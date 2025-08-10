Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые в истории УПЛ. Оболонь обыграла Александрию
Премьер-лига
Оболонь
10.08.2025 13:00 – FT 1 : 0
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 15:00 | Обновлено 10 августа 2025, 15:29
875
11

Впервые в истории УПЛ. Оболонь обыграла Александрию

Команда Нестеренко продолжает свою неудачную серию на старте сезона

10 августа 2025, 15:00 | Обновлено 10 августа 2025, 15:29
875
11
Впервые в истории УПЛ. Оболонь обыграла Александрию
ФК Александрия

В новом сезоне украинской Премьер-лиги уже успела произойти очень громкая сенсация – в минувшие выходные абсолютный дебютант «элитного» дивизиона «Кудровка» умудрилась разгромить одного из теперь уже бывших представителей нашей страны в еврокубках, «Александрию», на поле стадиона «Оболонь-Арена» в зрелищном стиле (3:1). При этом команде Кирилла Нестеренка никуда за эту неделю ехать не нужно было – и следующий свой матч она также проводила на этом стадионе, но в соперниках были уже полноценные его хозяева.

Киевская «Оболонь», кстати, тоже играла против новичков, пусть и не дебютантов, в лице харьковского «Металлиста 1925». И все же сумела выдержать давление громких для УПЛ фамилий в составе соперников, и при этом даже команда Александра Антоненко в определенных отрезках поединка была значительно более интересной, чем оппоненты в контексте атаки. Но в контексте отчетного противостояния перед собственными болельщиками «пивоварам» все равно нужно было подтвердить, что это выступление не стало единичным случаем.

Раскрыть это противостояние сразу же в первом тайме так и не получилось – команды для этого не подготовили никаких предпосылок. Гости забирали мяч под свой контроль, но в чужой штрафной у них мало что получалось. Разве что после фирменных стандартов возникала какая-то опасность, но в целом это был спокойный первый тайм. Хозяева же сделали ставку на свои фирменные контратаки, однако «Александрии» удавалось отсекать нападающих высокой линией защиты.

Нестеренко должен был реагировать на не слишком активную игру его команды в первом тайме, и, наверное, отреагировал. Но уже в начале второй половины игры «полиграфов» в прямом смысле слова пригвоздил дальний удар Суханова с отскока перед штрафной метров с 40 дистанции прямо под перекладину. И это был как будто тот самый «Иван» Александра Усика – после такого не поднимаются.

В итоге «Александрия» просто проиграла второй тайм соперникам почти по всем показателям. Хотя и под занавес игры пыталась устроить что-то вроде финального штурма, но попытки эти были неубедительными. Да и точности ударам Цары и Жонатана на короткой дистанции явно не хватало. А «Оболонь» просто на опыте, безумной концентрации и выдержке дотянула игру до победы.

В следующие выходные киевская «Оболонь» поедет в гости к львовскому «Руху», а «Александрия» будет играть дома против харьковского «Металлиста 1925».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Нестеренко – 6,0, Е. Прокопенко – 6,0, Семенов – 6,0, Мединский – б/о, Фещенко – б/о.

«Александрия» (замены): Кулаков – 6,0, Хуссейн – 6,0, Жонатан – 6,0, Огарков – б/о.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Оболонь» – «Александрия» - 1:0

Голы: Суханов, 46

Предупреждения: Е. Шевченко, 13, Чех, 41, Приймак, 42, Мединский, 90+2 – Боль, 3, Шостак, 42

«Оболонь»: Марченко – Е. Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов – Кулаковский (Нестеренко, 61), Чех (Семенов, 66), Слободян (Мединский, 80) – Бычек (Фещенко, 81), Устименко (Е. Прокопенко, 61).

«Александрия»: Н. Шевченко – Ндика, Боль, Беиратче (Огарков, 86), Скорко – Мышнев, Шостак (Фернандо, 70), Булеца (Жонатан, 70) – Цара, Амарал (Кулаков, 59), Жота (Хуссейн, 59).

Арбитр: Александр Каленов (Львов).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 6 (2) – 8 (1)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 4 – 3.

ОБОЛОНЬ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 29°C

По теме:
ВИДЕО. Ракицкий забил супергол в матче Первой лиги
Полесье – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Оболонь – Александрия – 1:0. Шедевр Суханова. Видео гола и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Александрия отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Футбол | 10 августа 2025, 10:42 2
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ

Владлен Юрченко оказался ненужным «Металлисту 1925», но заинтересовал «Истанбулспор»

Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Футбол | 10 августа 2025, 09:04 10
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ

Илья завершает трансфер во французский клуб

Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Бокс | 10.08.2025, 00:44
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 10.08.2025, 14:25
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Баскетбол | 09.08.2025, 19:02
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Парень Пумы
Александрия вылетит в пердив ☝️
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Омен, виходіііі 😅
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Павло
Олександрія з другого місця в УПЛ впевнено крокує в пердів...
Ответить
+2
Romjkee
Оболонь в Єврокубки 
Ответить
+1
Pavel_i_C0
Олександрія - це приклад, як розвалити команду за два місяці... Ну а Оболонь - красені, за два матчі 1-0 та чотири очки.. Далі все одно буде боротьба за виживання, так що для них такі перемоги можуть стати вирішальними в кінцівці чемпіонату, знаючи, яка щільність в нижній частині турнірної таблиці завжди 
Ответить
0
_ Moore
Довимучили три очки... Гри нема, але статистика залишається...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем