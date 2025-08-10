Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испорченный дебют Модрича. Челси в товарищеском матче разгромил Милан
Товарищеские матчи
Челси
10.08.2025 17:00 – FT 4 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 августа 2025, 19:15 | Обновлено 10 августа 2025, 19:26
600
0

Испорченный дебют Модрича. Челси в товарищеском матче разгромил Милан

Синие уверенно выиграли домашний предсезонный спарринг

10 августа 2025, 19:15 | Обновлено 10 августа 2025, 19:26
600
0
Испорченный дебют Модрича. Челси в товарищеском матче разгромил Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» уверенно обыграл итальянский «Милан» (4:1) в товарищеском поединке на «Стэмфорд Бридж».

За россонери дебютировал хорватский хавбек Лука Модрич, знаменитый экс-игрок мадридского «Реала».

«Синие» доминировали с первых минут и уже на 8-й минуте вели 2:0. Сначала автогол оформил Андрей Кубиш, а затем Жоао Педро реализовал момент после передачи Педру Нету.

Во втором тайме хозяева забили еще дважды – дублем отметился Лиам Делап с пенальти. Россонери оформила гол престижа благодаря усилиям Юссуфа Фофана.

Товарищеский матч

Лондон, Стэмфорд Бридж, 10 августа

Челси (Англия) – Милан (Италия) – 4:1

Голы: Кубиш, 5 (автогол), Жоао Педро, 8, Делап, 67 (пен), 90 – Фофана, 70

Фотогалерея

По теме:
Боруссия Дортмунд – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Эвертон – Рома – 0:1. Как травмировался Миколенко. Видео гола и обзор матча
Милан товарищеские матчи Челси Челси - Милан Лука Модрич дебют Жоао Педро Жункейра Педру Нету Лиам Делап Юссуф Фофана
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10 августа 2025, 07:21 17
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым

Есть вариант, что россиянин останется в Париже

Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 09 августа 2025, 23:32 1
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории

Британец похвалил украинского чемпиона

Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Футбол | 09.08.2025, 21:04
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Футбол | 10.08.2025, 17:49
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Футбол | 10.08.2025, 19:22
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем