«У них кровь из глаз пошла». Известно, почему Зинченко не ушел из Арсенала

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли рассказал, почему украинскому защитнику лондонского «Арсенала» Александру Зинченко будет сложно сменить клуб летом.

«Единственная причина, по которой Зинченко все еще в клубе, – это его высокая зарплата. Да, мы видели, что «Аякс» собирал информацию о нем. Не буквально, но думаю, что у них кровь из глаз и носа потекла, когда они услышали, сколько он зарабатывает.

Видимо, именно так сейчас реагирует большинство европейских клубов. Зарплаты в Премьер-лиге просто вышли на совершенно другой уровень.

И это касается не только «Арсенала» – мы видим это везде. Вот почему так много игроков застревают, не имея возможности двигаться. Клубы за пределами Англии просто не могут предложить такие зарплаты», – цитирует Бэйли TBR Football.

Сообщалось, что «Арсенал» ожидает худший сценарий в деле Зинченко.