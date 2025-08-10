Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Англия
10 августа 2025, 21:07 | Обновлено 10 августа 2025, 21:19
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча

Украинский фулбек привлекает внимание «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский фулбек лондонского «Арсенала» Александр Зинченко привлекает внимание «Фенербахче», сообщает Серка Хамзаолу.

По информации источника, спортивный директор турецкого клуба Девин Озек встретился с спортивным директором «канониров» Андра Бертой для обсуждения трансфера 28-летнего футболиста. Месседж «Арсенала» следующий: если вы достигнете соглашения с Зинченко, то мы сделаем это легко.

Английский клуб оценивает украинца в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
fedd1979
Що там іменитий - легендарний. Ну й ліга - топ
Saar
"Іменитий клуб"... "Фенербахче"......  
AndiM
Це сЄрка па братцкі вам таке розказав?
