19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ

Мы все говорим о расходах «Ливерпуля» на входящие трансферы, но команда умеет еще и очень неплохо, мягко говоря, продавать. Этим летом уже избавилась от футболистов на сумму в 143 миллиона, а из топов ушел только Диас – топ-работа на рынке тех, кто пополняет казну клуба. А знаете, кто также хорошо работает в этом направлении? «Челси». Команда тратит и тратит, ее подход к трансферам – сомнительный, но зарабатывать на ненужных она умеет едва ли не лучше всех в мире. В это межсезонье «синие» продавали исключительно тех, кто сидит на скамейке запасных или даже на нее не попадает. Результат – 209 миллионов прибыли. Это как вообще? 30 за Феликса и 29 за третьего вратаря клуба – это о мастерстве переговорщиков. Никто бы так больше не смог. А то, что дальше «Челси» потратит эти 200+ миллионов нерационально, это уже совсем другой разговор...

Большинство летних трансферов на вход и на выход в АПЛ уже состоялось, до старта сезона совсем ничего. Косметические изменения еще возможны и точно будут, но уже сейчас можно плюс-минус прикинуть, чего стоит ожидать от розыгрыша 2025/26. Текст с прогнозами на сезон будет позже, здесь – только о ключевых интригах чемпионата. В превью будут упомянуты все 20 команд лиги, поэтому считаю его ультимативным. Надеюсь, вы после прочтения будете думать так же.

Футбол Слота лучше футбола Клоппа?

Не сравниваю тренеров друг с другом, только их идеи в рамках одного чемпионата на соседних временных отрезках. А здесь фиксируем что? В первом сезоне со Слотом «Ливерпуль» имел наименьшее среднее владение мячом в АПЛ за 10 лет – и выиграл титул настолько легко, насколько не выигрывал, пожалуй, никто на этом отрезке. Следовательно, можно предположить, что более вертикальный футбол нидерландского тренера – более эффективен, чем тот, что был у Юргена. Но пока это лишь предположение, потому что выборка – только 1 год, когда конкуренты самоустранились. Если на второй год «Ливерпуль» останется таким же вертикальным и продолжит побеждать, то, пожалуй, можно будет уже утверждать что-то конкретное. А предпосылки для того, чтобы «красные» были прямолинейными, есть. Более того: должны развиваться в этом направлении.

Керкез – в первую очередь атлет, а только потом футболист. В прошлом сезоне отыграл 38 матчей в основе в АПЛ – вау. Фримпонг – «электричка». Движение по прямой, чаще всего – в направлении ворот соперника. Это не Трент, изысканных ассистов выполнять не будет. Вирц – топ в вопросах выбора позиции и поиска пространства. Экитике приходит из лучшей контратакующей модели Германии в лучшую в Англии – стилистически идеальный вариант для «Ливерпуля». Все трансферы Слота призваны сделать «красных» еще более опасными в вертикальных атаках. Возможно, менее изысканными и техничными, но способными переехать любого на пространстве. Было среднее владение в 57% – теперь будет еще меньше. Теперь это уже команда Слота, не Клоппа. И если он снова выиграет чемпионат на контратаках… Лично я смогу сказать, что футбол нидерландца оказался более подходящим для побед в АПЛ.

Станет ли Дьокереш панацеей от всех проблем?

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьокереш

Субъективное мнение: «Арсенал» проиграл АПЛ «Ливерпулю» из-за того, что не выигрывал в ничейных матчах. Мировых команда набрала аж 14 за сезон в одном только чемпионате, лишь 1 местный клуб был в этом более «успешным». Среди клубов топ-7 нет больше никого даже с показателем в 10. «Арсенал» проиграл столько же раз за сезон, сколько и «Ливерпуль». Но отстал на 10 очков. Если бы превратил хотя бы 5 своих ничьих, чуть больше трети, в победы, был бы в гонке. А сделал бы это своевременно, смог бы надавить на конкурента – а тот, может, от давления и поплыл бы. Мы не знаем точно. Но знаем, что по голам с игры «Арсенал» не вошел даже в топ-6 АПЛ. «Фулхэм» забил больше. Эдегор не является топ-бомбардиром. Даже Сака не является. Нужен кто-то, кто может забивать регулярно. Кто-то, кому будут ассистировать топовые полузащитники-творцы.

