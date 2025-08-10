Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Оболонь – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
Оболонь – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне еще не обыгрывали «желто-черных»

В воскресенье, 10 августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве на «Оболонь Арене», игра начнется в 13:00.

Оболонь

Столичная команда начала новый чемпионат с дуэли против харьковского «Металлиста 1925», который вернулся в УПЛ. Эта встреча была небогата на голевые моменты и завершилась вничью со счетом 0:0. В поединке с харьковчанами «пивовары» сделали ставку на оборону и минимальную задачу выполнили – не проиграли. Вместе с тем, мы увидели проблему, которая преследовала киевлян в прошлом сезоне. Речь идет о создании угроз воротам соперников. Ведь в прошлом чемпионате голов меньше «Оболони» забил только «Левый Берег».

В составе киевской команды дебютировал ряд футболистов, которые пополнили «Оболонь» в летнее межсезонье. Это 17-летний Артем Черный, Максим Чех, Артем Кулаковский, Евгений Шевченко, Дмитрий Семенов и Иван Нестеренко, которого «пивовары» подписали перед стартом в УПЛ. А лучшим игроком противостояния в Житомире болельщики «пивоваров» назвали голкипера Дениса Марченко. 18-летний вратарь провел за «Оболонь» 12 матчей, пропустив в них восемь голов.

Также запомнилась уверенная игра на правом фланге Сергея Суханова. «Хотелось бы занять более высокое место, чем в предыдущем сезоне», - отметил Суханов после игры в Житомире. Получится или нет задуманное у киевлян, узнаем только через время. Интересно, что «Оболонь» на своем поле не пропускает голов на протяжении 180-ти минут.

Александрия

«Желто-черные» в новом сезоне провели всего три матча. Но этот отрезок команды Кирилла Нестеренко, который возглавил «горожан» в июне, вполне можно назвать провальным. Ведь «Александрия» проиграла во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сербскому «Партизану» с общим счетом 0:6, а затем уступили дебютанту УПЛ «Кудровке» – 1:3. Более того, за два матча александрийцы схлопотали целых четыре красных карточки. А Мигель Кампос, заслуживший своей игрой лестные отзывы в прошлом сезоне, за удаление и неспортивное поведение получил пять поединков дисквалификации.

Да, нынешняя «Александрия» по составу является не той командой, которая в прошлом сезон становилась вице-чемпионом. Перед противостоянием в Киеве «желто-черных» покинул и вингер Жуан Безерра, проданный в египетский «Замалек». А те футболисты, которые есть в распоряжении тренерского штаба Нестеренко, пока не оправдывают ожидания. Не смог пока дебютировать в УПЛ новичок «Александрии» Жослен Беиратш. Ивуарийский центрбек, который получил красную карточку в гостевой игре с «Партизаном» ждет визу для въезда в нашу страну.

Александрийцы к встрече в Киеве подошли с безвыигрышной гостевой серией, которая насчитывает три матча (ничья и 2 поражения). Своим партнерам не помогут дисквалифицированные Кампос и Ковалец.

Статистика встреч

Команды провели четыре очные дуэли, в которых киевляне еще ни разу не обыгрывали «Александрию»: 2 ничьи и 2 победы «желто-черных». Предыдущая встреча состоялась в марте этого года, когда «Александрия» на своем поле разгромила «пивоваров» со счетом 4:0.

Прогноз на противостояние

У александрийцев присутствуют большие проблемы в построении игры, и вряд ли уже в матче с «Оболонью» они исчезнут. А киевляне продемонстрировали, что могут огрызаться на контратаках. Поэтому рискнем поставить на первую победу «пивоваров» в противостоянии с «желто-черными».

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Марченко, Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов, Слободян, Чех, Кулаковский, Устименко, Бычек

«Александрия»: Шевченко, Тео Ндика, Боль, Прокопенко, Скорко, Фернандо Энрике, Цара, Мишнёв, Булеца, Козак, Кулаков.

Оболонь
10 августа 2025 -
13:00
Александрия
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Александрия
