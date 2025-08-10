В воскресенье, 10-го августа, состоится поединок финального поединка Суперкубка Англии, в котором сразятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 17:00.

Прошлый сезон для этих команд завершался очным поединком, который не имел особого значения, поэтому соперники сыграли вничью на «Энфилде» (1:1), но теперь все будет иначе. Новая кампания начнется для «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» также очным поединком, но на кону будет первый из возможных трофеев. Обладатель Кубка Англии против действующего чемпиона страны – заодно и посмотрим, какое влияние будет иметь активная трансферная кампания «красных».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.