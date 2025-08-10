Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Карпаты Львов
10.08.2025 18:00 – FT 3 : 3
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 20:10 | Обновлено 10 августа 2025, 21:01
5763
0

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче второго тура УПЛ

10 августа 2025, 20:10 | Обновлено 10 августа 2025, 21:01
5763
0
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимают донецкий «Шахтер».

Уже на 9-й минуте матча «горняки» открыли счет. Автором гола стал бразилец – Невертон. Но «Карпаты» быстро вернулись в игру и сбросили счет на 17-й минуте.

Через 6 минут «Шахтер» снова вышел вперед. Забил – Кауан Элиас.

Во втором тайме «Карпаты» забили дважды, а «Шахтер» только однажды. На голы Бруниньо и Краснопира ответил только Алиссон Сантана.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 3:3

Голы: Ігор Невес, 17, Бруниньо, 77, Краснопир, 90+1 – Невертон, 9, Кауан Елиас, 23, Алиссон Сантана, 82

Гол Невертона

Гол Игоря Невеса

Гол Кауана Елиаса

Гол Бруниньо

Гол Алиссона Сантана

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Карпаты Львов).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Невес (Карпаты Львов).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Невертон (Шахтер Донецк).
По теме:
Арда Туран снова упустил победу на стадионе Украина
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Хочется видеть более четкий рисунок игры»
ВИДЕО. Как Роналду отличился дублем в ворота Альмерии
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер видео голов и обзор Бруниньо Кауан Элиас Игор Невес Алиссон Сантана Игорь Краснопир Невертон
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(59)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлас ничего не заработал за вигранный Суперкубок Англии 2025
Футбол | 10 августа 2025, 20:35 0
Кристал Пэлас ничего не заработал за вигранный Суперкубок Англии 2025
Кристал Пэлас ничего не заработал за вигранный Суперкубок Англии 2025

10 августа орлы переиграли Ливерпуль в серии послематчевых пенальти и взяли трофей

Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Футбол | 10 августа 2025, 09:04 10
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ

Илья завершает трансфер во французский клуб

Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Футбол | 09.08.2025, 21:04
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Впервые в истории УПЛ. Оболонь обыграла Александрию
Футбол | 10.08.2025, 15:00
Впервые в истории УПЛ. Оболонь обыграла Александрию
Впервые в истории УПЛ. Оболонь обыграла Александрию
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Футбол | 10.08.2025, 13:52
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48
Футбол
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем