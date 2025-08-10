Второй кубок в истории. Кристал Пелес вырвал Суперкубок Англии у Ливерпуля
Развязка игры наступила в серии пенальти
Суперкубок Англии. Финал.
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» - 2:2 (3:2 – пен.)
Голы: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Экитике, 4, Фримпонг, 21
Предупреждения: Матета, 43, Вирц, 44, Салах, 87
«Кристал Пэлас»: Хендерсон – Геи (Дэвенни, 90+3), Лакруа, Ричардс – Митчелл (Соса, 79), Камада (Хьюз, 29), Уортон (Лерма, 85), Муньос – Эзе, Сарр – Матета.
«Ливерпуль»: Алиссон – Керкез (Робертсон, 84), ван Дейк, Конате, Фримпонг – Вирц (Эллиотт, 84), Джонс (Эндо, 71), Собослаи – Гакпо, Экитике (Мак Аллистер, 71), Салах.
Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия).
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).
КРИСТАЛ ПЭЛАС - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 27°C
