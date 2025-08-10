10 августа на Стэмфорд Бридж пройдет товарищеский матч, в котором Челси сыграет против Миланом. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Челси

Команда пережила вызванный вынужденной сменой владельца спад. Тут разочаровал и Тухель, и Поттер, и работавший в позапрошлом сезоне Почеттино. А вот сменивший его прошлым летом Мареска, наоборот, превзошел ожидания. С ним получилось не только достичь желанного результата в Английской Премьер-Лиге, где поднялись на четвертое место, но и взяли пару международных трофеев. И если в Лиге конференций англичане в силу своего статуса изначально были фаворитов, то победа еще и на клубном чемпионате мира стала приятным бонусом.

И заодно принесла немалые призовые от ФИФА, но все равно сейчас активно распихивают в Лондоне игроков, чтобы не попасть под серьезные санкции от УЕФА. При этом, впрочем, и новичков подписывают с привычной интенсивностью. В общем, несмотря на плотный график контрольных матчей, Мареске есть кого в них выпускать.

Милан

Клуб сам придумал себе проблемы, решив год назад отказаться от продолжения сотрудничества с Пиоли, что приносило скудетто. В итоге со второго места, на котором завершили 2023/2024, гранд откатился вообще за пределы зоны еврокубков. Последней надеждой спасти сезон был кубок. Но, выбив в полуфинале Интер, потом фаворит капитулировал в решающем матче с Болоньей.

Летом на Сан-Сиро вернулся Аллегри, что тоже приносил когда-то чемпионство. Есть и новички, но их подписание обеспечено продажей таких игроков, как Тэо Эрнандес и Рейндерс. Впрочем, и без них после 0:1 с лондонским Арсеналом команда смогла переиграть сам Ливерпуль!

Статистика личных встреч

Всего было восемь матчей, пополам в Лиге чемпионов и товарищеских. Англичане выиграли половину, уступив только раз. В том числе они были сильнее в октябре 2022-го - 3:0 и 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают англичан как фаворита пары. Они играют дома и имеют широкую обойму состава - ставим на то, что в итоге этот клуб и выиграет (коэффициент - 2,05).