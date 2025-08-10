Карпаты Львов

В воскресенье, 10 августа, на стадионе «Украина» во Львове состоится матч второго тура УПЛ между «Карпатами» и «Шахтером». Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Карпаты» стартовали в сезоне с поражения от «Полесья» (0:2) и стремятся реабилитироваться. У команды Владислава Лупашко будет больше времени на подготовку, но возможны кадровые изменения после неудачного матча.

«Шахтер» Арды Турана играет в плотном графике из-за выступлений в Лиге Европы. После минимальной победы над «Эпицентром» в УПЛ (1:0) и ничьей с Панатинаикосом (0:0) дончане потеряли нескольких футболистов атаки из-за травм.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Шахтер» в украинской версии сайта.