Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/4 финала украинка вышла на корт против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 12). После проигранного первого сета и трех геймов во второй партии Костюк снялась с матча.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – 1:6, 1:2, RET., Костюк

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Счет стал 3:1 в пользу Елены.

Марта отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем на правой руке.

Костюк впервые в карьере сыграла в четвертьфинале на Открытом чемпионате Канады. В Монреале она успела выиграть три встречи, одолев Маркету Вондроушову, Дарью Касаткину и Маккартни Кесслер. На этих соревнованиях Марта прервала лузстрик из шести матчей.

Рыбакина в полуфинале канадского тысячника поборется либо против Виктории Мбоко, либо против Джессики Бузас Манейро.

Into the semifinals 🔛



Elena Rybakina moves into the semifinals in Montreal after Kostyuk is forced to retire, 6-1, 2-1, RET.#OBN25 pic.twitter.com/9RDQ7hmr1E