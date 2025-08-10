Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Англии 2025
10 августа прошел матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.
Команды сыграли на стадионе Уэмбли в Лондоне. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались орлы – 3:2.
Суперкубок Англии. 10 августа
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2)
Голы: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Экитике, 4, Фримпонг, 21
Видеообзор матча
События матча
