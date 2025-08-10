Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Александрия – 1:0. Шедевр Суханова. Видео гола и обзор матча
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 15:30 |
320
0

Оболонь – Александрия – 1:0. Шедевр Суханова. Видео гола и обзор матча

Команды встретились в матче 2-го тура УПЛ

10 августа 2025, 15:30 |
320
0
Оболонь – Александрия – 1:0. Шедевр Суханова. Видео гола и обзор матча
ФК Оболонь

В воскресенье, 10 августа, в 13:00 матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.

В первом тайме команды мячей не забивали, хотя имели моменты.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй тайм начался с шедевра Суханова. Игроки «Оболони» выполнили угловой, после чего мяч отскочил к Суханову, а тот с дальнего расстояния положил «кожаного» в девятку.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Оболонь Киев – Александрия – 1:0

Гол: Суханов, 46

По теме:
Эвертон – Рома – 0:1. Как травмировался Миколенко. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Ракицкий забил супергол в матче Первой лиги
Полесье – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Оболонь Киев Александрия Оболонь - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10 августа 2025, 07:21 16
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым

Есть вариант, что россиянин останется в Париже

Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Футбол | 09 августа 2025, 19:22 9
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой

«Волки» победили со счетом 1:0

Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 10.08.2025, 13:53
Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Баскетбол | 09.08.2025, 19:02
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10.08.2025, 07:15
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 2
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 9
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем