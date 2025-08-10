Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Команды встретились в матче второго тура УПЛ
10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимают донецкий «Шахтер».
Уже на 9-й минуте матча «горняки» открыли счет. Автором гола стал бразилец – Невертон. Но «Карпаты» быстро вернулись в игру и сбросили счет на 17-й минуте.
Через 6 минут «Шахтер» снова вышел вперед. Забил – Кауан Элиас.
Во втором тайме «Карпаты» забили дважды, а «Шахтер» только однажды. На голы Бруниньо и Краснопира ответил только Алиссон Сантана.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур
Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 3:3
Голы: Ігор Невес, 17, Бруниньо, 77, Краснопир, 90+1 – Невертон, 9, Кауан Елиас, 23, Алиссон Сантана, 82
Гол Невертона
Гол Игоря Невеса
Гол Кауана Елиаса
Гол Бруниньо
Гол Алиссона Сантана
Видео голов и обзор матча
События матча
