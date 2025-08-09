Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие

Лондонский «Арсенал» предложил «Наполи» подписать украинского фулбека Александра Зинченко. Об этом сообщает Il Mattino.

По информации источника, английский клуб ранее был намерен продать футболиста хотя бы за 13 миллионов евро, а сейчас же предложил чемпиону Италии подписать 28-летнего футболиста бесплатно.

В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, почему Зинченко не ушел из «Арсенала».