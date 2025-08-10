Людмила Киченок успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Цинциннати
Украинка и Эллен Перес в двух сетах переиграли тандем Сорана Кырстя / Анна Калинская
Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла первый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) в парном разряде.
В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли тандем Сорана Кырстя (Румыния) / Анна Калинская за 1 час и 37 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард. Пары, 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [6] – Сорана Кырстя (Румыния) / Анна Калинская – 7:5, 7:5
Киченок и Перес провели первое очное противостояние против Кырсти и Калинской.
Следующими соперницами Людмила и Эллен будут американки Хейли Баптист и Джессика Пегула.
Киченок и Перес проводят четвертые совместные соревнования. Их лучшим результатом является финал травяного пятисотника в Бад-Хомбурге.
