Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 августа 2025, 23:25 |
Людмила Киченок успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Цинциннати

Украинка и Эллен Перес в двух сетах переиграли тандем Сорана Кырстя / Анна Калинская

Людмила Киченок успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Цинциннати
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла первый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) в парном разряде.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли тандем Сорана Кырстя (Румыния) / Анна Калинская за 1 час и 37 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. Пары, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [6] – Сорана Кырстя (Румыния) / Анна Калинская – 7:5, 7:5

Киченок и Перес провели первое очное противостояние против Кырсти и Калинской.

Следующими соперницами Людмила и Эллен будут американки Хейли Баптист и Джессика Пегула.

Киченок и Перес проводят четвертые совместные соревнования. Их лучшим результатом является финал травяного пятисотника в Бад-Хомбурге.

Людмила Киченок Эллен Перес Сорана Кырстя Анна Калинская WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Трегубов Дмитро
Трохи почистила сітку
