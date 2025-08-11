Челси – Милан – 4:1. Неудачный дебют Модрича. Видео голов и обзор матча

Футбольные клубы АПЛ и Серии А продолжают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 10 августа, контрольный матч провели «Челси» и «Милан».

Начало матча сложилось для «Милана» очень неудачно. На 5-й минуте защитник итальянского клуба Андрей Кубиш срезал мяч в свои ворота. А через три минуты Жоао Педро сделал счет 2:0 в пользу «Челси». К тому же на 18-й минуте Кубиш заработал удаление.

После перерыва на поле вышел Лука Модрич. Хорват перешел в «Милан» из мадридского «Реала». Но его появление глобально игру не изменило. «Челси» одержал победу со счетом 4:1.

Товарищеский матч. 10 августа. Лондон

Челси (Англия) – Милан (Италия) – 4:1

Голы: Кубиш, 5 (автогол), Жоао Педро, 8, Делап, 67 (пен), 90 – Фофана, 70

Удаление: Кубиш («Милан»), 18

Видео голов и обзор матча