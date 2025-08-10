Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера

С 8 по 11 августа проходят 2-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу были сыграны две матча, также две игры прошли в субботу, три – в воскресенье, и одна встреча запланирована на понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в гостях разгромило львовский Рух со счетом 5:1 и стало лидером УПЛ (6 очков).

Также 6 пунктов в своем активе имеет Колос из Ковалевки после гостевой победы над Полесьем (1:0).

Донецкий Шахтер упустил победу в матче-триллере со львовскими Карпатами (3:3), потерял два очка и имеет 4 балла (третье место).

Матч между Зарей и Кудровкой состоится в понедельник, 11 августа.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

2-й тур. 8–11 августа

08.08. 15:30. Полтава – Верес Ровно – 1:0

– Верес Ровно – 1:0 08.08. 18:00. Рух Львов – Динамо Киев – 1:5

– 1:5 09.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Металлист 1925 – 2:0

– Металлист 1925 – 2:0 09.08. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Эпицентр – 1:0

– Эпицентр – 1:0 10.08. 13:00. Оболонь Киев – Александрия – 1:0

– Александрия – 1:0 10.08. 15:30. Полесье Житомир – Колос Ковалевка – 0:1

– 0:1 10.08. 18:00. Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 3:3

11.08. 18:00. Заря Луганск – Кудровка

🏆 Турнирная таблица УПЛ