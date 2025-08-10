Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Второй кубок в истории. Кристал Пелес вырвал Суперкубок Англии у Ливерпуля
Суперкубок Англии
Кристал Пэлас
10.08.2025 17:00 – FT 2 : 2
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок Англии
Второй кубок в истории. Кристал Пелес вырвал Суперкубок Англии у Ливерпуля

Развязка игры наступила в серии пенальти

Второй кубок в истории. Кристал Пелес вырвал Суперкубок Англии у Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Суперкубок Англии. Финал.

«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» - 2:2 (3:2 – пен.)

Голы: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Экитике, 4, Фримпонг, 21

Предупреждения: Матета, 43, Вирц, 44, Салах, 87

«Кристал Пэлас»: Хендерсон – Геи (Дэвенни, 90+3), Лакруа, Ричардс – Митчелл (Соса, 79), Камада (Хьюз, 29), Уортон (Лерма, 85), Муньос – Эзе, Сарр – Матета.

«Ливерпуль»: Алиссон – Керкез (Робертсон, 84), ван Дейк, Конате, Фримпонг – Вирц (Эллиотт, 84), Джонс (Эндо, 71), Собослаи – Гакпо, Экитике (Мак Аллистер, 71), Салах.

Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

КРИСТАЛ ПЭЛАС - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C

По теме:
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Чем интересным запомнился матч за Суперкубок Англии?
Вирц стал десятым немцем, который сыграл за Ливерпуль
Ливерпуль Кристал Пэлас Суперкубок Англии по футболу Кристал Пэлас - Ливерпуль отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
pol-55
Класна гра особливо від Крістал,могли виграти *малою кров*ю*,але суддя десь на 80й хв.чомусь не поставив пенальті.Дорогущий Вірц явно не своїй,а поки що в чужій *тарілці*,Салах грав як будто йому пох-р.
GroundUnder
КККРРРРРРРРРРРРРРРРАСЕНІІІІІІІІІІІІІІІ
ІІІІІІІІІІ
Перець
Ліверпуль після матчу пішли сьогодні вчитися пробивати 11 метрові
Maxcrimea10
Дiн Хендерсон топ. Пустив за комiр другий гол, зiбрався, одягнув кепку та виграв серiю пенальтi. АПЛ в цьому роцi буде ще цiкавiше, нiж в попередньому
