Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимают донецкий «Шахтер».

Уже на 9-й минуте матча «горняки» открыли счет. Автором гола стал бразилец – Невертон. Но «Карпаты» быстро вернулись в игру и сбросили счет на 17-й минуте.

Через 6 минут «Шахтер» снова вышел вперед. Забил – Кауан Элиас.

Во втором тайме «Карпаты» забили дважды, а «Шахтер» только однажды. На голы Бруниньо и Краснопира ответил только Алиссон Сантана.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 3:3

Голы: Ігор Невес, 17, Бруниньо, 77, Краснопир, 90+1 – Невертон, 9, Кауан Елиас, 23, Алиссон Сантана, 82

Гол Невертона

Гол Игоря Невеса

Гол Кауана Елиаса

Гол Бруниньо

Гол Алиссона Сантана

Видео голов и обзор матча