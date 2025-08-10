Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Украинский фулбек привлекает внимание «Фенербахче»
Украинский фулбек лондонского «Арсенала» Александр Зинченко привлекает внимание «Фенербахче», сообщает Серка Хамзаолу.
По информации источника, спортивный директор турецкого клуба Девин Озек встретился с спортивным директором «канониров» Андра Бертой для обсуждения трансфера 28-летнего футболиста. Месседж «Арсенала» следующий: если вы достигнете соглашения с Зинченко, то мы сделаем это легко.
Английский клуб оценивает украинца в 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Айнарс Багатскис – об отказе легионеров ехать в главную команду страны
Британец похвалил украинского чемпиона