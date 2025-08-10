Испорченный дебют Модрича. Челси в товарищеском матче разгромил Милан

Лондонский «Челси» уверенно обыграл итальянский «Милан» (4:1) в товарищеском поединке на «Стэмфорд Бридж».

За россонери дебютировал хорватский хавбек Лука Модрич, знаменитый экс-игрок мадридского «Реала».

«Синие» доминировали с первых минут и уже на 8-й минуте вели 2:0. Сначала автогол оформил Андрей Кубиш, а затем Жоао Педро реализовал момент после передачи Педру Нету.

Во втором тайме хозяева забили еще дважды – дублем отметился Лиам Делап с пенальти. Россонери оформила гол престижа благодаря усилиям Юссуфа Фофана.

Товарищеский матч

Лондон, Стэмфорд Бридж, 10 августа

Челси (Англия) – Милан (Италия) – 4:1

Голы: Кубиш, 5 (автогол), Жоао Педро, 8, Делап, 67 (пен), 90 – Фофана, 70

