Премьер-лига
Карпаты Львов
10.08.2025 18:00 – FT 3 : 3
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
ТУРАН: Усталость, насыщенный календарь. Не потеряли два, а заслужили 1 очко

Коуч Шахтера дал пресс-конференцию после ничьей с Карпатами в матче УПЛ

ТУРАН: Усталость, насыщенный календарь. Не потеряли два, а заслужили 1 очко
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после матча УПЛ с «Карпатами» (3:3):

– В первую очередь хочу сказать, что матч действительно хорошо начался для нашей команды: мы владели мячом, применяли те паттерны высокого прессинга, которые исповедуем и которых должны придерживаться. Игра, которую мы пытались предложить в центре поля, соответствует нашим стандартам. К сожалению, все пропущенные нами мячи тоже исходят из тех стандартов, которые мы пытаемся применять. И сегодня по тем или иным причинам нам не удалось им соответствовать. Конечно, я недоволен результатом и также недоволен нашей игрой, чувствую, что могли сыграть намного лучше. Сказывается усталость и насыщенный календарь, но я здесь не для того, чтобы искать оправдания, а чтобы искать решения, поэтому могу констатировать лишь то, что мы будем искать эти решения.

Что касается сегодняшнего противостояния, могу сказать, что мы не потеряли два очка, а заслужили одно с учетом того хода событий, который был в матче. Сейчас для нас важно сосредоточиться на следующих играх, на улучшении того, что можем усовершенствовать за счет наших ошибок. Хочу поздравить «Карпаты», они действительно заслужили эту ничью своей самоотдачей и тем, как показали себя на футбольном поле. Нам нужно быть более лояльными именно к тем паттернам, которые пытаемся исповедовать, возможно, нам стоит разнообразить количество опций, которые у нас есть, особенно в последней трети поля. Футбол в целом довольно простая игра: рано или поздно наступает этап борьбы один в один, и нам необходимо улучшаться именно в этой характеристике. Конечно, сегодня мы расстроены, но не опускаем головы, не опускаем руки, а продолжаем двигаться дальше. И я уверен, что мы сможем улучшиться во всех показателях.

– В 2010 году вы были здесь вместе с «Галатасараем» и тогда сыграли 1:1. Не кажется ли вам, что сегодня было какое-то дежавю и вы тоже сыграли вничью? И как вам атмосфера на нашем стадионе?

– Футбол в целом состоит в определенной мере из таких историй, из таких дежавю, и это, безусловно, очень здорово. Иногда нужно уважать свои поражения, свои неудачи – это тоже часть футбола, и это говорит о силе команды и личности. Что касается атмосферы на стадионе, то она действительно была невероятной, и я рад переживать такие моменты. К сожалению, что касается именно спортивной борьбы, то сегодня я и моя команда расстроены, но я рад, что болельщики смогли подарить отличную атмосферу, много эмоций, драйва. Поэтому, как я отметил, мы уважаем это наше поражение, но также уважаем то, что показал соперник, то, как проявили себя фанаты на трибунах, и в целом эту атмосферу футбольного праздника.

– Олег Очеретько провел прошлый сезон в «Карпатах». Вы с ним общались? Возможно, он что-то подсказал по тактике, рассказывал про игроков? То есть вы к нему прислушивались и он помогал готовиться к этому матчу?

– Конечно, когда речь идет о каких-то тактических ценных знаниях, я всегда открыт для своих игроков, рад их слушать. Никогда не было случая, чтобы я не позволил им высказаться. У меня также есть достойная команда аналитиков, которые разбирают игру от А до Я, и я им полностью доверяю. Мы просматриваем без преувеличения каждую игру каждого соперника, но не всегда удается, возможно, тактически и стратегически реализовать некоторые вещи из-за постоянного дефицита времени. Однако любые подобные вещи я уважаю и всегда открыт к мнениям своих игроков.

– Ваши подопечные быстро забили первый гол, и когда «Карпаты» сравнивали счет, то так же быстро провели второй и третий мяч. Почему после забитых голов вы не продолжали атаковать, не давить и не развивать успех?

– Прежде всего хочу подчеркнуть: если мы играем так, как сыграли, то мы не заслуживаем победы. Потому что большие команды не могут позволять себе пропускать три мяча в одном матче, и как тренер я признаю, что, возможно, должен был выбрать другой, более лучший план и стратегию на это противостояние. Поэтому факт того, что я не смог найти лучших решений на этот матч – это в первую очередь моя ответственность. Сейчас я должен исправить это как главный тренер, потому что, как я сказал, неприемлемо для команды, позиционирующей себя как большой клуб, пропускать три мяча за 90 минут. Конечно, мы продолжим двигаться вперед и будем уважать этот опыт – хоть и грустный для нас, но ценный.

– Сегодня уже упоминали тот матч, когда вы приезжали сюда игроком, так сравните, когда вам было сложнее: быть здесь как футболист или сейчас как тренер? И еще: вы довольно рано получили желтую карточку, были недовольны решением судьи, как прокомментируете судейство?

– Прежде всего, если сравнивать команду «Карпаты» тогда и сейчас, я не могу так сказать, ведь прошло все-таки много времени, но я уверен, что сходства прослеживаются во многих аспектах – как футбольных, так и вокруг футбольных. Вы правы, что и тогдашнее, и это противостояние можно отнести к топ-матчам, хотя для меня обе игры имеют печальный оттенок. Что касается непосредственно хода событий на поле, если мы позволяем себе пропускать три мяча в одном поединке, говорить о судействе не приходится. Сейчас для нас важно сделать правильные выводы, извлечь нужные уроки. Поэтому, на мой взгляд, совсем нецелесообразно сейчас говорить именно о судье. Мы должны сосредоточиться на себе, на своих ошибках и том, как мы их могли допустить.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Карпаты Львов).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Невес (Карпаты Львов).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Невертон (Шахтер Донецк).
Арда Туран чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер пресс-конференция






