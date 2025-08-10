Оболонь – Александрия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 10-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.
Команда Кирилла Нестеренко была шокирована в первом туре поражением от абсолютного новичка «элиты», «Кудровки», на этой же арене неделю назад. А теперь «Александрии» придется избегать возможного четвертого подряд поражения на старте сезона в игре против «Оболони», которая сумела сдержать именитую атаку «Металлиста 1925» (0:0). И уж точно более именитую, чем у «полиграфов», тем более – после ухода Безерры.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.
13:00
