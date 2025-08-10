Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Главный тренер Ливерпуля объяснил, почему клуб проиграл Суперкубок Англии

Арне Слот выделил несколько причин поражения

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 по пенальти) в матче за Суперкубок Англии:

«Мы столкнулись с хорошей командой. Они усложнили нам жизнь в прошлом сезоне, и сегодня тоже. Мы смогли создать больше, чем обычно против команд, которые играют низко. Но если ты пропускаешь два гола, это слишком много, особенно если ты бьешь пенальти, как мы. Если другая команда не забивает два из пяти пенальти, ты ожидаешь победы, но мы ее не получили. Мо Салах обычно забивает, Алексис Мак Алистер обычно забивает, и Харви Эллиотт обычно забивает.

Виртц и Экитике? Это игроки, которых мы приобрели за немалые деньги, поэтому они знают, как справиться с давлением. Оба сыграли хороший матч.

После двух лет без изменений мы вложили много денег, и я думаю, что сейчас хороший момент, чтобы получить новую энергию. Мы потеряли четырех игроков основного состава и игроков, которые много играли за нас. Некоторые хотели уйти, как Трент. В результате мы были вынуждены подписать новых игроков, и именно это мы и сделали. Мы должны быть готовы к матчу с «Борнмутом», а затем нас ждут выездные матчи с «Ньюкаслом» и «Арсеналом» — я не должен вам рассказывать, насколько сильны эти две команды».

Дмитрий Вус Источник: BBC
