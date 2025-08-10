Впервые в истории УПЛ. Оболонь обыграла Александрию

В новом сезоне украинской Премьер-лиги уже успела произойти очень громкая сенсация – в минувшие выходные абсолютный дебютант «элитного» дивизиона «Кудровка» умудрилась разгромить одного из теперь уже бывших представителей нашей страны в еврокубках, «Александрию», на поле стадиона «Оболонь-Арена» в зрелищном стиле (3:1). При этом команде Кирилла Нестеренка никуда за эту неделю ехать не нужно было – и следующий свой матч она также проводила на этом стадионе, но в соперниках были уже полноценные его хозяева.

Киевская «Оболонь», кстати, тоже играла против новичков, пусть и не дебютантов, в лице харьковского «Металлиста 1925». И все же сумела выдержать давление громких для УПЛ фамилий в составе соперников, и при этом даже команда Александра Антоненко в определенных отрезках поединка была значительно более интересной, чем оппоненты в контексте атаки. Но в контексте отчетного противостояния перед собственными болельщиками «пивоварам» все равно нужно было подтвердить, что это выступление не стало единичным случаем.

Раскрыть это противостояние сразу же в первом тайме так и не получилось – команды для этого не подготовили никаких предпосылок. Гости забирали мяч под свой контроль, но в чужой штрафной у них мало что получалось. Разве что после фирменных стандартов возникала какая-то опасность, но в целом это был спокойный первый тайм. Хозяева же сделали ставку на свои фирменные контратаки, однако «Александрии» удавалось отсекать нападающих высокой линией защиты.

Нестеренко должен был реагировать на не слишком активную игру его команды в первом тайме, и, наверное, отреагировал. Но уже в начале второй половины игры «полиграфов» в прямом смысле слова пригвоздил дальний удар Суханова с отскока перед штрафной метров с 40 дистанции прямо под перекладину. И это был как будто тот самый «Иван» Александра Усика – после такого не поднимаются.

В итоге «Александрия» просто проиграла второй тайм соперникам почти по всем показателям. Хотя и под занавес игры пыталась устроить что-то вроде финального штурма, но попытки эти были неубедительными. Да и точности ударам Цары и Жонатана на короткой дистанции явно не хватало. А «Оболонь» просто на опыте, безумной концентрации и выдержке дотянула игру до победы.

В следующие выходные киевская «Оболонь» поедет в гости к львовскому «Руху», а «Александрия» будет играть дома против харьковского «Металлиста 1925».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Нестеренко – 6,0, Е. Прокопенко – 6,0, Семенов – 6,0, Мединский – б/о, Фещенко – б/о.

«Александрия» (замены): Кулаков – 6,0, Хуссейн – 6,0, Жонатан – 6,0, Огарков – б/о.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Оболонь» – «Александрия» - 1:0

Голы: Суханов, 46

Предупреждения: Е. Шевченко, 13, Чех, 41, Приймак, 42, Мединский, 90+2 – Боль, 3, Шостак, 42

«Оболонь»: Марченко – Е. Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов – Кулаковский (Нестеренко, 61), Чех (Семенов, 66), Слободян (Мединский, 80) – Бычек (Фещенко, 81), Устименко (Е. Прокопенко, 61).

«Александрия»: Н. Шевченко – Ндика, Боль, Беиратче (Огарков, 86), Скорко – Мышнев, Шостак (Фернандо, 70), Булеца (Жонатан, 70) – Цара, Амарал (Кулаков, 59), Жота (Хуссейн, 59).

Арбитр: Александр Каленов (Львов).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 6 (2) – 8 (1)

Угловые: 5 – 3

Оффсайды: 4 – 3.

ОБОЛОНЬ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 29°C