсе – одни лишь восстановительные процедуры. Прививать свой стиль в таких условиях очень проблематично, поэтому «горняки» прогнозируемо начали буксовать, что видят абсолютно все соперники, поэтому будут стараться использовать этот фактор. До первой международной паузы в начале сентября легче календаря точно не предвидится.

И, очевидный итог этих нагрузок – травмы футболистов «Шахтера». Лассина Траоре вылетел в очередной раз почти на полгода после игры против «Эпицентра», а Эгиналду травмировался сразу после выхода на замену в Греции. Минус два форварда на ровном месте, и это еще мы не знаем актуальные кондиции Кевина, который и вовсе не поехал на первый матч против «Панатинаикоса». «Горняки» таким образом остались с одним нападающим и явно не свежими ногами у футболистов группы основного состава, поэтому слова Турана про «20-25 гарантированных матчей за сезон для каждого» – это не шутки. А впереди не только ответный матч против греков, но и изнурительная игра на стадионе «Украина», где попросту не бывает легко.

История встреч



Футбольные пути бренда «Карпат» и «Шахтера» ранее пересекались 79 раз в рамках УПЛ, Кубка Украины, Высшей лиги и Кубка СССР. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «горняков» – 49 успешных матчей против 15 у «львов», а еще 15 игр завершились вничью. Разница голов – 59:150. Крупнейшая победа «Карпат» – 4:0 (1976), «Шахтера» – 5:0 (2011, 2019), 6:1 (2018).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Николай Балакин из Киевской области, который имеет на своем счету 104 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а резервным арбитром отработает Михаил Райда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Шурманом, которому будет помогать Владимир Высоцкий. У Балакина есть опыт проведения матчей с участием «Карпат» – ничья и 9 поражений, тогда как с «Шахтером» он пересекался 27 раз – 22 победы, 2 ничьих и 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Карпаты»: Домчак – Мирошниченко, Педрозу, Бабогло, Полегенько – Бруниньо, Альварес, Чачуа – Костенко, Краснопир, Витор.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Педриньо да Силва, Очеретько, Бондаренко – Невертон, Элиас, Швед.