Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Александрия. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Оболонь
10.08.2025 13:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 02:36 |
3
0

Оболонь – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

10 августа 2025, 02:36 |
3
0
Оболонь – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 10-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Команда Кирилла Нестеренко была шокирована в первом туре поражением от абсолютного новичка «элиты», «Кудровки», на этой же арене неделю назад. А теперь «Александрии» придется избегать возможного четвертого подряд поражения на старте сезона в игре против «Оболони», которая сумела сдержать именитую атаку «Металлиста 1925» (0:0). И уж точно более именитую, чем у «полиграфов», тем более – после ухода Безерры.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
10 августа 2025 -
13:00
Александрия
Победа Оболони 3.45 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тренер Левого Берега: «Мы перестраиваем команду на другой футбол»
Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Колос. Текстовая трансляция матча
Александрия Оболонь Киев Оболонь - Александрия текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это нужно знать». Луис Энрике был недоволен проблемами с Забарным
Футбол | 09 августа 2025, 23:59 0
«Это нужно знать». Луис Энрике был недоволен проблемами с Забарным
«Это нужно знать». Луис Энрике был недоволен проблемами с Забарным

Тренер ПСЖ хотел подписать украинца как можно раньше

Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Футбол | 09 августа 2025, 19:22 5
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой

«Волки» победили со счетом 1:0

Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Футбол | 09.08.2025, 14:23
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 09.08.2025, 22:02
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем