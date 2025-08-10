Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз на матч Суперкубка Англии 2025
Суперкубок Англии
Кристал Пэлас
10.08.2025 17:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок Англии
10 августа 2025, 03:13 | Обновлено 10 августа 2025, 03:15
61
0

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз на матч Суперкубка Англии 2025

Поединок состоится 10 августа и начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву

10 августа 2025, 03:13 | Обновлено 10 августа 2025, 03:15
61
0
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз на матч Суперкубка Англии 2025
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

10 августа будет разыгран Суперкубок Англии, за трофей сразятся Кристал Пэлас и Ливерпуль. Старт встречи запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

«Стекольщики» в прошлом сезоне добились фантастического для себя успеха, впервые в истории выиграв Кубок Англии. В финале Кристал Пэлас обыграл грозный Манчестер Сити со счетом 1:0. При этом, в АПЛ клуб занял скромное 12-е место.

Выигрыш национального кубка давал путевку в Лигу Европы, но поскольку у Лиона и Кристал Пэлас один совладелец, оба клуба не могли играть в одном турнире, в УЕФА решили, что английский коллектив сыграет в Лиге конференций. «Стекольщики» уже подали апелляцию на такое решение, результат будет известен 11 августа.

Клуб себя пассивно вел на рынке трансферов, без громких покупок и продаж, так что команда почти не потерпела изменений.

Ливерпуль

«Мерсесайдцы» в прошлом сезоне смотрелись очень хорошо, но команду не хватило на все турниры. Ливерпуль уверенно выиграл АПЛ, при этом уступил в финале Кубка английской лиги Ньюкаслу. В Лиге чемпионов команда уступила будущему триумфатору турнира ПСЖ в серии пенальти, хотя имели все шансы пройти французский гранд.

Клуб потратил больше 300 млн евро на новичков, самым дорогим стал Вирц – 125 млн, Экитике обошелся в 95 млн, Керкез – 47 млн и Фримпонг – 45 млн. А продали на сумму 144 млн, дороже всего ушел Луис Диас за 70 млн, значимой была потеря Александра-Арнольда, за него Реал заплатил символических 10 млн, только чтоб успеть заиграть футболиста на клубном чемпионате мира.

В последнем матче против Атлетик Бильбао «мерсесайдцы» выглядели очень хорошо, они одержали заслуженную победу со счетом 3:2.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл на выезде со счетом 1:0, а дома сыграл 1:1, хотя последняя встреча не имела значения для клубов.

Прогноз

Хоть Ливерпуль и фаворит предстоящей битвы, вручать «мерсесайдцам» трофей раньше времени не стоит. Встреча пройдет на легендарном «Уэмбли», Кристал Пэлас сыграет в своем городе.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Кристал Пэлас – 5,29, ничья – 4,41, победа Ливерпуля – 1,56. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Подопечные Арне Слота должны владеть преимуществом, но они сыграют против неудобного соперника. Рискну поставить на чистую победу Ливерпуля.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
10 августа 2025 -
17:00
Ливерпуль
Победа Ливерпуля 1.56 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Кристал Пэлас Ливерпуль Суперкубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Бокс | 09 августа 2025, 06:30 0
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»

Промоутеру не понравился поступок Пола

Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Футбол | 09 августа 2025, 13:29 9
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»

Давид Луис успел восстановиться от повреждения

Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Футбол | 09.08.2025, 14:23
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 09.08.2025, 22:02
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Футбол | 09.08.2025, 23:54
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем