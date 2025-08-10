Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

10 августа будет разыгран Суперкубок Англии, за трофей сразятся Кристал Пэлас и Ливерпуль. Старт встречи запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

«Стекольщики» в прошлом сезоне добились фантастического для себя успеха, впервые в истории выиграв Кубок Англии. В финале Кристал Пэлас обыграл грозный Манчестер Сити со счетом 1:0. При этом, в АПЛ клуб занял скромное 12-е место.

Выигрыш национального кубка давал путевку в Лигу Европы, но поскольку у Лиона и Кристал Пэлас один совладелец, оба клуба не могли играть в одном турнире, в УЕФА решили, что английский коллектив сыграет в Лиге конференций. «Стекольщики» уже подали апелляцию на такое решение, результат будет известен 11 августа.

Клуб себя пассивно вел на рынке трансферов, без громких покупок и продаж, так что команда почти не потерпела изменений.

Ливерпуль

«Мерсесайдцы» в прошлом сезоне смотрелись очень хорошо, но команду не хватило на все турниры. Ливерпуль уверенно выиграл АПЛ, при этом уступил в финале Кубка английской лиги Ньюкаслу. В Лиге чемпионов команда уступила будущему триумфатору турнира ПСЖ в серии пенальти, хотя имели все шансы пройти французский гранд.

Клуб потратил больше 300 млн евро на новичков, самым дорогим стал Вирц – 125 млн, Экитике обошелся в 95 млн, Керкез – 47 млн и Фримпонг – 45 млн. А продали на сумму 144 млн, дороже всего ушел Луис Диас за 70 млн, значимой была потеря Александра-Арнольда, за него Реал заплатил символических 10 млн, только чтоб успеть заиграть футболиста на клубном чемпионате мира.

В последнем матче против Атлетик Бильбао «мерсесайдцы» выглядели очень хорошо, они одержали заслуженную победу со счетом 3:2.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл на выезде со счетом 1:0, а дома сыграл 1:1, хотя последняя встреча не имела значения для клубов.

Прогноз

Хоть Ливерпуль и фаворит предстоящей битвы, вручать «мерсесайдцам» трофей раньше времени не стоит. Встреча пройдет на легендарном «Уэмбли», Кристал Пэлас сыграет в своем городе.

Подопечные Арне Слота должны владеть преимуществом, но они сыграют против неудобного соперника. Рискну поставить на чистую победу Ливерпуля.