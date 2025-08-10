Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Даяна в трех сетах одолела Викторию Томову и вышла в 1/16 финала тысячника в США
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка в трех сетах одолела Викторию Томову (Болгария, WTA 102) за 2 часа и 8 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Даяна Ястремская (Украина) [32] – Виктория Томова (Болгария) – 6:4, 2:6, 6:2
Ястремская провела первое очное противостояние против Томовой.
Следующей соперницей Даяны будет победительница матча Ван Синьюй – Коко Гауфф.
Ястремская стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в третий круг. Днем ранее это сделала Марта Костюк, а в ночь на 11 августа свой поединок 1/32 финала проведет Элина Свитолина.
Даяна в шестой раз выступает на кортах Цинциннати. Ее лучшим результатом является 1/8 финала в 2020 году.
