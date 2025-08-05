Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Марта после первого сета отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В 1/4 финала украинка вышла на корт против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 12). После проигранного первого сета и трех геймов во второй партии Костюк снялась с матча.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) [24] – Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – 1:6, 1:2, RET., Костюк
Это было четвертое очное противостояние соперниц. Счет стал 3:1 в пользу Елены.
Марта отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем на правой руке.
Костюк впервые в карьере сыграла в четвертьфинале на Открытом чемпионате Канады. В Монреале она успела выиграть три встречи, одолев Маркету Вондроушову, Дарью Касаткину и Маккартни Кесслер. На этих соревнованиях Марта прервала лузстрик из шести матчей.
Рыбакина в полуфинале канадского тысячника поборется либо против Виктории Мбоко, либо против Джессики Бузас Манейро.
Into the semifinals 🔛— wta (@WTA) August 4, 2025
Elena Rybakina moves into the semifinals in Montreal after Kostyuk is forced to retire, 6-1, 2-1, RET.#OBN25 pic.twitter.com/9RDQ7hmr1E
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Ну а Риба спочатку дуже уважно спостерігала, як Марті тейпують праву руку, а потім дуже наполегливо почала грати їй під форхенд. Професіонал, йопта.
Марті за спробу боротись навіть з травмою - респект. Від читання риганини наших "вболівальників" - огида.
І знову одна надія на Еліну , знову одна за всіх. В 23 роки вона купу титулів взяла, бо не базікала на корті і психи свої не показувала , а грала до останнього.