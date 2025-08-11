Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Милан – 4:1. Неудачный дебют Модрича. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Челси
10.08.2025 17:00 – FT 4 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 августа 2025, 15:54 |
58
0

Челси – Милан – 4:1. Неудачный дебют Модрича. Видео голов и обзор матча

Лука Модрич провел свой первый матч в футболке «Милана»

11 августа 2025, 15:54 |
58
0
Челси – Милан – 4:1. Неудачный дебют Модрича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольные клубы АПЛ и Серии А продолжают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 10 августа, контрольный матч провели «Челси» и «Милан».

Начало матча сложилось для «Милана» очень неудачно. На 5-й минуте защитник итальянского клуба Андрей Кубиш срезал мяч в свои ворота. А через три минуты Жоао Педро сделал счет 2:0 в пользу «Челси». К тому же на 18-й минуте Кубиш заработал удаление.

После перерыва на поле вышел Лука Модрич. Хорват перешел в «Милан» из мадридского «Реала». Но его появление глобально игру не изменило. «Челси» одержал победу со счетом 4:1.

Товарищеский матч. 10 августа. Лондон

Челси (Англия) – Милан (Италия) – 4:1

Голы: Кубиш, 5 (автогол), Жоао Педро, 8, Делап, 67 (пен), 90 – Фофана, 70

Удаление: Кубиш («Милан»), 18

Видео голов и обзор матча

По теме:
Нива Тернополь – Металлург – 1:0. Удар в угол. Видео гола и обзор матча
Подолье – Черноморец – 0:2. Пушка Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Сантос вместе с Неймаром обыграл одного из лидеров чемпионата Бразилии
Лука Модрич видео голов и обзор товарищеские матчи Челси - Милан Челси Милан
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Богатый клуб УПЛ хочет подписать воспитанника Реала. Он играет в Ла Лиге
Футбол | 11 августа 2025, 14:06 1
Богатый клуб УПЛ хочет подписать воспитанника Реала. Он играет в Ла Лиге
Богатый клуб УПЛ хочет подписать воспитанника Реала. Он играет в Ла Лиге

«Металлист 1925» интересуется Петером Федерико из «Хетафе»

Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Футбол | 11 августа 2025, 08:20 2
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал

Александр – приоритет для «Наполи»

«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер
Футбол | 11.08.2025, 10:37
«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер
«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 10.08.2025, 21:29
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.08.2025, 21:23
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
10.08.2025, 10:42 3
Футбол
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
10.08.2025, 13:52 6
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 2
Футбол
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
09.08.2025, 22:56 1
Бокс
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 15
Баскетбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем