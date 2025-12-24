0 минут. Звезда с одной из самых больших зарплат в АПЛ хочет сменить клуб

«Ньюкасл» интересуется английским вингером лондонского «Челси» Рахимом Стерлингом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 31-летний футболист заинтересован в смене клуба в зимнее трансферное окно, ведь сейчас он тренируется отдельно от первой команды «Челси», поскольку оказался ненужным главному тренеру команды Энцо Марески.

Интересно, что Рахим является 5-м игроком АПЛ по размеру зарплаты – за сезон он получает более 4 миллионов британских фунтов, а его контракт с лондонцами действует вплоть до лета 2027 года.

В сезоне 2024/25 Рахим Стерлинг на правах аренды провел 28 матчей за «Арсенал», отличившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами.