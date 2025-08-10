Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Англия
10 августа 2025, 07:33 |
27
0

Челси – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 10 августа в 17:00 по Киеву

10 августа 2025, 07:33 |
27
0
Челси – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа на Стэмфорд Бридж пройдет товарищеский матч, в котором Челси сыграет против Миланом. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Челси

Команда пережила вызванный вынужденной сменой владельца спад. Тут разочаровал и Тухель, и Поттер, и работавший в позапрошлом сезоне Почеттино. А вот сменивший его прошлым летом Мареска, наоборот, превзошел ожидания. С ним получилось не только достичь желанного результата в Английской Премьер-Лиге, где поднялись на четвертое место, но и взяли пару международных трофеев. И если в Лиге конференций англичане в силу своего статуса изначально были фаворитов, то победа еще и на клубном чемпионате мира стала приятным бонусом.

И заодно принесла немалые призовые от ФИФА, но все равно сейчас активно распихивают в Лондоне игроков, чтобы не попасть под серьезные санкции от УЕФА. При этом, впрочем, и новичков подписывают с привычной интенсивностью. В общем, несмотря на плотный график контрольных матчей, Мареске есть кого в них выпускать.

Милан

Клуб сам придумал себе проблемы, решив год назад отказаться от продолжения сотрудничества с Пиоли, что приносило скудетто. В итоге со второго места, на котором завершили 2023/2024, гранд откатился вообще за пределы зоны еврокубков. Последней надеждой спасти сезон был кубок. Но, выбив в полуфинале Интер, потом фаворит капитулировал в решающем матче с Болоньей.

Летом на Сан-Сиро вернулся Аллегри, что тоже приносил когда-то чемпионство. Есть и новички, но их подписание обеспечено продажей таких игроков, как Тэо Эрнандес и Рейндерс. Впрочем, и без них после 0:1 с лондонским Арсеналом команда смогла переиграть сам Ливерпуль!

Статистика личных встреч

Всего было восемь матчей, пополам в Лиге чемпионов и товарищеских. Англичане выиграли половину, уступив только раз. В том числе они были сильнее в октябре 2022-го - 3:0 и 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают англичан как фаворита пары. Они играют дома и имеют широкую обойму состава - ставим на то, что в итоге этот клуб и выиграет (коэффициент - 2,05).

Прогноз Sport.ua
Челси
10.08.2025 -
17:00
Милан
Победа Челси 2.05 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Челси Милан Челси - Милан товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10 августа 2025, 07:15 3
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Очередное испытание для Турана в УПЛ между экзаменами в еврокубках

Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Футбол | 09 августа 2025, 13:29 9
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»

Давид Луис успел восстановиться от повреждения

Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Футбол | 09.08.2025, 14:23
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Футбол | 10.08.2025, 06:41
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Футбол | 09.08.2025, 09:42
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем