Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Суперкубок Англии
Кристал Пэлас
10.08.2025 17:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок Англии
10 августа 2025, 02:53 | Обновлено 10 августа 2025, 03:07
13
0

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Суперкубка Англии

10 августа 2025, 02:53 | Обновлено 10 августа 2025, 03:07
13
0
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 10-го августа, состоится поединок финального поединка Суперкубка Англии, в котором сразятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 17:00.

Прошлый сезон для этих команд завершался очным поединком, который не имел особого значения, поэтому соперники сыграли вничью на «Энфилде» (1:1), но теперь все будет иначе. Новая кампания начнется для «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» также очным поединком, но на кону будет первый из возможных трофеев. Обладатель Кубка Англии против действующего чемпиона страны – заодно и посмотрим, какое влияние будет иметь активная трансферная кампания «красных».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
10 августа 2025 -
17:00
Ливерпуль
Победа Ливерпуля в основное время 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз на матч Суперкубка Англии 2025
ФОТО. Модель и жена экс-футболиста Ливерпуля засветила ягодицы на яхте
Ливерпуль Кристал Пэлас Суперкубок Англии по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это нужно знать». Луис Энрике был недоволен проблемами с Забарным
Футбол | 09 августа 2025, 23:59 0
«Это нужно знать». Луис Энрике был недоволен проблемами с Забарным
«Это нужно знать». Луис Энрике был недоволен проблемами с Забарным

Тренер ПСЖ хотел подписать украинца как можно раньше

Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Футбол | 09 августа 2025, 14:23 11
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие

Лондонский гранд намерен бесплатно избавиться от футболиста

УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Бокс | 09.08.2025, 04:38
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Костюк уничтожила 38-летнюю немку на старте большого турнира в Цинциннати
Теннис | 09.08.2025, 18:59
Костюк уничтожила 38-летнюю немку на старте большого турнира в Цинциннати
Костюк уничтожила 38-летнюю немку на старте большого турнира в Цинциннати
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Футбол | 09.08.2025, 09:59
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем