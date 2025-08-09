Костюк уничтожила 38-летнюю немку на старте большого турнира в Цинциннати

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В 1/32 финала украинка в двух сетах разгромила 38-летнюю немецкую теннисистку Татьяну Марию (WTA 41) за 51 минуту.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Татьяна Мария (Германия) – Марта Костюк (Украина) [25] – 0:6, 1:6

Костюк и Мария провели второе очное противостояние. Год назад Марта не менее уверенно разобрала Татьяну 6:0, 6:2 на тысячнике в Торонто.

Предыдущим турниром Костюк были соревнования идентичной категории в Монреале, где она добралась до четвертьфинала и снялась с матча против Елены Рыбакиной при счете 1:6, 1:2 из-за травмы запястья.

Следующей соперницей Марты будет победительница матча Ига Свентек – Анастасия Потапова.

Костюк стала первой украинкой, которой удалось выйти в 1/16 финала Цинциннати. 10 числа свои стартовые поединки проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.