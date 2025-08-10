Украина. Премьер лига10 августа 2025, 15:30 |
Оболонь – Александрия – 1:0. Шедевр Суханова. Видео гола и обзор матча
Команды встретились в матче 2-го тура УПЛ
10 августа 2025, 15:30 |
В воскресенье, 10 августа, в 13:00 матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.
В первом тайме команды мячей не забивали, хотя имели моменты.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Второй тайм начался с шедевра Суханова. Игроки «Оболони» выполнили угловой, после чего мяч отскочил к Суханову, а тот с дальнего расстояния положил «кожаного» в девятку.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур
Оболонь Киев – Александрия – 1:0
Гол: Суханов, 46