Дьокереш выглядит решением проблемы на бумаге. Форвард доказал, что может и умеет забивать. Делал это регулярно в «Спортинге», а еще – в ЧШ и в составе национальной сборной. Оформил хет-трик в ворота «Ман Сити». Так что в АПЛ забивать не «бросит». Другое дело – это ограниченность Дьокерша. Это типичная «девятка», которую нужно обслуживать. Артета не просто так пару лет играл с Хаверцом на острие: он хотел, чтобы его форвард был вовлечен в создание моментов. Может, до сих пор хочет. Но Дьокереш не будет эффективен в такой роли. А футбол с классической «девяткой» – новинка для «канониров». Механизмы атаки могут сломаться. Если не пойдет сразу, Микель, от которого будут требовать результат, посадит шведа на скамейку запасных, чтобы довериться Мерино или Хаверцу. Риск присутствует. Либо Дьокереш сделает «Арсенал» чемпионом, либо заведет Артету в тупик: а что еще он должен сделать, чтобы выиграть титул?

Изменения в Ман Сити: искренние или искусственные?

В Манчестере все по-новому. Новые тренеры в команде Пепа, один из которых работал с Клоппом в «Ливерпуле». Новый вратарь Траффорд после лет с Эдерсоном, причем это возвращение воспитанника домой – такого с «Сити» еще не было. Новые футболисты в центральной оси (Шерки и Рейндерс). Новый футбол в целом (как во втором тайме на КЧМ против «Ювентуса», когда команда играла в свое удовольствие). Да даже сам Гвардиола новый: теперь с усами. Но... все ли это по-настоящему? Вполне может быть так, что «Ман Сити» и лично Пеп не готовы к изменениям, поэтому действуют по принципу «сделаем наоборот, и все заработает». Может ли заработать? Может. Но хотелось бы видеть, что изменения продиктованы и осознанием их необходимости, и пониманием, какими именно они должны быть. Я не уверен, что у «Ман Сити» есть план. Пока летняя работа команды выглядит как творческий поиск.

Но какой это поиск! Прежде всего – эффектный. Все новички имеют высокие шансы заиграть на топ-уровне в первом же сезоне. Аит-Нури уже выглядит органично. Шерки может заменить Де Брюйне, по крайней мере его версию последних лет. Рейндерс может стать лучшим полузащитником состава, в котором есть Родри. Испанец может и должен вернуться в «большую игру». Фоден должен вспомнить, как это – забивать много голов и отдавать много ассистов. Доку и Савиньо далеки от своего личного потолка. Дела обстоят так, что состав «Ман Сити» имеет большой простор для улучшений, самый большой нераскрытый потенциал среди претендентов на титул. Если Пеп поможет существенно прибавить хотя бы нескольким исполнителям и впишет новичков, «горожане» будут в гонке как минимум до весны. Но есть ли у испанца на это внутренний ресурс? Он выглядел депрессивно в прошлом сезоне, а тут еще и несвойственные ему решения летом...

Челси может быть стабильным?

Getty Images/Global Images Ukraine

КЧМ доказал, что Мареска может выигрывать тренерские дуэли у топ-наставников, а «Челси» имеет достаточный кадровый ресурс для победы даже над таким монстром, как «ПСЖ». «Синие» могут обыграть кого угодно в «правильный» день. Но бывают и другие дни – «неправильные». Тогда, когда что-то идет не так. Когда не можешь рассчитывать на кого-то из своих топ-исполнителей. Когда состав настигла накопившаяся усталость. Когда нет реализации. Сможет ли выиграть «Челси» в такой вечер? Потому что в прошлом сезоне не смог. Он хорошо начал и завершил чемпионат, но зимой пережил большой спад – только 2 победы в 10 турах АПЛ. Еще и Палмер едва не выдал 20-матчевую серию без забитых голов во всех турнирах... В итоге «Челси», который способен дать бой каждому, конкурировал с «Ноттингемом», «Астон Виллой» и «Ньюкаслом» за право сыграть в ЛЧ вплоть до последнего тура.

Летом команда избавилась от лишнего – и накупила не меньше такого же лишнего. Говорят, придет Симонс, но тогда зачем было приобретать Гиттенса? Педро качественно проявил себя на клубном ЧМ, однако команда уже взяла «девятку» Делапа и до сих пор имеет в составе Джексона: зачем так много нападающих? Работа «синих» на рынке не делает их значительно сильнее, их действия – это хаотичные забрасывания деньгами клубов и футболистов с мотивацией «а вдруг это именно тот, кто нам нужен?». До сих пор нет топ-вратаря. После травмы Колвилла вроде бы нужно покупать нового центрального защитника. Проблемы есть. Поэтому «Челси» не является претендентом на титул. Но если методично их будет решать в течение следующих нескольких недель, то может вмешаться в гонку. Пару раз переиграть ее главных действующих лиц «Челси» точно сможет. Решающее значение будет иметь умение справляться с форс-мажорами на дистанции.

Ньюкасл + ЛЧ = ?

Когда шейхи подобрали «Ньюкасл», то команда довольно быстро квалифицировалась в ЛЧ. Там достойно боролась в группе с «Миланом», «ПСЖ» и «Боруссией». Выйти в плей-офф не смогла, однако главное другое: из-за участия в ЛЧ провалилась в АПЛ. Матчей было слишком много, скамейка запасных была слишком короткой, а травмы окончательно добили команду. Итог – финиш на 7-й строчке таблицы. И это при том, что весной «сороки» опомнились. Однако все же пролетели мимо еврокубков. Уже в следующем сезоне, в розыгрыше 24/25, снова квалифицировались в ЛЧ. Вновь стоит ожидать неудачного выступления команды? Это межсезонье проходит для «Ньюкасла» тяжело. Топ-покупка только одна – Эланга. Зато еще есть все шансы потерять Исака и заменить его на неплохого, но все же менее классного Виссу. И скамейка запасных не стала длиннее. Выигрывать регулярно без еврокубков в АПЛ многие могут. А с ними? Если ЛЧ снова собьёт «Ньюкасл» с ног, то относительно амбиций проекта будут сомнения: здесь не учатся на ошибках.

Когда устанет Унаи?

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Клуб из Бирмингема – уже топ. Но не претендует на выигрыш серьезных трофеев ни сейчас, ни в перспективе на ближайшие 3-4 года. Это неправильно. Раз уж забрался так высоко, то попробуй покорить вершину. Тем более, у тебя для этого есть все. Прежде всего – крутой тренер Эмери, который год назад вывел «Астон Виллу» в ЛЧ, а в сезоне 24/25 довел ее до четвертьфинала турнира, где был близок к чуду против «ПСЖ». Но ни один Эмери не выиграет для тебя титул, если твой состав не становится лучше год за годом. Летом команда потратила большие деньги только на Гессана – 30 миллионов. И то, по сути, просто компенсировала зимнюю потерю Дюрана. А где все заработанное в ЛЧ? «Вилла» отпустила арендованных Рэшфорда и Асенсио, поэтому в межсезонье стала слабее, чем была. Никто не говорит о борьбе за титул сейчас и даже через год, но даже не пытаться помочь такому тренеру выигрывать чаще – преступление. В какой-то момент Унаи устанет тянуть все в соло. И уйдет. Возможно, уже в течение сезона.

xG-система нанесет Ноттингему ответный удар?

В прошлом сезоне команда ее «сломала». По ожидаемым баллам «Форест» должен был финишировать в топ-7 и действительно финишировал в топ-7 – но не в той. Должен был завершить во второй половине таблицы. Ниже «МЮ» и «Тоттенхэма». Конечно, система не работает идеально и ее неправильно читать настолько прямолинейно, но у команды 15 очков перебора, у всех остальных – меньше 7-и. То есть хочешь не хочешь, а говорить о везении приходится. Вуд провел свой лучший сезон в карьере по реализации. Топ-6 лучших футболистов команды по забитым конвертировали моменты лучше, чем ожидала xG-система. Варианта 2: либо «Ноттингем» собрал в клубе лучших финишеров лиги, либо на второй год проекта показатели придут в норму. Я даже не так сильно акцентирую внимание на возможной регрессии к среднему, которая могла бы привлечь «лесников» к борьбе за выживание. Даже просто отсутствия удачи хватит, чтобы выбросить их из топ-10.

Кого воспитает Брайтон для Челси за год?

Шутки шутками, а лондонцы регулярно стучат в кабинет босса «чаек», чтобы тот подписал бумаги на трансфер в столицу очередного его футболиста. Даже этим летом по этому пути отправился Жоау Педро. Но за какие-то относительно приемлемые 63 миллиона. А мы знаем: «Брайтон» может продавать в «Челси» за гораздо большие деньги. Просто нужно понять, кого именно. Учитывая манию лондонцев трансферами, потенциальные кандидаты – все до 25 лет. Пожалуй, самые интересные варианты – защитник Коппола, греческие форварды Цимас и Костулас (37 лет, но на двоих) и вингер Минте. Но на самом деле вариантов гораздо больше. Летом «Брайтон» продолжил инвестировать в молодость и прицельно закрывал проблемные позиции. В межсезонье команду не раскупили, 32-летний тренер Хюрцелер остался во главе. Если в мае это было 8-е место, то через год должно быть не ниже. Окей, поднимутся «МЮ» и «Тоттенхэм», так что давайте другой ориентир: был 61 набранный балл. «Брайтон» имеет все, чтобы иметь 65-70.

Ираола может быть эффективным кризисным менеджером?

Большинство тренеров в течение карьеры сталкиваются с большим кризисом. Речь не об идеологическом, который сейчас в «Сити», а о кризисе из-за травм и других факторов, которые наставник совершенно не контролирует. И именно умение преодолевать такие кризисные обстоятельства переводит тебя из категории сильного тренера в топ-специалисты. Если крутой Ираола хочет когда-нибудь поработать с топ-командой, то в этом сезоне должен доказать, что способен выжить в буре. Проданы Хейсен, Керкез и Забарный, Кепа вернулся обратно после аренды – защиту приходится собирать с нуля. В клубе немного помогают, но, конечно, в «Борнмут» не могут подвезти игроков уровня тех, которые только что ушли в «ПСЖ» и «Реал». Например, новый вратарь – Петрович, который является крутым шот-стопером и провел выдающийся сезон в «Страсбуре», но, вероятно, имеет ментальные проблемы, потому что в «Челси» пропускал вообще все. Ираоле нужно найти подход к новичкам, донести до каждого свою философию. Финиширует в топ-10 – следующий сезон начнет в гранде.

Насколько велика сила шорт-листов Брентфорда?

«Брентфорд» – команда, которая идеально работает на трансферном рынке. Потому что продает только после того, как уже имеет договоренность о замене футболиста. Этим летом новости о том, что «команда с кем-то попрощалась» и «нашла нового на позицию», появлялись в соседние дни. Флеккен ушел, а «Брентфорд» уже подписывает Келлехера. Нергор решил играть за «Арсенал», а «пчелы» уже обо всем договорились с Хендерсоном. Больше нет Мбемо? Ну что ж, Игорь Тьяго был куплен еще год назад, а за последний сезон отпустил точно такую же бороду, как его предшественник... «Брентфорд», кажется, имеет шорт-лист с потенциальными новичками на любой случай жизни. Это эталон, лучше работать в данном направлении просто невозможно, если ты маленькая команда, которая вынуждена продавать. Но достаточно ли этого, чтобы удерживать уровень? В прошлом сезоне был финиш в топ-10. Если будет повторение достижения, то дальше будем всех нетопов в межсезонье равнять на «Брентфорд».

Силва продаст себя топ-команде?

Тренер «Фулгема» выполняет безумно крутую работу. В предыдущем сезоне «выиграл» соревнования второй десятки АПЛ. Казалось бы, что здесь такого, но розыгрыш он начинал во главе 17-й по стоимости состава команды лиги. Хуже были только новички, и все вылетели. В новый войдет с 13-й по величине зарплатной ведомостью, так что также без предпосылок для топ-достижений. В прошлом розыгрыше уже были победы над «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом», многие футболисты основы провели свой лучший сезон в карьере. И это я еще почти не упоминаю, что «Фулхэм» при Силве стал местом, где рады каждому. Второй шанс получили Ивоби, Траоре, Хименес, Смит-Роу, Кастань, Лено. Виллиан несколько раз уходил и возвращался. И все чувствовали себя важными и нужными. Здесь можно перезапустить свою карьеру, играть в атакующий футбол и побеждать лучших: а что еще нужно для счастья? Замечательная команда. И ее создал Силва. У него только год по контракту, поэтому если не развалит все это за сезон – заслужит место в клубе с большими амбициями и возможностями.

Еврокубки разрушат сезон для Пэлас?

Футбол тренера Гласнера – очень интенсивный. Чтобы играть в такой, ты должен быть готов много-много бегать. Из-за этого еще его «Вольфсбург» очень страдал в еврокубковые недели, потому что усталость после игры в четверг не давала ему сыграть достаточно хорошо в воскресенье. И это «волки», которые плюс-минус привыкли выступать в Европе. А для «Кристал Пэлас» этот опыт – совершенно новый. Обычно «орлы» играют только в АПЛ. Состав команды и так не то чтобы большой, тот же травматичный Матета – чуть ли не незаменим. А в условиях перенасыщенного графика придется выбирать: либо играть резервистами в ЛК и рисковать уступить, либо проводить 50+ матчей за сезон основой. Хороших вариантов нет, как и, кажется, денег на решение проблемы. Летом «Пэлас» только отвечал «нет» на все предложения по трансферам его футболистов. Пока никого не потерял, но и август еще не закончился. Очень вероятно, что участие в ЛК отнимет у «орлов» все силы – и присоединит к борьбе за выживание.

Мойес на своем месте?

Getty Images/Global Images Ukraine

Работой в «Эвертоне» Дэвид когда-то заслужил рекомендацию Фергюсона как нового главного тренера для «МЮ». В Манчестере шотландец не справился (а кто вообще справился?), затем не впечатлил еще в нескольких местах, где он возглавлял более амбициозные, чем «Эвертон», команды. И наконец вернулся домой. В Ливерпуле у него сразу все начало получаться – и команда уступила только 3 раза в 15 последних турах АПЛ. Это топ-показатель даже для претендента на еврокубки, не то что для аутсайдера. И все было бы хорошо, если бы не одно «но»: состав команды слабый. Он в топ-5 самых дешевых и в топ-5 самых экономных по зарплате, которую получают футболисты. Летние трансферы – интересные, но резервист «Челси» и незабивной форвард «Вильярреала» не решают всех проблем команды. Мойес уже сказал, что «Эвертон» не готов к сезону. Если сможет без труда сохранить проблемный коллектив в АПЛ, то докажет: он там, где должен быть.

Насколько крут Поттер, когда ему не мешают?

В «Брайтоне» он работал в системе – и побеждал. В «Челси» его забросали новыми футболистами – и побеждать «волшебник» перестал. В таком случае секрет прост: просто не мешай Поттеру работать, и он гарантирует тебе результат. «Вест Хэм» это понял, поэтому летом на рынке почти всегда молчал. Подписал нескольких свободных агентов на скамейку запасных. Выкупил Тодибо, который хорошо проявил себя в аренде. Продал Кудуса, но сразу подписал нового вингера. Это все. Никто больше из важных не ушел, никто не пришел с целью стать лидером. Это старый состав, но с новым тренером и полноценной предсезонкой. Может сработать. Весной Боуэн имел одни из лучших результативных показателей во всей лиге, да и окружение футболиста – довольно сильное. Можно финишировать в топ-10, в благоприятный год даже навязать конкуренцию за еврокубковые позиции. Поттер имеет команду уровня своего «Брайтона». Так почему, если побеждал с ним, не будет теперь?

МЮ точно знает, что делает?

Трансфер Мбемо – хороший. Трансфер Куньи – хороший. Трансфер Шешко – также хороший. 0 вопросов. Покупать лучших футболистов, если не выступаешь в еврокубках, невозможно, поэтому комментарии «лучше бы взяли Родриго» лично мной воспринимаются закатыванием глаз. Но... а точно нужно было покупать всех троих? На это ушло более 200 миллионов. Последствия: 1) Фернандеш с комфортной позиции «десятки» пойдет глубже играть «восьмерку»; 2) лучший в атаке команды Диалло теперь либо садится на скамейку запасных, либо идет пахать всю бровку; 3) в центре защиты до сих пор играют Йоро и Де Лигт, которые, мягко говоря, пока не гарантируют надежности. Почему не инвестировать часть денег в усиление обороны? Зачем новыми покупками ухудшать положение своих лучших футболистов? У меня нет ответов на эти вопросы. Вне контекста трансферы – хорошие, а «МЮ» неизбежно прибавит и финиширует в топ-10. Но есть ощущение, что можно было сделать еще лучше.

Сколько тренеров сменит за сезон Вулверхэмптон?

Задача команды – выступать на уровне и не вылететь. И без Куньи и Аит-Нури выполнение этой задачи становится существенно сложнее. По ожидаемым очкам «Вулвз» опередили в предыдущем розыгрыше только 3 команды – те, которые вылетели. Топ-реализация Куньи сделала сезон. А на что и на кого рассчитывать теперь? Есть новые футболисты, но достаточно ли вингеров «Сельты» и «Флуминенсе», чтобы набрать 40+ очков в АПЛ? А боссы будут требовать. Тренер Перейра пока ничем особенно не запомнился, нет ощущения, что он выжимает из состава максимум. Поэтому если что-то пойдет не так – будет увольнение. Но даже максимум этого состава – рекордно низкий по меркам «волков». Поэтому увольнений, возможно, будет больше одного. Сохранит ли «Вулверхэмптон» прописку? Вероятно, да, потому что если понадобится – потратит все на трансферы зимой. Просто это может быть гораздо более нервно, чем всегда. Должно быть.

Франк = Постекоглу?

Страшно за «Тоттенхэм», потому что я не уверен на 100%, что Франк лучше Постекоглу прямо сейчас. Анге показал в финале ЛЕ и даже в нескольких более ранних матчах, что готов меняться. Он выиграл для клуба трофей в поединке, где его команда 30 минут играла на отбой. Наступил на горло себе, отказался от многих собственных принципов, чтобы победить. Разве это не завершенная арка персонажа, после которой он становится лучшей версией себя? Но Анге не дали этого продемонстрировать. Вместо этого пригласили Франка – более гибкого и с опытом успешной работы с одним клубом на протяжении многих лет. Однако футбол мечты тренера-новичка – такой же безумный, как у Анге. Флеккен, вратарь «Брентфорда», откуда пришел Франк, в предыдущем сезоне стал с запасом лучшим в лиге по количеству сейвов. Очевидно, не от хорошей жизни. Команда играла в футбол атака на атаку.

Свежий взгляд Франка может сделать «Тоттенхэм» сильнее, размен Анге на него не лишен логики. Но если того критиковали за слишком смелый и безрассудный футбол, то этого, пожалуй, будут за то же самое. Тогда зачем было менять? Кудус и Пальинья – хорошие трансферы, с ними станет лучше. Уверен, Франк выжмет больше из Теля, Одоберта, Дансо – всей молодежи, которая есть. Вряд ли второй сезон подряд в Лондоне будут рекорды по травмам. То есть «Тоттенхэм» имеет все для улучшения. Лига чемпионов несколько помешает сохранять свежесть, но даст возможность прикупить еще кого-то дополнительно до конца текущего трансферного окна (вместо Мэддисона прямо-таки нужно) и зимой. «Шпоры» неизбежно спрогрессируют, потому что это несложно после финиша на 17-й строчке АПЛ. Их матчи будет приятно смотреть. Кто-то из молодежи раскроется. Но то же самое было бы и с Анге. Франку нужно доказывать, что с ним лучше и клуб принял правильное решение.

Фарке – сумасшедший?

Третья его попытка закрепиться в АПЛ после победы в ЧШ. Предыдущие 2 были с «Норвичем». В начале первой его называли тем, кто получит в наследство от Клоппа «Ливерпуль», потому что он тоже немец и тоже ставит на интенсивность. Но обе попытки заканчивались вылетом именно из-за стиля игры команд Фарке – слишком авантюрного, как для аутсайдера. Такое случается регулярно: тренер хочет быть как Клопп, но не имеет игроков, которых имеет Клопп, поэтому все не работает. Но Фарке такой, какой есть, и отказываться от своего подхода не собирается. В «Лидсе» это понимают. Наверное. Поэтому нынешняя попытка не такая, как предыдущие. Боссы уже сообщили, что готовы потратить все, что имеют и можно, чтобы сохранить прописку. Игроков, как у Клоппа, у Фарке все же не будет, но и худших на каждой из позиций в лиге – тоже. Уже есть 5 трансферов на 10+ миллионов, общие расходы приближаются к сотне. Настолько РБ, которому принадлежит часть акций клуба, хочет не вылететь. Если Фарке сохранит команду с такой поддержкой, то докажет, что над ним зря смеялись.

Бернли самоустранился еще до старта сезона?

Тренер Скотт Паркер также уже несколько раз выводил свои команды в АПЛ – и несколько раз был уволен еще в середине сезона в элите английского футбола. Всегда проблема была в составе. Например, в последний раз он получил промоушен с «Борнмутом», а в начале сезона не мог рассчитывать на травмированного Соланке, который разрывал в ЧШ, поэтому команда провалила старт – и Скотта убрали. Паркеру много не везет: он регулярно оказывается не в том месте и не в то время. Сейчас, кажется, то же самое. Он поставил рекорд по пропущенным в ЧШ с «Бернли» (16 за 46 туров!), но в межсезонье потерял основных вратаря и центрального защитника. Самые дорогие новички – Угочукву и Броя, которые не нужны «Челси». Выглядит как ласковая капитуляция. «Бернли» выглядит слабее, чем был в сезоне ЧШ. Будет чудом, если Паркер выжмет из этой обоймы максимум и этого максимума хватит для сохранения прописки. Единственное, что радует: даже если ничего не получится, после вылета клуба его сможет подобрать «Бавария».

Сколько туров Джака сможет тянуть в соло?

Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Вы видели первые комментарии Гранита в клубе? На вопрос, с кем из партнеров он хочет сыграть, он ответил «со всеми». Потому что никого здесь не знает. Показательно. Правильно ли, что команда увидела возможность купить звезду и купила? Да. Но другие трансферы – менее интересные. Ребята из Бельгии, неосновной игрок «Ромы», самый дорогой – из «Страсбура». И во главе – тренер, который уже вылетал с «Лорьяном». Будет тяжело. Не так тяжело, как «Бернли», но также придется страдать каждую неделю. Конкуренты в борьбе за выживание кажутся более интересными, поэтому пока все выглядит так, что «Сандерленд» будет просто пытаться отсрочить печальный для себя момент. Благодаря чему? Ногам Джаки. Он будет становиться лучшим в каждом втором матче, забьет несколько голов дальними ударами, будет ассистировать, отбирать мяч, будет везде на поле. Но не 38 туров подряд. Когда-нибудь и Джака не справится. Вопрос только в том, надолго ли хватит мотивированного не играть под руководством Тен Гага Гранита.