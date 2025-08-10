Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
WTA
10 августа 2025, 20:15 | Обновлено 10 августа 2025, 20:20
Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати

Даяна в трех сетах одолела Викторию Томову и вышла в 1/16 финала тысячника в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка в трех сетах одолела Викторию Томову (Болгария, WTA 102) за 2 часа и 8 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) [32] – Виктория Томова (Болгария) – 6:4, 2:6, 6:2

Ястремская провела первое очное противостояние против Томовой.

Следующей соперницей Даяны будет победительница матча Ван Синьюй – Коко Гауфф.

Ястремская стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в третий круг. Днем ранее это сделала Марта Костюк, а в ночь на 11 августа свой поединок 1/32 финала проведет Элина Свитолина.

Даяна в шестой раз выступает на кортах Цинциннати. Ее лучшим результатом является 1/8 финала в 2020 году.

Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Виктория Томова. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
Даяна Ястремская Виктория Томова WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Даяна ніби зробила комусь величезну ласку самою своєю появою на корті, не хотіла витрачати ані дещиці зайвих зусиль. 7 ейсів, набитих Томовою, при її-то слабенькій подачі - саме звідти.
Сподіваюсь, проти Гофф побачимо зовсім іншу Даяну.
C.Пеклов
Молодець перемогла!Але ж знов створювала сама собі проблеми, особливо на своєї подачі, а потім героїчно їх долала.Чому й у Марти й у Даї таки проблеми з подачею?Наступна гра, мабуть, з Коко, бажаю удачі( у той теж проблеми з першою подачею)!
SosokDayany
Молодець , красуня ! Цілую , люблю , тру сосочки!
