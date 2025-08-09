Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк уничтожила 38-летнюю немку на старте большого турнира в Цинциннати
WTA
09 августа 2025, 18:59 | Обновлено 09 августа 2025, 19:55
Марта в двух сетах разгромила Татьяну Марию в 1/32 финала, отдав всего один гейм

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В 1/32 финала украинка в двух сетах разгромила 38-летнюю немецкую теннисистку Татьяну Марию (WTA 41) за 51 минуту.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Татьяна Мария (Германия) – Марта Костюк (Украина) [25] – 0:6, 1:6

Костюк и Мария провели второе очное противостояние. Год назад Марта не менее уверенно разобрала Татьяну 6:0, 6:2 на тысячнике в Торонто.

Предыдущим турниром Костюк были соревнования идентичной категории в Монреале, где она добралась до четвертьфинала и снялась с матча против Елены Рыбакиной при счете 1:6, 1:2 из-за травмы запястья.

Следующей соперницей Марты будет победительница матча Ига Свентек – Анастасия Потапова.

Костюк стала первой украинкой, которой удалось выйти в 1/16 финала Цинциннати. 10 числа свои стартовые поединки проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Марта Костюк Татьяна Мария WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
А фотка яка позитивна, щоб така ж примна посмішка була після звитяги над Ігою)
Ответить
+8
C.Пеклов
Добре, молодець!Слава богу зап'ястя не непокоїть.Відчувається, що підготувалася до суперниці.Але проблеми з першої подачею на жаль, залишилися.Успіху в наступному матчі!
Ответить
+4
Перший Серед Рівних
Мені здається воно не дуже ОК писати "знищила людину", мають бути у журналістів інші варіанти як назвати упевнену розгромну перемогу. 
Ответить
+2
kollekciy
Марту з перемогою. Такий теніс мені подобається, а то та Риба у стилі Даяни не дає можливості комбінувати, відразу лупить у лінію з усієї сили. З Ігою і то значно більше можливостей потриматися у грі, але Марта її чомусь також сильно боїться. 
Ответить
+2
Falko
Заради цікавості відмотав і почитав каменти на прогнозі. Ну, як вам, мужуки, нічого не відхаркується?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Науменко
Наша жирафенятко.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Sashamar
Я б подивився їхню зустріч не на харді, а на траві, де в Татьяни найбільші досягнення, а Марта ніхто. 
Мабуть бутіки зачиняються рано, бо субота. От Марта і квапилась. 
Ответить
-4
