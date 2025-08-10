10 августа прошел матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Команды сыграли на стадионе Уэмбли в Лондоне. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались орлы – 3:2.

Суперкубок Англии. 10 августа

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2)

Голы: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Экитике, 4, Фримпонг, 21

