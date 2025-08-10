Оболонь – Александрия – 1:0. Шедевр Суханова. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 10 августа, в 13:00 матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.

В первом тайме команды мячей не забивали, хотя имели моменты.

Второй тайм начался с шедевра Суханова. Игроки «Оболони» выполнили угловой, после чего мяч отскочил к Суханову, а тот с дальнего расстояния положил «кожаного» в девятку.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Оболонь Киев – Александрия – 1:0

Гол: Суханов, 46