  4. Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Суперкубок Англии
Кристал Пэлас
10.08.2025 17:00 – FT 2 : 2
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Ливерпуль
Суперкубок Англии
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Англии 2025

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа прошел матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Команды сыграли на стадионе Уэмбли в Лондоне. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались орлы – 3:2.

Суперкубок Англии. 10 августа

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2)

Голы: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Экитике, 4, Фримпонг, 21

Видеообзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Девенни (Кристал Пэлас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Ливерпуль).
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
