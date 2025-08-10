Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 21:59 | Обновлено 10 августа 2025, 22:30
2162
1

Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера

Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта

10 августа 2025, 21:59 | Обновлено 10 августа 2025, 22:30
2162
1
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
ФК Карпаты

С 8 по 11 августа проходят 2-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу были сыграны две матча, также две игры прошли в субботу, три – в воскресенье, и одна встреча запланирована на понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в гостях разгромило львовский Рух со счетом 5:1 и стало лидером УПЛ (6 очков).

Также 6 пунктов в своем активе имеет Колос из Ковалевки после гостевой победы над Полесьем (1:0).

Донецкий Шахтер упустил победу в матче-триллере со львовскими Карпатами (3:3), потерял два очка и имеет 4 балла (третье место).

Матч между Зарей и Кудровкой состоится в понедельник, 11 августа.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

2-й тур. 8–11 августа

  • 08.08. 15:30. Полтава – Верес Ровно – 1:0
  • 08.08. 18:00. Рух Львов – Динамо Киев – 1:5
  • 09.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Металлист 1925 – 2:0
  • 09.08. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Эпицентр – 1:0
  • 10.08. 13:00. Оболонь Киев – Александрия – 1:0
  • 10.08. 15:30. Полесье Житомир – Колос Ковалевка – 0:1
  • 10.08. 18:00. Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 3:3
  • 11.08. 18:00. Заря Луганск – Кудровка

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 2 2 0 0 6 - 1 30.08.25 18:00 Динамо Киев - Полесье08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 6
2 Колос Ковалевка 2 2 0 0 3 - 1 16.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 6
3 Шахтер Донецк 2 1 1 0 4 - 3 17.08.25 15:30 Верес - Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 4
4 ЛНЗ Черкассы 2 1 1 0 1 - 0 17.08.25 18:00 Полесье - ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 4
5 Оболонь 2 1 1 0 1 - 0 15.08.25 18:00 Рух Львов - Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 4
6 Рух Львов 2 1 0 1 3 - 6 15.08.25 18:00 Рух Львов - Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
7 Кудровка 1 1 0 0 3 - 1 11.08.25 18:00 Заря - Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 3
8 Кривбасс 2 1 0 1 3 - 2 18.08.25 18:00 Заря - Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 3
9 Полесье 2 1 0 1 2 - 1 17.08.25 18:00 Полесье - ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3
10 Полтава 2 1 0 1 2 - 2 17.08.25 13:00 Кудровка - Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
11 Заря 1 0 1 0 0 - 0 11.08.25 18:00 Заря - Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 1
12 Карпаты Львов 2 0 1 1 3 - 5 16.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 1
13 Металлист 1925 2 0 1 1 0 - 2 16.08.25 13:00 Александрия - Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 1
14 Эпицентр 2 0 0 2 0 - 2 30.08.25 18:00 Колос Ковалевка - Эпицентр09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 0
15 Верес 2 0 0 2 0 - 2 17.08.25 15:30 Верес - Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 0
16 Александрия 2 0 0 2 1 - 4 16.08.25 13:00 Александрия - Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 0
Полная таблица

По теме:
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
ТУРАН: Усталость, насыщенный календарь. Не потеряли два, а заслужили 1 очко
Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
статистические расклады Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10 августа 2025, 16:00 34
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Очередное испытание для Турана в УПЛ между экзаменами в еврокубках

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 августа 2025, 21:23 0
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче второго тура УПЛ

Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10.08.2025, 07:21
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Футбол | 10.08.2025, 13:52
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Главный тренер Ливерпуля объяснил, почему клуб проиграл Суперкубок Англии
Футбол | 10.08.2025, 23:03
Главный тренер Ливерпуля объяснил, почему клуб проиграл Суперкубок Англии
Главный тренер Ливерпуля объяснил, почему клуб проиграл Суперкубок Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo forever
Для Динамо и шахтаря ничего не изменилось. Всё так, как и должно быть.
Ответить
0
Популярные новости
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48 1
Футбол
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем