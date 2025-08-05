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WTA
05 августа 2025, 02:13 | Обновлено 05 августа 2025, 02:32
1043
17

Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной

Марта после первого сета отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем

05 августа 2025, 02:13 | Обновлено 05 августа 2025, 02:32
1043
17
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/4 финала украинка вышла на корт против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 12). После проигранного первого сета и трех геймов во второй партии Костюк снялась с матча.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – 1:6, 1:2, RET., Костюк

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Счет стал 3:1 в пользу Елены.

Марта отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем на правой руке.

Костюк впервые в карьере сыграла в четвертьфинале на Открытом чемпионате Канады. В Монреале она успела выиграть три встречи, одолев Маркету Вондроушову, Дарью Касаткину и Маккартни Кесслер. На этих соревнованиях Марта прервала лузстрик из шести матчей.

Рыбакина в полуфинале канадского тысячника поборется либо против Виктории Мбоко, либо против Джессики Бузас Манейро.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Монреаль травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 17
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introvert
Чомусь саме в Марти таке буває дуже часто: щойно ситуація налагоджується, з`являється натхнення і гра - з`являється й якась травма. Можливо, фізіо в команді недопрацьовує, і варто щось міняти?
Ну а Риба спочатку дуже уважно спостерігала, як Марті тейпують праву руку, а потім дуже наполегливо почала грати їй під форхенд. Професіонал, йопта.
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+4
Конфетная фабрика «ХАРЬКОВЧАНКА»
В финале наша харьковчанка Элина отомстит за Марту, если она (рыба) тоже доберёцца до финала Монреаля...!!!
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+1
Fdail
Не розумів і не розумію необхідності грати через травму саме на такому рівні турнірів. Це не останній гейм великого шолому , а суперниця явно в формі. Це якесь самовільне травмування, але то таке. Важливо те, що Марті за цей турнір дякувати треба, а не закидувати власним гівном (достатньо скрєпна риса фанбаз, яка у нас ще досі не вимерла) . Після 6 поразок поспіль це як ковток свіжого повітря, причому дуже й дуже глибокий. Три видовищні баталії від Марти з купою неймовірних віннерів. І сьогодні Марта б змогла боротися, якби не травма. Найшвидшого одужання й подальших успіхів!
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+1
introvert
Щодо недокоментаторів, які накидаються на травмовану спортсменку, називаючи її "лайном", "недолугою лузеркою" та ще мерзеннішими епітетами - ви навіть лайном називатися не гідні. Не розумію лише, чому модератори заплющують очі і це сміття не банять. 
Марті за спробу боротись навіть з травмою - респект. Від читання риганини наших "вболівальників" - огида.
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+1
Показать Скрыть 8 ответов
Перший Серед Рівних
Марта не забула в кінці побажати цій росіянці перемоги в турнірі? Як вона це зробила на US Open коли не знала що мікрофони такі чутливі.
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0
Vlad Holl
Нічого . Підлічиться і як заграє , що ми всі будемо в шоці. Лікуйся спокійно , нікуди не спіши , головне здоров'я. 
І знову одна надія на Еліну , знову одна за всіх. В 23 роки вона купу титулів взяла, бо не базікала на корті і психи свої не показувала , а грала до останнього. 
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-1
Iigor6583
Як не г@мно, то з@срана тріска, у неї все щось не так...
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-2
Перший Серед Рівних
Ця лузерша повинна була відлетіти ще від Вондроушової, продовживши свій ганебний лузстрік, і уже декілька днів як ніжитись на флоридському сонечку разом зі своїм легінем.
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-2
Vadym@2216@2413
По статистиці матчу подача у риби була сьогодні жахливою, але я чомусь це не помітив. А Марті, хоч за додаткову годину сну — повага.
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-2
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